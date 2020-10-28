Baring Vostok уладил спор, легший в основу дела против его основателя Майкла Калви

Автор фото, Sergei Bobylev/TASS Подпись к фото, Судебные споры, которые теперь прекращены, легли в основу уголовного дела, обвиняемым по которому проходит основатель Baring Vostok Майкл Калви

Инвестиционный фонд Baring Vostok подписал мировое соглашение с компанией "Финвижн" Артема Аветисяна. Таким образом должен завершиться один из крупнейших корпоративных конфликтов в России последних лет, приведший к возбуждению дела в отношении руководства Baring Vostok.

Мировое соглашение заключили акционеры банка "Восточный" - компания "Финвижн" и Evison Holdings, которая представляет интересы инвестиционного фонда Baring Vostok.

Эти две компании судились друг с другом сразу в нескольких юрисдикциях. Корпоративные споры, связанным с тем, кто контролирует банк "Восточный", велись в Амурской области и в Лондоне.

Теперь стороны должны отозвать все иски друг к другу в российских и зарубежных судах.

Кроме того, Первое коллекторское бюро, которое принадлежит Baring Vostok, выплатит банку "Восточный" 2,5 млрд рублей - именно в такую сумму оценивался ущерб по уголовному делу в отношении Майкла Калви и других фигурантов. После этого банк должен отозвать гражданский иск, поданный в рамках уголовного дела.

Однако юридически мировое соглашение не оказывает прямого влияния на уголовное дело против главы Baring Vostok Майкла Калви и других руководителей фонда.

Генеральная прокуратура, несмотря на мировое соглашение, утвердила обвинительное заключение по делу, пишет "Коммерсант". Также это подтвердил РИА Новости адвокат одного из фигурантов дела Алексея Кордичева Сергей Панченко.

Калви, сотрудников Baring Vostok и других фигурантов дела обвиняют в расстрате 2,5 млрд рублей.

Уголовное дело

В феврале 2019 года в Москве были арестованы Майкл Калви, партнеры Baring Vostok - гражданин Франции Филипп Дельпаль и Ваган Абгарян, а также сотрудник фонда Иван Зюзин, глава Первого коллекторского бюро Максим Владимиров и бывший глава банка "Восточный" Алексей Кордичев.

В декабре 2019 года в деле появился еще один обвиняемый - бывший директор банка по инвестициям Алексей Цакунов.

Сейчас все фигуранты дела находятся под домашним арестом. У Майкла Калви в период уголовного дела было диагностировано онкологическое заболевание, он перенес серьезную операцию.

Уголовное дело было заведено по заявлению миноритарнго акцоинера банка Шерзода Юсупова - это давний деловой партнер Артема Аветисяна. На момент начала уголовного дела компания "Финвижн" Аветисяна была вторым из крупнейших акционеров банка.

По версии следствия, Калви и другие фигуранты дела похитили у банка "Восточный" 2,5 млрд рублей через сложную схему. Сначала банк выдал кредиты ПКБ, которые бюро не смогло вернуть.

Вместо этих кредитов в 2017 году ПКБ передало банку акции люксембургской компании IFTG, утверждает следствие. По этим акциям был ряд ограничений, которые были сняты в 2018 году.

Следствие оценивало эти бумаги в 600 тысяч рублей, а сам Калви - в 2,5-3 млрд рублей.

Единственным фигурантом дела, который признал свою вину, стал Алексей Кордичев.

Как Baring Vostok лишился контроля над "Восточным"

На момент начала уголовного дела Baring Vostok был контролирующим акционером банка "Восточный". У Evison было 51,62% акций банка, а у "Финвижн" - 32,2%. Кроме того, у банка было два миноритарных акционера - Юрий Данилов и Шерзод Юсупов, которые были давними партнерами Артема Аветисяна. Им принадлежало еще примерно 8% акций банка.

"Финвижн" стала одним из акционеров "Восточного" после слияния банка с "Юниаструмом" в 2017 году. Сделку о слиянии двух банком готовили с 2016 года, тогда же Baring Vostok и "Финвижн" заключили опцион: Evison должна была передать компании Аветисяна 9,99% акций банка. При таком раскладе Аветисян получил бы контроль над банком.

Однако Baring Vostok отказался исполнять опцион. В компании посчитали, что акционеры "Юниаструма" перед слиянием выводили из банка деньги и сделка была нечестной.

Этот опцион, а также условия сделки по объединению банков стали поводом для многочисленных судебных исков в Лондоне, Москве и Амурской области.

Весной 2019 года Арбитражный суд Амурской области встал на сторону "Финвижна" и обязал Evison исполнять опцион. Фактически тогда Baring Vostok потерял контроль над банком. В "Восточном" после этого сменилось руководство.