Оппозиция призвала не проводить чемпионат мира по хоккею в Беларуси. Но Лукашенко еще может его отстоять

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Теперь с Александром Лукашенко не хотят играть даже в хоккей

Белорусская оппозиция в борьбе с Александром Лукашенко выбрала новую цель — чемпионат мира по хоккею, любимому виду спорта президента Беларуси.

Чемпионат должен пройти в мае 2021 года в Беларуси и Латвии. Только Латвия грозит отозвать свою заявку на совместное проведение игр. А инициативная группа белорусских спортсменов обратилась в Международную федерацию хоккея (ИИХФ) с требованием перенести чемпионат из Минска, где власти нарушают базовые права человека. Да и тренеры сборных стран Европы не очень хотят ехать в столицу Беларуси — из соображений безопаности.

После скандальных выборов президента Беларуси и последовавших за ними акций протеста первыми про хоккей вспомнили латвийцы. Совместный с Беларусью чемпионат должен пройти в Минске и Риге с 21 мая по 6 июня. В нем планируется участие 16 команд — США, Канады, Казахстана и 13 европейских стран.

Еще 7 сентября правительство Латвии написало в ИИХФ письмо о том, что выборы в Беларуси были далеки от принятых цивилизованных норм, власти начали проводить репрессивную политику по отношению к населению. Поэтому Латвия просит забрать у Беларуси ее часть чемпионата и передать ее другой стране. В противном случае Латвия сама может отказаться от чемпионата мира.

В те же дни Европейский парламент принял резолюцию: лишить Беларусь права проводить хоккейный чемпионат. Однако она носила только рекомендательный характер.

ИИХФ оба эти заявления не комментировал. Александр Лукашенко тоже промолчал, 7 сентября он подписал указ о безвизовом въезде в страну для болельщиков из всех стран.

26 октября главная противница Лукашенко Светлана Тихановская в эфире своего ютуб-канала "Страна для жизни" сказала, что она инициирует бойкот чемпионата мира, и добавила, что ее уже поддержали "многие страны" — не уточнив, впрочем, какие именно.

И в этот же день ситуацию впервые прокомментировал генсек ИИХФ Хорст Лихтнер. Он, с одной стороны, сказал, что организация не потерпит давления: "Политики, которые сами не могут найти решение, не могут требовать политических решений от нас. Мы не позволим себя шантажировать".

С другой стороны, Лихтнер признал, что чемпионат будет сложно провести в стране, где "царит хаос и революция". Он только понадеялся, что к следующему лету ситуация нормализуется и у Латвии и Беларуси получится провести "великолепный чемпионат".

За день до этого заявления в Минске на акции протеста вышли около 100 тысяч человек, более 500 из них задержаны.

27 октября тренер сборной Швеции Йохан Гарпенлев сказал, что не хотел бы ехать в Минск в складывающейся ситуации. Подчеркнув, что он наемный работник и выполнит то решение, которое примет шведская федерация хоккея.

Примеры отказов от поездки в Беларусь уже есть, только на клубном уровне: участвующий в Континентальной хоккейной лиге финский "Йокерит" отказался 3 сентября прилететь на матч регулярного чемпионата с минским "Динамо". На официальном сайте клуба было сказано: "Из-за ситуации в Беларуси и нарушений прав человека мы не можем принять участие в матче в Минске".

Перед игрой финские СМИ настаивали, что если "Йокерит" вылетит в Минск, это будет выглядеть как знак примирения с "белорусским диктатором". А фанаты клуба тогда обещали, что если минский матч состоится, команду ждет бойкот на всех ее домашних играх. В итоге "Йокерит" решил, что неизбежное техническое поражение будет лучшим выходом из ситуации.

Любая политическая интрига вокруг чемпионата мира будет крайне неприятна для Александра Лукашенко: хоккей его любимый вид спорта, он сам часто позирует в полной амуниции и играет с российским президентом Владимиром Путиным в рамках Ночной хоккейной лиги.

Как следствие, Александра Лукашенко полностью поддерживают как хоккейные чиновники страны, так и сами игроки. Петицию против Александра Лукашенко подписало более 800 спортсменов, но среди них только два профессиональных хоккеиста.

К тому же Беларусь уже принимала чемпионат мира по хоккею в 2014 году (тогда Европарламент тоже призывал его бойкотировать), и все прошло, по общему мнению, прекрасно. Трансляции смотрели более 1 млрд человек.

Автор фото, AFP Подпись к фото, В 2014 году чемпионат мира в Беларуси выиграла сборная России. Теперь же Беларуси предстоит побороться за сам факт проведения нового чемпионата

После обращения Светланы Тихановской 27 октября в СМИ пришел пресс-релиз от "рабочей группы" по переносу чемпионата из Беларуси в другую страну.

В документе сказано, что проведение чемпионата в Минске в мае 2021 года "является невозможным с точки зрения обеспечения безопасности и соблюдения базовых международных норм по правам человека". Возглавляет группу трехкратная олимпийская призерка по плаванию Александра Герасименя.