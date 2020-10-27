В Калифорнии бушуют пожары: ветер и пандемия осложняют тушение и эвакуацию

Автор фото, Mario Tama Подпись к фото, Пожар начался неподалеку от города Силверадо.

Сильные лесные пожары на юге Калифорнии вызвали эвакуацию 100 000 человек.

Пожары начались в двух местах, при этом огонь распространяется очень быстро и уже охватил территорию в почти 6 тыс. гектаров. Двое пожарных получили ожоги второй и третьей степени и сейчас находятся в больнице на аппаратах искусственного дыхания. Тушение осложнено сильными ветрами, а эвакуация - пандемией.

Автор фото, Mario Tama Подпись к фото, Силверадо в дыму.

Первым начался пожар неподалеку от города Силверадо, который находится примерно в 60 км к юго-западу от Лос-Анжелеса. Площадь его распространения всего за несколько часов увеличилась в четыре раза.

Автор фото, David McNew Подпись к фото, Йорба-Линда не впервые становится жертвой пожара. В 2008 году жителям тоже пришлось срочно эвакуироваться.

Второй пожар начался около города Йорба-Линда, который по последней переписи населения считается самым богатым городом Соединенных Штатов.

Автор фото, Michael Heiman Подпись к фото, Небо в дыму. Грузовой самолет идет на посадку в аэропорт Лонг-Бич.

Национальная метеорологическая служба США предупредила, что низкая влажность, сухая растительность и сильный ветер создали "самые благоприятные погодные условия для лесных пожаров". Скорость ветра превышает 60 км в час с порывами до 130 км в час, что создает дополнительные трудности для 500 пожарных, пытающихся огонь остановить.

Автор фото, Mario Tama Подпись к фото, Местным жителям приказано эвакуироваться в обязательном порядке.

Только в этом году пожары в Калифорнии выжгли более 1,5 млн гектаров, 31 человек погиб.

Кроме того, борьба с пожарами и эвакуация жителей из опасных районов в этом году осложнена еще и эпидемией Covid-19.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Борьба с огнем осложнена сильным ветром.

Пожарная служба Калифорнии заявила, что в тушении огня задействованы 4 тыс. пожарных, а в зонах повышенной опасности оказались 34 млн человек.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Огонь подобрался к домам очень близко.

Отделение компании Edison в Южной Калифорнии превентивно отключило электричество в двух округах штата, чтобы избежать возгораний от случайной искры в электроприборах.

Автор фото, Mario Tama Подпись к фото, Несмотря на реальную опасность, некоторые местные жители не удержались от искушения посмотреть на огонь вблизи.