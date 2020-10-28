Коронавирус: в Германии и Франции обсуждают "легкий локдаун", президент ЮАР самоизолировался

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Число заболевших коронавирусом в мире продолжает расти в среднем на 450 тысяч человек в сутки и приближается к 45 миллионам. 1 миллион 171 тысяч человек умерли, почти 32,5 миллиона выздоровели.

Во вторник число заразившихся превысило 500 тысяч человек - это самый высокий дневной показатель с начала эпидемии.

Самая тяжелая ситуация по-прежнему в США и Индии (свыше девяти и почти восемь миллионов случаев).

Зоной относительного благополучия являются страны Тихоокеанского региона: Китай, Южная Корея, Япония, Австралия.

В Европе практически повсеместно вновь вводятся карантинные ограничения разной степени жесткости. Американская администрация устами главы аппарата Белого дома Марка Медоуза отказалась от попыток контролировать распространение болезни и возлагает все надежды на появление вакцины.

В России продолжается массовое тестирование вакцины "Спутник-V", созданной в Центре эпидемиологии и вирусологии имени Гамалеи. В среду стало известно, что несколько его участников заразились коронавирусом. Однако это могут быть люди, получившие в ходе испытаний плацебо.

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Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Работники германских баров и ресторанов протестуют против новых ограничений

По данным германских СМИ, на сегодняшней видеоконференции канцлера Ангелы Меркель с премьер-министрами 16 федеральных земель должно быть принято решение о введении так называемого "легкого локдауна".

Он предположительно начнет действовать 4 ноября и продлится до конца месяца.

"Легкий" локдаун предусматривает закрытие ресторанов, баров, отелей, кинотеатров и центров досуга. Магазины и учебные заведения продолжат работу. Людям будет разрешено ходить в гости друг к другу, но не собираться компаниями.

За минувшие сутки в Германии заболели почти 15 тысяч человек.

Президент Франции Эмманнуэль Макрон, как ожидается, объявит об аналогичных мерах в ходе анонсированного на вечер телеобращения к нации.

Максимально возможное количество французов планируется перевести на удаленную работу, а старшеклассников и студентов - на дистанционное обучение.

За минувшие сутки во Франции умерли от коронавируса 523 человека, 235 из них дома, а не в больницах.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, В Риме полиция разогнала демонстрацию коронаскептиков

Автор фото, EPA

Автор фото, EPA

В Риме полиция во вторник вечером применила водомет, чтобы разогнать протестную акцию коронаскептиков. 16 человек задержаны.

За последние 24 часа в Италии умер 221 пациент с Covid-19 - в полтора раза больше, чем за предыдущие сутки. Число больных в палатах интенсивной терапии за день увеличилось на 127 человек.

Президент ЮАР Сирил Рамафоза самоизолировался после того, как один из гостей на торжественном ужине с его участием сдал положительный тест на коронавирус. У самого президента симптомов болезни пока нет, он будет работать удаленно.

Многие жители Мельбурна провели минувшую ночь в барах и пабах, открывшихся после почти четырехмесячного перерыва. Австралия находится на 88-м месте в мире по числу заболевших, за последние три дня в стране скончались от Covid-19 два человека.

В Чехии вступил в силу ночной комендантский час. Магазины закрываются в 20:00, после 21:00 выходить из дома можно только на работу, за экстренной медицинской помощью и выгулять собаку.

В Бельгии число пациентов с Covid-19 в клиниках вернулось к пиковым значениям начала апреля и составляет на данный момент 5554 человека. С начала пандемии в стране с населением в 11,5 миллиона умерли свыше 11 тысяч человек.

В Испании за минувшие сутки скончались 267 человек - наибольшее количество с 1 мая.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, В лондонском аэропорту Хитроу не то чтобы пустынно, но отнюдь не так оживленно, как до эпидемии