В Гонконге начали забирать активистов. Люди в штатском схватили юного диссидента у миссии США

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Люди в штатском задержали Тони Чуна в кафе напротив консульства

19-летний Тони Чун, активист ныне прекратившей свою деятельность студенческой группы, выступавшей за независимость Гонконга, и двое его друзей были задержаны утром во вторник рядом с консульством США.

Люди в штатском задержали их в кофейне напротив американской миссии и увели в неизвестном направлении.

Британская общественная группа "Друзья Гонконга" сообщает, что Тони Чун намеревался войти в консульство и попросить убежища.

Он стал первым гражданским активистом, подвергшимся аресту в соответствии с новым законом о безопасности Гонконга.

Ему предъявили обвинение в участии в организации, ставящей целью отделение Гонконга от КНР, и отпустили под залог.

Полиция заявила, что задержание было произведено в рамках продолжающегося расследования.

Закон, принятый 30 июня Всекитайским собранием народных представителей, грозит наказаниями вплоть до пожизненного заключения за любую деятельность, направленную на отделение Гонконга, разжигание вражды к центральным властям Китая и расплывчато сформулированный "сговор с другими государствами".

Закон осудили многие страны и правозащитные организации. По мнению критиков, он положил конец особому статусу и правам жителей Гонконга, которые Пекин при передаче ему бывшей британской колонии в 1997 году обещал сохранять 50 лет.

Ряд общественных движений Гонконга объявил о прекращении своей деятельности из-за угрозы репрессий.

О задержании Тони Чуна и его друзей сообщила гонконгская англоязычная газета South China Morning Post, а в интернете появилось видео с места события.