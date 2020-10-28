Дайджест: маски по всей России, "Барселона" осталась без президента

Автор фото, Mikhail Tereshchenko/TASS

В России вступило в силу постановление главы Роспотребнадзора и главного санитарного врача Анны Поповой о новых ограничениях в связи с распространением коронавируса.

Согласно документу, ношение масок теперь обязательно во всех местах массового пребывания людей, в общественном транспорте и такси, а также на парковках и в лифтах.

Региональным властям также рекомендовано запретить развлекательные мероприятия и работу заведений общепита с 11 вечера до 6 утра.

Власти Москвы, где с 19 октября заработала система регистрации для входа в ночные заведения, заявили, что не планируют ограничивать их работу.

"На сегодняшний момент мы считаем, что эта система работает, и работает достаточно четко", - заявил накануне глава московского департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

"Омбудсмен полиции" в суде

Автор фото, AFP

Люблинский суд Москвы проведет предварительные слушания по делу создателя паблика "Омбудсмен полиции" Владимира Воронцова, обвиняемого в вымогательстве, распространении порнографии, клевете и оскорблении представителей власти.

Заседание пройдет в закрытом режиме.

Воронцов, в прошлом сам сотрудник органов внутренних дел, называет свое уголовное преследование местью за деятельность по отстаиванию интересов рядовых сотрудников МВД.

Шкляров в Вашингтоне

Автор фото, day.gudkov.ru

Накануне в Вашингтон из Беларуси прибыл политтехнолог Виталий Шкляров, который был задержан в конце июля в Гомеле по делу блогера Сергея Тихановского, а накануне покинул страну после того, как его ходатайство о разрешении на выезд было удовлетворено.

Шкляров был одним из участников встречи президента Беларуси Александра Лукашенко с оппозиционерами в СЗО КГБ 10 октября. Вскоре после встречи ему изменили меру пресечения на домашний арест, а затем - на подписку о невыезде.

В минувшие выходные госсекретарь США Майк Помпео призвал Лукашенко разрешить Шклярову, который является американским гражданином, немедленно покинуть территорию Беларуси.

"Мы написали ходатайство о разрешении на выезд, его удовлетворили, поэтому Виталий уехал сейчас к семье и поправить свое здоровье после перенесенного коронавируса. Виталий вернется в Минск, потому что на самом деле ничего не изменилось - Виталий все еще под следствием и подпиской о неразглашении", - сказал tut.by адвокат Шклярова Антон Гашинский.

"Барселона" осталась без президента

Хосеп Бартомеу ушел в отставку с поста президента футбольного клуба "Барселона".

Решение было принято по итогам заседания совета директоров. Ранее Бартомеу отказался покидать пост без проведения голосования по вотуму недоверия, которое планировалось на начало ноября.

Ранее сообщалось, что члены клуба собрали более 20 тысяч подписей за вынесение вотума недоверия президенту "Барселоны".

В воскресенье клуб направил письмо в женералитет Каталонии с просьбой отложить голосование в связи с чрезвычайным положением в стране из-за коронавируса, однако получил отказ.

Хосеп Бартомеу был назначен на пост президента "Барселоны" в 2014 году. В последнее время он подвергался критике в связи с ухудшающимся финансовым положением клуба, который в последнем сезоне не завоевал ни одного трофея.

За плохое управление Бартомеу критиковал и капитан "Барселоны" Лионель Месси, который в конце августа заявил о намерении покинуть клуб, однако потом передумал.

Предвыборные рекорды

Автор фото, Getty Images

До официального дня президентских выборов в США остается еще неделя, а досрочно уже проголосовали почти 70 млн американцев, пишет New York Times.

По данным бюро US Elections Project, занимающегося статистикой по выборам, это уже больше половины всех голосов, отданных за кандидатов в 2016 году. Например, в Техасе получено уже 87% бюллетеней от общего числа, поданного в прошлый раз.

В основном люди голосуют по почте, но в некоторых штатах уже также можно проголосовать лично на участках, которые открылись раньше, чтобы избежать столпотворений в день выборов. На многих из них можно заметить очереди.

По словам экспертов, наблюдается рекордная избирательная активность за последние несколько десятилетий. Они считают, что проголосовать досрочно людей подстегивают несколько факторов: пандемия, опасения, что могут быть задержки на почте, а также накал политических страстей, которые сопровождают нынешнюю президентскую гонку.

Карикатура на Эрдогана

Автор фото, Anadolu Agency

Последний номер французского сатирического журнала Charlie Hebdo вышел с карикатурой на турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана на обложке. Турция обвинила французское правительство в культурном расизме и насаждении ненависти, сообщает телеканал France24.

На карикатуре Эрдоган в майке и шортах сидит в кресле с банкой пива и приподнимает подол женщины в хиджабе, подающей поднос с бокалами. Картинка озаглавлена "В частной жизни Эрдоган весьма игрив".

Глава департамента коммуникаций администрации президента Турции Фахреттин Алтун назвал происходящее "плодами антимусульманской повестки" президента Франции Эммануэля Макрона, который после зверского убийства французского учителя чеченцем пообещал усилить борьбу с радикальными исламистами. В ответ на это Эрдоган публично усомнился в психическом здоровье Макрона.

Представители администрации Эрдогана заявили, что вышедшая карикатура - продукт "ксенофобской, исламофобской и нетерпимой культурной среды, которую французское руководство хочет для своей страны".

Вакцина-тур?

Автор фото, Anadolu Agency

Минздрав России отверг любые предположения о том, что туристам при въезде в страну будут делать платные прививки от коронавируса, пишет "Коммерсант".

Ранее появились сообщения, что проживающий в Праге бизнесмен Андрей Константинов намерен организовать для европейцев туры в Россию, подразумевающие проведение вакцинации от Covid-19, пишет издание.

"Это обычное мошенничество. Вакцинация от Covid-19 на коммерческих условиях, да еще и для туристов, невозможна. Вакцинация уже идет, и для граждан она бесплатна. Абсолютный приоритет в вакцинации - у россиян", - заявил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

В России на данный момент зарегистрированы две вакцины от коронавируса - "Спутник V" и "ЭпиВакКорона".

Антирекорды Covid-19

Британская Guardian собрала в одном материале все антирекорды последней недели, связанные с пандемией коронавируса.

В США за минувшие семь дней заболели почти полмиллиона человек. Эпицентрами распространения инфекции в данный момент являются три штата - Иллинойс, Пенсильвания и Висконсин. Два последних считаются ключевыми в предстоящем голосовании на выборах президента.

Уровень смертности от Covid-19 во Франции - самый высокий с апреля. Власти рассматривают возможность введения полного локдауна сроком на один месяц. В среду президент Эммануэль Макрон выступит с телеобращением к нации.

В Китае зафиксировано самое большое суточное число заболевших с августа - 42 человека. Днем ранее было выявлено 16 случаев. По словам медиков, хотя цифры пока сравнительно небольшие, вызывает опасения динамика, с которой растут показатели.

Автор фото, EPA

Почитайте о том, чем можно объяснить нынешний всплеск заболеваемости Covid-19, и посмотрите, как он отличается от первой волны коронавируса весной этого года.