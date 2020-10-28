В Чечне отказались расследовать изчезновение юноши из видео с бутылкой

Автор фото, Anton Podgaiko/TASS

Следственный комитет отказался расследовать исчезновение чеченского блогера Салмана Тепсуркаева, заявили правозащитники. Он пропал в сентябре - после этого в интернете появилось видео, на котором он оскорбляет себя и садится на бутылку.

Управление Следственного комитета по Чеченской республике отказало в возбуждении уголовного дела о похищении модератора чата телеграм-канала 1ADAT Салмана Тепсуркаева, сославшись на отсутствие события преступления, сообщили в Комитете против пыток. Официального подтверждения этой информации пока нет.

Ранее возбуждать дело отказались и краснодарские следователи - Тепсуркаев перед исчезновением работал в Геленджике. Из Краснодарского края материалы проверки передали в Чечню.

Юристы правозащитной организации намерены обжаловать решение об отказе в возбуждении уголовного дела.

Видео с бутылкой

Видео, на котором молодой человек сначала оскорбляет себя, а потом подвергает себя насилию, появилось в соцсетях 7 сентября. Юноша на видео говорит, что его зовут Салман Тепсуркаев, ему 19 лет и он заслуживает наказания за то, что был модератором оппозиционного телеграм-канала 1ADAT.

Позже в "Инстаграме" появилось еще одно видео с ним, в котором он говорит, что оскорблял чеченских женщин, полицейских и представителей власти. "По чеченским обычаям [за такие слова] либо сажают на бутылку, либо стреляют в лоб. Я не захотел, чтобы в меня стреляли, поэтому сел на бутылку", - произносит он.

На следующий день телеграм-канал 1ADAT выложил видео прямого эфира, который вел в "Инстаграме" спикер чеченского парламента Магомед Даудов. Тот говорил, что в курсе ситуации, но не знает, кто подверг Тепсуркаева насилию.

"Мы знаем, за что это сделали, но не знаем кто. Мы это выясняем", - уверял он, после чего добавил, что если этот юноша действительно писал оскорбительные комментарии, то он - "ничтожество" и "не человек".

О дальнейшей судьбе Тепсуркаева с тех пор так ничего и не известно.

"Люди против диктатуры"

Канал 1ADAT появился в "Телеграме" в апреле этого года. Администраторы называют себя "обычными людьми, которые выступают против диктатуры". В телеграм-канале публикуют сообщения о нарушении прав в Чечне, чаще всего источники информации анонимны. Авторы публикаций резко критикуют власти в Чечне и используют в качестве логотипа символику Чеченской республики Ичкерия (перестала существовать в 1999 году). "Обращайтесь к нам, и мы передадим информацию проверенным правозащитникам и журналистам", - написано в первом сообщении канала.

Канал утверждал, что Тепсуркаев администратором у них никогда не был, но принимал участие в работе - иногда модерировал новости. Сотрудничество с ним якобы было прекращено из-за разногласий.

10 сентября 1ADAT выложил видео, которое, по их словам, стало причиной наказания Тепсуркаева. Оно начинается со слов: "Стих называется "Семейство Делимхановых" и посвящается матери Делимхановой и ее сыновьям". Автора слов в кадре нет, слышен только голос - похожий на голос Тепсуркаева. Оскорбления в стихотворении звучат в адрес близкого к главе Чечни депутата Госдумы Адама Делимханова, его матери и братьев.