Бывший король Бельгии долго не признавал внебрачную дочь. Теперь они решили примириться

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Принцесса Дельфина с отцом, бывшим королем Альбертом, и его женой, королевой Паолой

Бывший король Бельгии Альберт II встретился со своей 52-летней внебрачной дочерью, которая стала принцессой по решению суда.

История эта началась довольно давно. Принц Альберт был вторым сыном в королевской семье Бельгии и на престол не рассчитывал. В 1959 году он женился на итальянской аристократке Паоле Руфио де Калабрия, но пара жила большую часть времени не просто порознь, а в разных странах.

По некоторым сведениям, Паоле не нравился бельгийский климат, который она сочла слишком дождливым и холодным.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Принц Альберт, принцесса Паола и их трое детей

Как бы то ни было, но у тогда еще не королевской четы родилось трое детей: Филипп в 1960 году, Астрид в 1962 и Лоран в 1963.

Через несколько лет после рождения Лорана (точной даты вам никто не скажет, но британский таблоид Daily Mail полагает, что это случилось в 1966 году), Альберт встретился с баронессой Сибиллой де Селис Лоншан, которая в то время тоже состояла в законном браке со сталелитейным магнатом и отпрыском графской семьи Жаком Боэлем.

В 1968 году у нее родилась дочь Дельфина. Роман Альберта и Сибиллы продолжался 18 лет и закончился задолго до того, как он стал королем в 1993 году после смерти старшего бездетного брата, Бодуэна.

Борьба за королевский титул

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Принцесса Паола с сыном, будущим королем Филиппом

Слухи о том, что у бельгийского короля есть внебрачный ребенок, стали распространяться только в 1999 году, когда из печати вышла неофициальная биография королевы Паолы.

При этом Дельфина - тогда еще просто Дельфина Боэль - лишь через шесть лет после выхода книги публично заявила, что Альберт - ее биологический отец. Она также утверждала, что не имеет материальных претензий к королевской семье, потому что первый муж ее матери, чью фамилию она тогда носила, гораздо богаче королевской семьи, а его аристократические корни способствовали тому, что Дельфин могла вращаться в самых высших кругах европейского общества, включая и британскую королевскую семью.

Биологический отец, однако, дочь признавать не спешил, а корона давала ему полный иммунитет от судебных исков. Однако в 2013 году Альберт отрекся от престола в пользу своего старшего сына и стал обычным гражданином.

Папа и дочь

Автор фото, Olivier Matthys Подпись к фото, Дельфина Боэль на последних судебных слушаниях в сентябре 2020 года

Дельфина никогда не утверждала, что папа качал ее на коленях и возил по паркам в коляске. Тем не менее какой-то контакт между ними сохранялся, и после того как Альберт стал королем, например, он время от времени звонил ей по телефону и посылал подарки на день рождения.

Но и эта связь резко оборвалась после публикации неофициальной биографии королевы. Королю даже пришлось публично признаться в том, что его семейная лодка чуть было не пошла ко дну. Правда, сделал он это 30 лет спустя после описываемых событий, заявив, что он и его жена "сумели справиться со сложностями и обрести глубокую и всепонимающую любовь".

При этом Альберт все равно не признался, что у него есть внебрачный ребенок, но и не опроверг подобных слухов, сказав только, что, да, у них с женой были сложности, но это их "частное дело".

Против всех

Автор фото, Luc Van Braekel Подпись к фото, Дельфина Боэль подписывает свою книгу. Фландрия, 2008 год.

Дельфина заявила, что король является ее отцом, в 2005 году, но в суд подала только в 2013. Этот временной промежуток был для нее и ее матери очень непростым. Далеко не все высшее общество было на ее стороне.

Против нее с матерью ополчились и финансовые институты. Например, Королевский банк Шотландии в 2012 году внезапно закрыл их счета, сославшись на то, что они оказались в списке "политически значимых персон".

Но Дельфин сдаваться не собиралась

ДНК - неоспоримая улика

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Альберт II отрекся от престола 3 июля 2013 года

Вопрос об установлении отцовства в наше время предельно прост, благодаря анализу ДНК. Все могло быть сделано просто и быстро, но 86-летний бывший король делать тест не желал и сопротивлялся до последнего. Точнее до того момента, пока суд не постановил, что ему придется выплачивать штраф в 5 тыс. евро ежедневно до тех пор, пока он не подчинится.

Такая сумма все-таки была слишком велика даже для королевской семьи, и в январе этого года Альберт объявил, что признает Дельфину своим четвертым ребенком, после того как "узнал результаты анализа".

Встреча на официальном уровне

Автор фото, Joost Evers / Anefo Подпись к фото, Принц Альберт и принцесса Паола в Амстердаме в марте 1969 года. Дельфина родилась год назад.

Нельзя сказать, что отношения между Дельфин и Альбертом наладились сразу. Между признанием отцовства и личной встречей прошло около 10 месяцев. Похоже, что дочь не слишком рассчитывала, что ее не только официально, но и неформально примут в семью. В январе она призналась, что боится, что никогда не сможет задать Альберту вопрос, почему же все-таки он столько лет отрекался от отцовства.

Но эта встреча состоялась. Во вторник была опубликована фотография, на которой бывший бельгийский король, его супруга и внебрачная дочь сидят втроем в гостиной королевского замка в Брюсселе.

В опубликованном заявлении от имени всех троих говорится, что они начинают с чистого листа: "После волнений, страданий и обид пришло время прощения, исцеления и примирения. Мы вместе решили вступить на новый путь. Он потребует терпения и усилий, но мы не намерены с него сходить".

Новое высочество

Автор фото, Patrick van Katwijk Подпись к фото, Королевская семья Бельгии на рождественском концерте в 2018 году. Интересно, пригласят ли на него и Дельфину с детьми?

Теперь и сама Дельфина, и ее дети будут носить титулы королевских высочеств, и пользоваться королевской фамилией Саксен-Кобург.

Эту фамилию носил первый король бельгийцев (официальный титул короля Бельгии) Леопольд, который приходился дядей мужу королевы Виктории - принцу Альберту. Британская королевская семья носила эту же фамилию вплоть до Первой мировой войны, когда Георг V сменил ее на Виндзор под давлением антигерманских настроений в стране.

Кроме королевской фамилии Дельфине теперь причитается и доля наследства после смерти Альберта, также как и его законным детям.

Встреча с братом

Автор фото, Belgian Monarchy/ Facebook Подпись к фото, Принцесса Дельфина с братом, королем Филиппом

15 октября Дельфина Саксен-Кобург впервые встретилась и со своим сводным братом, ныне царствующим королем Филиппом. Встреча состоялась в официальной резиденции королевской семьи, дворце Лакен. Брат и сестра отметили, что теперь у них появилась возможность лучше узнать друг друга, поговорить об общих интересах и что их связь отныне будет лишь укрепляться, чему, безусловно, будет способствовать и семейная обстановка.