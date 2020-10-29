Экс-вице-мэра Саратова назвали источником досье о сговоре Трампа с Россией

Автор фото, AFP Подпись к фото, Трамп, комментируя сообщения о том, что Россия якобы собирала компромат на него, цитировал сообщение Кремля, где эту версию сочли чушью

Американские СМИ назвали 40-летнюю россиянку Ольгу Галкину источником информации для досье о предполагаемом сговоре Дональда Трампа с Кремлем во время предвыборной кампании 2016 года.

Газета Wall Street Journal утверждает, что основным информатором бывшего агента британской разведки МИ-6 Кристофера Стила, обвинившего Трампа в сговоре с представителями Кремля, выступила бывшая журналистка РИА Новости, затем занимавшая должность руководителя пресс-службы администрации Саратовской области и пост вице-мэра Саратова Ольга Галкина.

Досье Стила

Скандально известное досье экс-разведчику заказали технологи одного из фондов, связанных с Республиканской партии США, а дальнейшую работу над сбором информации оплатил уже штаб демократического кандидата на выборах 2016 года Хиллари Клинтон.

Стил передал собранные им материалы в ФБР, а в январе 2017 американское издание BuzzFeed опубликовало полную версию документа. Трамп тогда уже был избран, но не вступил в должность.

В публикации утверждалось, что накануне выборов представители избирательного штаба Трампа вступили в сговор с представителями Кремля, а личный адвокат будущего президента Майкл Коэн даже провел тайную встречу в Праге с сотрудниками российской разведки, договорившись о том, какие именно серверы в США будут взламывать хакеры из России.

Также в досье было сказано, что Трамп во время поездки в Москву на конкурс "Мисс Вселенная" якобы пользовался услугами проституток.

Бывший одноклассник из Перми

Собеседники Wall Street Journal в американских спецслужбах подтвердили изданию, что источником большей части этой информации была 40-летняя Галкина.

В 2016 году она работала в представительстве технологической компании XBT Holding SA на Кипре и находилась на грани увольнения из-за постоянных опозданий и подозрений в пьянстве.

К ней обратился ее бывший одноклассник Игорь Данченко, с которым она училась в средней школе в Перми, работавший временным консультантом Стила. Как пишет Wall Street Journal, Данченко попросил помочь собрать компромат на Трампа.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, "У Кремля нет компромата на Трампа, информация не соответствует действительности и является ничем иным, как абсолютным вымыслом", - заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Причиной, по которой он обратился к школьной знакомой, по словам самого Данченко, стали обширные связи Галкиной в российских политических кругах, сообщает газета.

По версии издания, эту просьбу бывшая журналистка и чиновница использовала в том числе для мести своему бывшему работодателю Алексею Губареву.

В материалах, переданных Данченко, утверждалось, что взлом серверов Демпартии США был проведен с серверов Webzilla, принадлежавших Губареву.

Как утверждает Галкина, Губарев в качестве технического эксперта был нанят спецслужбами России.

Согласно этой версии, Галкина передала бывшему однокласснику детали секретной поездки личного адвоката Трампа Коэна в Прагу для встречи с российскими разведчиками.

В ходе расследования спецпрокурора Мюллера о российском вмешательстве в избирательную кампанию 2016 года в США, было установлено, что взлом серверов Демократической партии был проведен одним из подразделений российской военной разведки.

Утверждения о поездке Коэна в Прагу не подтвердились. Кроме того, следователи не смогли найти веских доказательств того, что сотрудники штаба Трампа вступили в сговор с Кремлем.

В ноябре 2016 года Галкина была уволена, а через несколько недель передала Данченко информацию для досье, в том числе с обвинениями в адрес Webzilla, пишет Wall Street Journal.

На вопросы издания Галкина не ответила, хотя их получение подтвердила. The Bell отправил Галкиной запрос о комментарии.

Досье Стила, которое отказались публиковать крупные американские СМИ, но в январе 2017 года опубликовал сайт Buzzfeed, стало отправной точкой для начала скандала в США с обвинениями Трампа в сговоре с Россией.