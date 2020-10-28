Французская карикатура на Эрдогана расстроила Турцию. Она обещает ответить

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Личная ссора двух президентов отражает фундаментальные ценностные противоречия

Турцию возмутила карикатура на ее руководителя Реджепа Тайипа Эрдогана во французском журнале Шарли Эбдо, и она взялась расследовать происшествие силами своей прокуратуры, а также готовит дипломатический демарш в адрес Франции.

Рисунок в сатирическом журнале изображает турецкого лидера задирающим подол женщине в хиджабе.

Франция пообещала, что никогда не откажется от светского характера государства и принципов свободы слова.

"Мы осуждаем крайне отвратительную попытку посеять культурный расизм и ненависть при помощи данной публикации", - заявил официальный представитель президента Турции Фахреддин Алтун. Вице-президент Фуат Октай призвал мировое сообщество осудить "этот позор". "Вы никого не обманете, прячась за свободой слова", - написал он в своем "Твиттере".

Турецкое проправительственное сатирическое издание "Мишвак" опубликовало на своей странице в "Твитере" рисунки, нацеленные против Charlie Hebdo и французского президента Эммануэля Макрона.

Французский юмористический журнал Charlie Hebdo стал известен во всем мире после того, как публикация в нем карикатур на пророка Мухаммеда в 2015 году спровоцировала нападение на редакцию, жертвами которого стали 12 человек.

Издание славится отсутствием запретных тем и эпатажем, по мнению критиков, иногда выходящим за рамки приличия. Рисунки, посвященные авиакатастрофе над Синаем в 2014 году и землетрясению 2016 года на Апеннинском полуострове, вызвали недовольство соответственно в России и Италии.

Ранее на этой неделе турецкие прокуроры возбудили дело против голландского парламентария Герта Вилдерса за размещение в "Твиттере" рисунка Эрдогана в турецкой феске, имеющей форму бомбы с надписью "террорист".

"Я хотел бы довести до президента Эрдогана простую истину: в Нидерландах свобода самовыражения является одной из высших ценностей", - заявил в ответ голландский премьер Марк Рютте.

Конфликт ценностей

Франко-турецкие отношения ухудшились в результате того, что Эммануэль Макрон заявил о намерении развернуть борьбу с радикальным исламом в своей стране, а Реджеп Тайип Эрдоган резко отреагировал на это.

Светский характер общества является одним из краеугольных камней французского конституционного строя и национальной идентичности с конца XIX века.

Эрдоган сделал ислам частью государственной политики Турции, фактически отказавшись в данном плане от наследия Ататюрка.

2 октября Макрон заявил, что часть живущих во Франции мусульман [около 6 миллионов человек] хочет создать свое "контр-общество" и обещал в начале декабря представить в парламент законопроект о борьбе с "исламским сепаратизмом".

Автор фото, EPA Подпись к фото, В супермаркете в Аммане (Иордания) покупателей оповещают о бойкоте французских товаров

Он призвал уделить особое внимание воспитанию детей в духе республиканских ценностей, создать вместе с Советом мусульман Франции организацию, которая позволит утвердить в стране "просвещенный ислам", а также "освободить ислам во Франции от иностранного влияния и усилить контроль за финансированием мечетей".

16 октября в пригороде Парижа Конфлан-сен-Онорин произошло резонансное убийство школьного учителя истории Сэмюэля Пати. 18-летний исламский радикал отрезал ему голову за то, что он показал ученикам те самые знаменитые карикатуры на Пророка из Charlie Hebdo.

Президент Макрон посмертно наградил Пати орденом Почетного Легиона и произнес на его похоронах эмоциональную речь в защиту свободы.

Эрдоган в ответ публично усомнился в его умственном здоровье, сравнил положение французских мусульман и евреев при нацистах и призвал сограждан бойкотировать французские товары.

Негодование в адрес Макрона и Франции выплеснулось и в других мусульманских странах.

Французские товары стали исчезать с магазинных полок в Иордании, Катаре и Кувейте. К тому же призвала влиятельная религиозная группа в Малайзии.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, В Палестинской автономии появились граффити против французского президента

Великий имам исламского университета "Аль-Азхар" в Египте потребовал наказывать за "действия, направленные против ислама", как за уголовное преступление, а президент страны Абдель Фаттах ас-Сиси в среду заявил, что "свобода самовыражения должна остановиться, когда речь идет о чувствах полутора миллиардов человек".

В Бангладеш несколько сотен демонстрантов сожгли чучело Макрона.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, В Бангладеш откликнулись на призыв Эрдогана к бойкоту французских товаров. Протестующие сжигают изображение французского президента