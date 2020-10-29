Дайджест: Франция закрывается на карантин, автор книги о Трампе раскрыл личность

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Во Франции уже действует комендантский час для кафе и ресторанов. В пятницу они все закроются на месяц

Президент Франции Эммануэль Макрон объявил о введении общенационального карантина с 30 октября по 1 декабря в связи с новой вспышкой коронавируса.

"Как и весной, вы сможете выходить из дома только для того, чтобы отправиться на работу, к врачу или родственнику, который нуждается в помощи, сходить за покупками и подышать воздухом недалеко от дома", - сказал Макрон.

Собираться компаниями будет запрещено. Для выхода на улицу нужно будет заполнить специальную форму. Это требование действовало во время первого локдауна весной.

Прекращают работу рестораны и бары, а также предприятия не первостепенной важности.

Макрон также заявил, что внутренние границы Евросоюза продолжают оставаться открытыми, внешние - по-прежнему закрыты.

В среду о введении общенационального карантина (но более мягкого, чем во Франции) объявила канцлер Германии Ангела Меркель.

Со 2 ноября на месяц закрывются рестораны, бары и другие заведения, а также фитнес-клубы, бассейны, косметические и массажные студии, театры, кинотеатры и концертные залы. Матчи Бундеслиги будут проходить без зрителей.

При этом остаются открытыми детские сады и школы, а также парикмахерские и магазины при условии соблюдения там правил гигиены и социальной дистанции.

В европейских странах в последние недели наблюдается резкий рост числа заражений коронавирусом. Страной с самым высоким уровнем смертности от Covid-19 стала Чехия, где уже почти месяц действует режим чрезвычайной ситуации.

На этой неделе власти Италии не исключили возможности введения повторного локдауна, если ситуация не будет улучшаться.

"Я очень хорошо тебя помню"

Бывший высокопоставленный сотрудник министерства внутреней безопасности США Майлс Тэйлор признался, что именно он является автором скандальной публикации, в которой утверждалось, что некоторые чиновники администрации США "для блага страны" саботируют распоряжения президента Трампа.

"Дональд Трамп - человек, который не имеет никаких ценностей, - написал Тэйлор в своем "Твиттере". - Поэтому я написал статью "Предупреждение"... И поэтому я и мои коллеги (под своими собственными именами) выступали против него в течение многих месяцев".

Майлс Тэйлор занимал должность главы аппарата в министерстве внутренней безопасности США с 2017 по 2019 год. В 2018 году под псевдонимом "Anonymous" он опубликовал в газете New York Times статью, в которой утверждал, что "является частью движения сопротивления в администрации Трампа".

Позднее под тем же псевдонимом Тэйлор выпустил книгу "Предупреждение", ставшую бестселлером. В ней он заявил о том, что только благодаря саботажу некоторых сотрудников администрации самые рискованные и непродуманные распоряжения Трампа не были реализованы.

Признание Тэйлора представители администрации встретили валом критических комментариев.

"Этот мелкий, лживый бывший чиновник - лжец и трус, который выбрал анонимность вместо того, чтобы действовать", - заявила пресс-секретарь Белого дома Кэйли Макэнани.

В нескольких сообщениях в "Твиттере" президент Трамп сообщил, что никогда не слышал о Тэйлоре, и назвал его сотрудничество с New York Times мошенничеством и сговором.

В ответ Тэйлор опубликовал в "Твиттере" свою фотографию, на которой он запечатлен в Овальном кабинете вместе с президентом США.

"Я очень хорошо тебя помню, - написал он, обращаясь к Трампу. - Я продолжу раскрывать детали твоего провального президентства".

"Терроризм со всеми вытекающими"

Автор фото, Natalia Fedosenko/TASS

В связи с акциями протеста в Беларуси против действующего президента Александра Лукашенко было возбуждено более 650 уголовных дел, заявил генпрокурор республики Андрей Швед. Он предупредил, что некоторые задержанные участники протестов могут попасть под статью о терроризме.

"По некоторым фактам, которые известные общественности, решается вопрос о квалификации действий виновных лиц, как терроризм со всеми вытекающими последствиями", - сказал он в эфире телеканала "Беларусь 1".

Швед назвал происходящее в стране "скрытой гибридной войной, разменной монетой в которой стали граждане".

Протесты в Беларуси против действующей власти продолжаются уже три месяца.

Информатор Стила

Автор фото, NurPhoto Подпись к фото, Досье Стила стало отправной точкой для скандала в США с обвинениями Трампа в сговоре с Россией

Газета Wall Street Journal утверждает, что основным информатором бывшего агента МИ-6 Кристофера Стила, обвинившего президента США Дональда Трампа в сговоре с представителями Кремля, выступила уроженка Перми Ольга Галкина.

Скандально известное досье экс-разведчику заказали технологи одного из фондов, связанных с Республиканской партией США, а дальнейшую работу над сбором информации оплатил уже штаб демократического кандидата на выборах 2016 года Хиллари Клинтон.

Стил передал собранные им материалы в ФБР, а в январе 2017 американское издание BuzzFeed опубликовало полную версию документа.

В нем утверждалось, что накануне выборов представители избирательного штаба Трампа вступили в сговор с представителями Кремля, а личный адвокат будущего президента Майкл Коэн якобы провел тайную встречу в Праге с сотрудниками российской разведки, договорившись о том, какие именно серверы в США будут взламывать хакеры из России.

Собеседники Wall Street Journal в американских спецслужбах подтвердили, что источником большей части этой информации была 40-летняя Ольга Галкина. Сама она не ответила на вопросы издания.

Российские агенты в Каталонии?

Автор фото, AFP

Каталонская El Periodico публикует новые подробности дела о возможном вмешательстве России в ситуацию в Каталонии в преддверии референдума о независимости в 2017 году.

Конституционный суд Испании признал референдум незаконным, а Верховный суд в 2019 году вынес приговоры 12 каталонским политикам, причастным к его организации. Тогда же правоохранительные органы Испании начали расследование возможных попыток российских спецслужб повлиять на сепаратистские настроения в регионе.

В свежей публикации El Periodico судья Хоакин Агирре, ведущий дело о махинациях бывших лидеров Каталонии с государственными средствами, утверждает, что за несколько дней до референдума российская сторона предлагала активистам движения за независимость Каталонии помощь в виде 10 тысяч военных и средства на выплату региональных долгов Мадриду.

Такие выводы судья сделал на основании записей телефонных разговоров каталонского политика Виктора Террадельяса, через которого россияне якобы вели переговоры с командой бывшего главы женералитета Каталонии Карлеса Пучдемона. В 2019 году Верховный суд Испании приговорил Пучдемона к 13 годам тюрьмы за мятеж и коррупцию. Сам Пучдемон находится в Бельгии, на его арест выдан международный ордер.

Автор фото, EPA

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