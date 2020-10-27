В Калифорнии бушуют пожары: ветер и пандемия осложняют тушение и эвакуацию
Сильные лесные пожары на юге Калифорнии вызвали эвакуацию 100 000 человек.
Пожары начались в двух местах, при этом огонь распространяется очень быстро и уже охватил территорию в почти 6 тыс. гектаров. Двое пожарных получили ожоги второй и третьей степени и сейчас находятся в больнице на аппаратах искусственного дыхания. Тушение осложнено сильными ветрами, а эвакуация - пандемией.
Первым начался пожар неподалеку от города Силверадо, который находится примерно в 60 км к юго-западу от Лос-Анжелеса. Площадь его распространения всего за несколько часов увеличилась в четыре раза.
Второй пожар начался около города Йорба-Линда, который по последней переписи населения считается самым богатым городом Соединенных Штатов.
Национальная метеорологическая служба США предупредила, что низкая влажность, сухая растительность и сильный ветер создали "самые благоприятные погодные условия для лесных пожаров". Скорость ветра превышает 60 км в час с порывами до 130 км в час, что создает дополнительные трудности для 500 пожарных, пытающихся огонь остановить.
Только в этом году пожары в Калифорнии выжгли более 1,5 млн гектаров, 31 человек погиб.
Кроме того, борьба с пожарами и эвакуация жителей из опасных районов в этом году осложнена еще и эпидемией Covid-19.
Пожарная служба Калифорнии заявила, что в тушении огня задействованы 4 тыс. пожарных, а в зонах повышенной опасности оказались 34 млн человек.
Отделение компании Edison в Южной Калифорнии превентивно отключило электричество в двух округах штата, чтобы избежать возгораний от случайной искры в электроприборах.
Некоторые официальные лица отметили, что резкий скачок в числе и масштабе лесных пожаров связан с климатическими изменениями, которые создают идеальные условия для их распространения, приводят к беспрецедентным убыткам и наносят огромный вред окружающей среде.