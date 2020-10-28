В Омске "скорые" привезли больных к минздраву из-за нехватки мест в больницах

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Врачи скорой помощи отвезли находящихся в тяжелом состоянии больных к минздраву Омской области и включили сирены, чтобы привлечь внимание чиновников к тому, что больницы не смогли принять их пациентов.

Что рассказали журналисты

О том, что около десяти вечера по местному времени к областному министерству здравоохранения подъехали две машины скорой помощи с больными, которых не принимают больницы, накануне сообщило омское издание "Город55".

Водители включили сирены. Через десять минут стало известно, что "скорые" повезли пациентов в городскую клиническую больницу скорой медицинской помощи №2.

"Возможно, по внутренней связи сотрудникам сообщили, что там найдут места. Из здания минздрава к отчаявшимся медикам никто не выходил", - писало издание.

"С самого утра эти две кареты ездили по городским больницам, чтобы пристроить тяжелых пациентов (у одного поражение легких 70-80%). Под вечер, видимо, сдали нервы", - предположили журналисты. По их данным, вскоре после демарша медиков рядом с минздравом появились полицейские, которых отправили "узнать, что происходит".

В одной из скорых был 85-летний мужчина с 88% поражения легких, в другой 70-летняя пациентка с 81% поражения легких. В итоге в больнице №2 приняли этих людей, сообщал "Город55".

По данным издания, эта больница "забита до отказа". "У нас свободных коек не бывает, только одного выписывают, тут же "скорая" привозит на его место другого", - цитирует оно сотрудника больницы, говорившего на условиях анонимности. На вопрос, куда же тогда положат тех, кого возили к областному минздраву, собеседник издания ответить не смог.

Что говорят власти

Уже ночью ситуацию прокомментировали в областном оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

"27 октября около 22:00 к зданию министерства здравоохранения Омской области подъехали две машины скорой помощи с пациентами, находящимися в тяжелом состоянии. Позже подъехала третья машина без пациента. Врачи скорой помощи привлекли к себе внимание включенной сигнализацией и сделали заявление о том, что не имеют возможности передать больных в стационар медучреждения", - говорится в заявлении.

"Минздрав отреагировал на ситуацию", - заявили в штабе.

Там подтвердили, что пациенты были госпитализированы в стационар больницы №2. В министерстве здравоохранения Омской области начато служебное расследование, "работа службы скорой медицинской помощи взята на особый контроль", сказано в сообщении.

Утром губернатор Александр Бурков потребовал в течение дня установить ответственных за ситуацию, из-за которой пациенты провели в скорой помощи 12 часов, пишет "Город55".

"ЧП, произошедшее вечером, за гранью человеческого понимания. Пациенты не должны проводить в скорой помощи по 10 часов в ожидании госпитализации. Даже во время пандемии", - написал губернатор в "Инстаграме".

По словам Буркова, произошедшее показывает сбой системы лечебного блока минздрава.

"Итоги проверки должны быть сегодня, этого требует ситуация, чтобы вчерашний эпизод не повторился, - потребовал он. - Решения по результатам расследования также будут приняты сегодня".

Очевидно, что уже к вечеру в правительстве региона ждут громкой отставки, пишет издание "Омск-информ", напоминая, что министерство здравоохранения курирует вице-губернатор Владимир Куприянов.

Ночью еще две бригады скорой помощи не смогли разместить пациентов в больницах, сообщает со ссылкой на свои данные "Город55".

"Одна из машин около пяти часов ездила с девушкой с 75% поражения легких, другая бригада не могла разместить больного с четырех утра. По словам медиков скорой помощи, такие ситуации происходят ежедневно и после вчерашнего случая ничего не изменилось", - утверждает издание.

С начала пандемии в Омской области зарегистрировано более 15 тысяч случаев заражения коронавирусом, умерли 410 пациентов с Covid-19. Накануне в России было выявлено 16 550 случаев заражения, 191 случай пришелся на Омскую область, она оказалась на 20-й строчке среди других регионов страны.

Би-би-си на этой неделе рассказывала о ситуации в больницах Кургана, чьи сотрудники обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой прислать в регион военных медиков.

"Не носили маски, не мыли руки"

Главная причина заболевания коронавирусом - несоблюдение санитарных правил, заявила накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она сослалась на опросы, проведенные ее ведомством, из которых следует, что 85% заболевших "не носили маски, не мыли руки".

"Количество людей, которые соблюдают требования, за последний месяц выросло. Если в начале сентября эти требования соблюдали не более 40%, то сегодня мы видим, что в транспорте количество людей [в масках] значительно увеличивается", - сказала Попова в эфире канала "Россия 24".

Со среды на всей территории России вводится режим обязательного ношения защитных масок в общественных местах, в том числе в транспорте, на парковках и лифтах.

Попова также оценила число ковид-диссидентов в России, которые отказываются носить маски. "Количество людей, которые не верят в существование коронавируса, значительно увеличилось. Сегодня социологи говорят, что это не больше 10% в нашем обществе", - сказала Попова. И это, по ее мнению, много.

Тем временем суд в Барнауле рассмотрит дело против группы жителей, которые массово отказались надевать маски в трамвае и снимали все происходящее на телефоны, пишет Интерфакс со ссылкой на региональное управление МВД.