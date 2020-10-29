Неизвестный напал с ножом на людей в Ницце: трое убиты

Автор фото, Christian Estrosi Подпись к фото, Нападение в Ницце произошло около церкви

Неизвестный напал с ножом на людей в Ницце: трое убиты, несколько человек получили ранения. Мэр Ниццы Кристиан Эстрози заявил СМИ, что подозреваемый задержан, и что случившееся выглядит как теракт.

16 октября Францию потрясло убийство школьного учителя истории Сэмюэля Пати в парижском пригороде Конфлан-сен-Онорин. Молодой исламский радикал отрезал ему голову за то, что он показал ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда, вызвавшие в 2015 году нападение на редакцию опубликовавшего их журнала Шарли Эбдо и всемирную дискуссию о свободе слова.

Президент Эммануэль Макрон посмертно наградил Пати орденом Почетного Легиона и произнес на его похоронах эмоциональную речь.

Нападение в Ницце произошло около церкви. Судя по сообщениям СМИ, один человек скончался на месте, а другой чуть позже. Других подробностей пока нет.

Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен сообщил, что в городе продолжается полицейская операция.