В Гонконге начали забирать активистов. Люди в штатском схватили юного диссидента у миссии США
19-летний Тони Чун, активист ныне прекратившей свою деятельность студенческой группы, выступавшей за независимость Гонконга, и двое его друзей были задержаны утром во вторник рядом с консульством США.
Люди в штатском задержали их в кофейне напротив американской миссии и увели в неизвестном направлении.
Британская общественная группа "Друзья Гонконга" сообщает, что Тони Чун намеревался войти в консульство и попросить убежища.
Он стал первым гражданским активистом, подвергшимся аресту в соответствии с новым законом о безопасности Гонконга.
Ему предъявили обвинение в участии в организации, ставящей целью отделение Гонконга от КНР, и отпустили под залог.
Полиция заявила, что задержание было произведено в рамках продолжающегося расследования.
Закон, принятый 30 июня Всекитайским собранием народных представителей, грозит наказаниями вплоть до пожизненного заключения за любую деятельность, направленную на отделение Гонконга, разжигание вражды к центральным властям Китая и расплывчато сформулированный "сговор с другими государствами".
Закон осудили многие страны и правозащитные организации. По мнению критиков, он положил конец особому статусу и правам жителей Гонконга, которые Пекин при передаче ему бывшей британской колонии в 1997 году обещал сохранять 50 лет.
Ряд общественных движений Гонконга объявил о прекращении своей деятельности из-за угрозы репрессий.
О задержании Тони Чуна и его друзей сообщила гонконгская англоязычная газета South China Morning Post, а в интернете появилось видео с места события.
Консульство США в Гонконге пока не ответило на просьбы СМИ о комментарии.