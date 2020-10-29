Карабахская война заставила Азербайджан забыть о других проблемах. Чем это чревато?

Подпись к фото, Митингующих в Баку традиционно задерживают именно так. А политические акции разрешены только в десятках километров от центра города.

После начала новой войны в Карабахе, оппозиция, известные политики и журналисты Азербайджана, похоже, отложили вопросы о правах человека, пытках в тюрьмах, о политзаключенных и коррупции, переключив всю энергию на обсуждение войны.

За этим может стоять как искреннее желание победы, так и боязнь получить ярлык коллаборациониста. И, по мнению некоторых, это может привести к невиданному "закручиванию гаек" в стране.

"Мы поддерживаем не только слова, но и действия Президента Ильхама Алиева по карабахскому конфликту, - написал на своей странице Ильгар Мамедов, лидер партии "Республиканская Альтернатива". - Продолжение следует. Шуша должна быть освобождена, она никогда не может быть армянским городом".

До этого несколько лет Мамедов просидел в тюрьме, его освободили под давлением общественности и после решения Европейского суда по правам человека.

Долгие годы он критиковал азербайджанские власти, вплоть до 27 сентября, когда началась новая карабахская война. С тех пор он пишет только о ней.

С похожим заявлением выступил в тот же день Али Керимли, глава ведущей оппозиционной силы, партии Народный Фронт Азербайджана.

Он также поддержал действия азербайджанской армии в Карабахе и разве что не стал упоминать президента по имени. Его дальнейшие публикации также в основном посвящены войне, которую он поддерживает.

Многие годы до этого азербайджанские активисты, правозащитники, оппозиционные политики говорили о проблемах в стране: о политзаключенных, пытках, коррупции.

Теперь все эти темы отступили на второй план.

Хадиджа Исмаил, азербайджанская журналистка, которая прославилась своим бесстрашием в расследованиях о коррупции людей во власти и провела два года в тюрьме по политически мотивированным, как многие считают, обвинениям, теперь тоже пишет о войне и ждет победы в Карабахе.

"Когда пала Шуша, люди плакали"

Ариф Юнус, историк и исследователь Карабахского конфликта, а ныне политэмигрант, считает по своему нормальным объединение общества во время любой войны.

"В мирное время можно быть объективным, а когда приходит война, мозаика красок исчезает и остается черно-белая картинка - свой-чужой, - говорит он. - Особенно это актуально в этнических конфликтах".

Он отмечает, что огромную роль в наблюдаемом сейчас единении общества сыграло поражение Азербайджана в Карабахской войне 1992-1994 годов, в результате которой сотни тысяч азербайджанцев были изгнаны из Карабаха и семи районов вокруг него.

Кроме того, сам Нагорный Карабах, и особенно город Шуша, считаются колыбелью азербайджанской музыкальной культуры, с ними связаны популярные песни, а также жизнь известных музыкантов, певцов, общественных деятелей. И потому война смогла так объединить азербайджанкое общество.

"Я помню день, когда потеряли Шушу, я был тогда в Центральном универмаге в Баку, ходил за покупками, и вокруг были радиоточки, из которых передавали новости, - рассказывает историк. - И когда объявили, что Шуша пала, люди начали плакать, я вышел на улицу и увидел плачущих таксистов".

Один из действующих политиков, не согласный с войной, на условиях анонимности рассказал Би-би-си, что, по его мнению, политические партии не говорят о чем-то помимо войны и, тем более, не критикуют, боясь подвергнуться травле со стороны даже не государства, а самого общества и потерять поддержку электората.

Автор фото, AzerTag Подпись к фото, Шуша, считается колыбелью азербайджанской музыкальной культуры, с этим городом связаны песни и жизнь известных музыкантов, певцов, общественных деятелей.

А какие проблемы?

Власти Азербайджана часто критиковали за коррупцию, подавление любых протестов и свободы слова, а также за политические репрессии против оппозиции. Но есть те немногие, кто до сих пор помнит об этих проблемах.

Известный оппозиционный активист Гияс Ибрагимов, 25 октября напомнил, что ровно за четыре года до этого его приговорили к 10 годам заключения по обвинению в хранении наркотиков. Два года спустя он вышел по президентскому указу о помиловании.

Еще с 1990-х годов азербайджанские правозащитники периодически составляют и публикуют списки политзаключенных. В них как правило больше сотни имен - одни выходят на свободу, другие занимают их место.

Незадолго до нынешнего конфликта с Арменией за Карабах важным пунктом политической повестки была голодовка, объявленная в тюрьме оппозиционным политиком Тофиком Ягублу.

За его освобождение люди выходили на пикеты несмотря на жесткие задержания полицией, а в соцсетях за него заступались многие ранее не замешанные в политике и даже некоторые проправительственные общественные деятели. Ягублу освободили буквально за несколько дней до начала войны и это оказалась последняя победа оппозиции.

Сколько можно "закручивать гайки"?

По поводу того, как сложится судьба страны после войны, мнения радикально разнятся.

Одни оппозиционеры считают, что "с войной справились, и с чиновниками справимся", другие уверены, что власти в стране в случае победы получат возможность еще жёстче подавлять инакомыслие.

Такого мнения придерживается историк Ариф Юнус. "[Президент] Ильхам Алиев мог бы воспользоваться моментом и отпустить в эти дни политзаключенных, и он бы получил тогда еще большую поддержку от оппозиции, - говорит Юнус. - Но уже после начала войны он продолжил нападки на Народный фронт, и это может означать, что дальше будет только хуже".

Автор фото, AFP PHOTO / TOFIK BABAYEV Подпись к фото, 2013 год ознаменовался несколькими протестами против солдатских смертей в армии. Протесты разгоняли водометами.

Теперь, по его словам, власть сможет "закручивать гайки" уже без оглядки на общественность, и потому историк ждёт новых арестов и считает, что "пора готовиться к плохим временам".

По его мнению, также исчезнет критика коррупции: "Как можно победить коррупцию, если на вершине этой пирамиды - президент-победитель?"

"Кроме того у нас такие люди - и это было видно по прошлой войне - что не боятся выходить под пули, но боятся выходить на митинг", - сетует историк.

Политический аналитик Зардушт Ализаде уверен в обратном.

"Народ, который почувствовал себя причастным к решению важных вопросов, не будет терпеть прежнего насилия чиновников, и сами чиновники не будут вести себя как раньше, - говорит он. - И еще откровеннее встанет вопрос о модернизации страны, чтобы мы соответствовали модели успешного государства".

Ализаде также отмечает, что долгие годы азербайджанские власти в ответ на любую критику, ссылались на карабахский конфликт, "мол, не время заниматься внутренними распрями, пока враг топчет родную землю".

"Этой "отмазки" не будет, и тогда на первый план выйдет не земля, а человек, с его правами, свободой и благополучием, - считает он. - А будут закручивать гайки - могут сорвать резьбу".