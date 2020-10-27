Оппозиция призвала не проводить чемпионат мира по хоккею в Беларуси. Но Лукашенко еще может его отстоять
Белорусская оппозиция в борьбе с Александром Лукашенко выбрала новую цель — чемпионат мира по хоккею, любимому виду спорта президента Беларуси.
Чемпионат должен пройти в мае 2021 года в Беларуси и Латвии. Только Латвия грозит отозвать свою заявку на совместное проведение игр. А инициативная группа белорусских спортсменов обратилась в Международную федерацию хоккея (ИИХФ) с требованием перенести чемпионат из Минска, где власти нарушают базовые права человека. Да и тренеры сборных стран Европы не очень хотят ехать в столицу Беларуси — из соображений безопаности.
После скандальных выборов президента Беларуси и последовавших за ними акций протеста первыми про хоккей вспомнили латвийцы. Совместный с Беларусью чемпионат должен пройти в Минске и Риге с 21 мая по 6 июня. В нем планируется участие 16 команд — США, Канады, Казахстана и 13 европейских стран.
Еще 7 сентября правительство Латвии написало в ИИХФ письмо о том, что выборы в Беларуси были далеки от принятых цивилизованных норм, власти начали проводить репрессивную политику по отношению к населению. Поэтому Латвия просит забрать у Беларуси ее часть чемпионата и передать ее другой стране. В противном случае Латвия сама может отказаться от чемпионата мира.
В те же дни Европейский парламент принял резолюцию: лишить Беларусь права проводить хоккейный чемпионат. Однако она носила только рекомендательный характер.
ИИХФ оба эти заявления не комментировал. Александр Лукашенко тоже промолчал, 7 сентября он подписал указ о безвизовом въезде в страну для болельщиков из всех стран.
26 октября главная противница Лукашенко Светлана Тихановская в эфире своего ютуб-канала "Страна для жизни" сказала, что она инициирует бойкот чемпионата мира, и добавила, что ее уже поддержали "многие страны" — не уточнив, впрочем, какие именно.
И в этот же день ситуацию впервые прокомментировал генсек ИИХФ Хорст Лихтнер. Он, с одной стороны, сказал, что организация не потерпит давления: "Политики, которые сами не могут найти решение, не могут требовать политических решений от нас. Мы не позволим себя шантажировать".
С другой стороны, Лихтнер признал, что чемпионат будет сложно провести в стране, где "царит хаос и революция". Он только понадеялся, что к следующему лету ситуация нормализуется и у Латвии и Беларуси получится провести "великолепный чемпионат".
За день до этого заявления в Минске на акции протеста вышли около 100 тысяч человек, более 500 из них задержаны.
27 октября тренер сборной Швеции Йохан Гарпенлев сказал, что не хотел бы ехать в Минск в складывающейся ситуации. Подчеркнув, что он наемный работник и выполнит то решение, которое примет шведская федерация хоккея.
Примеры отказов от поездки в Беларусь уже есть, только на клубном уровне: участвующий в Континентальной хоккейной лиге финский "Йокерит" отказался 3 сентября прилететь на матч регулярного чемпионата с минским "Динамо". На официальном сайте клуба было сказано: "Из-за ситуации в Беларуси и нарушений прав человека мы не можем принять участие в матче в Минске".
Перед игрой финские СМИ настаивали, что если "Йокерит" вылетит в Минск, это будет выглядеть как знак примирения с "белорусским диктатором". А фанаты клуба тогда обещали, что если минский матч состоится, команду ждет бойкот на всех ее домашних играх. В итоге "Йокерит" решил, что неизбежное техническое поражение будет лучшим выходом из ситуации.
Любая политическая интрига вокруг чемпионата мира будет крайне неприятна для Александра Лукашенко: хоккей его любимый вид спорта, он сам часто позирует в полной амуниции и играет с российским президентом Владимиром Путиным в рамках Ночной хоккейной лиги.
Как следствие, Александра Лукашенко полностью поддерживают как хоккейные чиновники страны, так и сами игроки. Петицию против Александра Лукашенко подписало более 800 спортсменов, но среди них только два профессиональных хоккеиста.
К тому же Беларусь уже принимала чемпионат мира по хоккею в 2014 году (тогда Европарламент тоже призывал его бойкотировать), и все прошло, по общему мнению, прекрасно. Трансляции смотрели более 1 млрд человек.
После обращения Светланы Тихановской 27 октября в СМИ пришел пресс-релиз от "рабочей группы" по переносу чемпионата из Беларуси в другую страну.
В документе сказано, что проведение чемпионата в Минске в мае 2021 года "является невозможным с точки зрения обеспечения безопасности и соблюдения базовых международных норм по правам человека". Возглавляет группу трехкратная олимпийская призерка по плаванию Александра Герасименя.
В ноябре пройдет заседание совета директоров ИИХФ, где и должна решиться судьба чемпионата мира. По данным сайта "Чемпионат.ком", на стороне Беларуси, безусловно, выступит Россия и, возможно, Казахстан. Но других участников (а среди них Швеция, Финляндия, Канада, Германия, Великобритания, Латвия, Дания, Норвегия, Чехия) сложно назвать сторонниками того, что сейчас происходит в Беларуси.