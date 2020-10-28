Протесты из-за запрета абортов в Польше: что говорят сторонники и противники

Автор фото, Bartosz Banka/Agencja Gazeta/Reuters Подпись к фото, Многочисленные протесты проходят по всей Польше

В Польше седьмой день подряд не прекращаются протесты из-за практически полного запрета абортов в стране. Тысячи людей выходят на улицы, чтобы выразить свое недовольство.

Ранее Конституционный суд страны признал неконституционным положение, разрешавшее проводить аборты в случае тяжелых дефектов плода (по этим показаниям в Польше проводилось подавляющее большинство абортов). Прерывание беременности отныне разрешено только в тех случаях, когда оплодотворение произошло во время изнасилования или инцеста, а также если беременность угрожает жизни женщины.

Вице-премьер Польши, глава правящей партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский, который считается одним из самых влиятельных политиков страны, обвинил протестующих в том, что они хотят "разрушить" Польшу. Он призвал людей "защищать нацию и католическую церковь".

Согласно опросу общественного мнения, проведенного газетой Gazeta Wyborcza, 59% респондентов не поддержали изменение законодательства.

Би-би-си собрала доводы сторонников и противников решения Конституционного суда.

Почему я участвую в протестах?

Агнешка Кранц, менеджер в компании Bydgoszcz

Для большинства из нас эти протесты больше не являются лишь выражением недовольства из-за чрезмерно жестких законов об абортах, хотя это и главная причина. Это вопрос свободы.

Запрет дал толчок борьбе за наши базовые права человека. Сейчас это аборты, а месяц назад мы выступали за права ЛГБТ-сообщества.

Постепенно мы лишились общепринятых базовых прав человека, которые и так были существенно ограничены по сравнению с тем, что мы имели до прихода к власти партии "Право и справедливость".

Автор фото, Agnieszka Kranz

Как это ни печально, но правительство, придерживающееся правых взглядов, все больше подталкивает Польшу к авторитарному режиму и выходу из ЕС.

Я не могу этого допустить, и большинство поляков не хотят, чтобы это произошло. Так что закон об абортах - это наш бастион. Если мы его потеряем, то лишимся надежды на то, что в будущем наши права и возможность свободно высказываться будут защищены.

Вопрос защиты прав человека

Каролина Павловска, сотрудник юридического центра Ordo Iuris

Имеет ли кто-то право на жизнь - это не вопрос религии. Это не вопрос чьей-то веры или ее отсутствия, но так вышло, что его обсуждение стало крайне эмоциональным.

Мне кажется, зачастую происходит недопонимание. Многие протестующие неверно утверждают, что из-за закона женщинам придется рожать детей, даже если их жизни будет угрожать опасность, но это неправда. Конечно, очень просто манипулировать мнением людей. Сложно утверждать, насколько правдоподобны результаты опросов.

С этим законодательством Польша делает важный шаг к реализации прав человека, и, надеюсь, это повлияет и на другие европейские страны. Все конвенции о правах человека говорят, что главное право - это право на жизнь, и это четко прописано в Конвенции ООН о правах ребенка: каждый ребенок должен быть защищен до и после рождения.

Решение Конституционного суда не противоречит этим конвенциям. Но важно подчеркнуть, что каждая женщина должна быть защищена, и нам нужно больше солидарности.

Большинство судей Конституционного суда были избраны в период предыдущего правительства, так что никаких сомнений в законности их решения быть не может.