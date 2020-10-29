Россия обновляет рекорд смертности с Covid-19 третий день подряд

Автор фото, Sergei Karpukhin/TASS Подпись к фото, Врачи и пациент в отделении реанимации и интенсивной терапии

В России за последние сутки зарегистрировали смерть 366 пациентов с коронавирусом. Это максимально число за время пандемии. Число новых случаев заражения тоже рекордное. Эти и другие новости о ситуации с Covid-19 в стране - в обзоре Би-би-си.

Суточный прирост новых заболевших составил 17 717 случаев, скончались 366 пациентов с Covid-19, сообщил в четверг оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Это новый антирекорд летальности. Предыдущий был накануне - 347 смертей, днем ранее также фиксировали новый максимум - 320 летальных исходов. Таким образом, антирекорд обновляется уже третий день подряд. Десятый день подряд суточная смертность превышает 200 человек.

Суточный прирост заражений Covid-19 третий раз превысил отметку 17 тысяч и тоже стал рекордным. До этого наибольшее число новых случаев регистрировали в понедельник, 29 октября. Тогда было 17 347 случаев, а в пятницу, 23 октября, их зафиксировали 17 340. Во вторник и среду новых случаев было меньше 17 тысяч (накануне - 16 202).

Третий рекорд - по числу выздоровевших. За последние сутки были выписаны 14 740 пациентов, это максимум за весь период. Всего с начала пандемии в России зарегистрировали 1 581 693 заражений Covid-19, 1 186 041 пациент вылечился, 27 301 человек умер.

Еще не плато

Рост заболеваемости Covid-19 в стране продлится еще две-три недели, предположил замдиректора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов. "Мы имеем фазу роста, которая будет продолжаться примерно еще две-три недели", - сказал Горелов на пресс-конференции в четверг.

О двух-четырех неделях говорит и главный внештатный инфекционист минздрава России Владимир Чуланов. "Мы ожидаем, что вот этот второй подъем, он не будет очень продолжительным. Да, он будет более длительным, чем первый, потому что в принципе он более масштабный. Но скорее всего, он не будет дольше двух-четырех недель", - сказал он РИА Новости.

Накануне профессор Чуланов заявлял, что пока рано говорить о выходе на плато Covid-19. Плато - это когда суточный прирост заражений стабилизируется на определенной отметке. По его мнению, скачки по числу новых случаев еще могут быть.

"Есть колебания, особенно если на Европу посмотрим, там довольно неблагоприятная ситуация. Я бы пока поостерегся. Если чуть подольше будет держаться, тогда можно будет говорить [о выходе на плато], пока рановато", - говорил Чуланов Интерфаксу.

Пропусков в Москве не будет

В Москве за сутки выявили еще 4 906 случаев Covid-19, госпитализированы 1 166 пациентов, на ИВЛ в больницах - 342 человека. Суточный прирост в четверг резко увеличился по сравнению со средой - накануне было зарегистрировано 3 670 заболевших, что стало минимумом с 8 октября. Во вторник было 4 312 случаев, в понедельник - 5 224.

Накануне мэр Сергей Собянин продлил режим ограничений в Москве. В частности, старшеклассники еще как минимум неделю будут учиться дистанционно. Еще месяц работодатели должны обеспечивать работу не менее 30% сотрудников из дома. До конца ноября людям старше 65 лет рекомендуется как можно реже выходить из квартир.

"Необходимости вводить новые ограничения сегодня нет", - заявил в среду Собянин. По его выражению, итоги последних двух недель "вселяют осторожный оптимизм", поскольку "удается прерывать цепочки заболевания".

В четверг на сайте мэрии появилось дополнительное разъяснение о том, что вводить пропускной режим сейчас не планируется. Еще одно разъяснение дано людям старшего возраста: "Прогулки и занятия физкультурой на свежем воздухе не ограничиваются, сам по себе выход из дома не считается нарушением".

Пропускной режим в Москве действовал с 15 апреля по 9 июня.

Молодым семьям хватает на еду и одежду

Двум из трех молодых семей во время пандемии хватало денег только на еду и одежду, обеспечить товарами длительного пользования они себя не могут. Такой вывод делает РБК на основе опроса Росстата, в котором людей просили оценить свое финансовое состояние.

Во втором квартале 64% молодых семей, где возраст супругов составил от 18 до 25 лет, заявили о нехватке денег на другие товары, пишут "Ведомости". При этом во втором квартале прошлого года эта категория домохозяйств была наиболее благополучной, подчеркивает РБК: 50,3% тогда заявляли, что им хватает средств на что-то, кроме продуктов и одежды.

Спустя год молодые семьи оказались наименее обеспеченными. После них хуже всего себя чувствуют неработающие пенсионеры - 62,4% из них не могут позволить себе покупать что-то, кроме одежды и еды (в 2019 году было 58,8%). Если же говорить о всех семьях, то доля тех, кто не может обеспечить себя товарами длительного пользования, за год почти не изменилась - выросла с 49,4% до 49,9%.

По мнению аналитиков аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, значительное ухудшение положения молодых семей во втором квартале 2020 года связано с тем, что молодежь составляет львиную долю работников сферы услуг, пишет РБК.

Вирус добрался до мышей

Специалисты Роспотребнадзора выявили коронавирус у летучих мышей. Чтобы обезопасить себя от возможного заражения, они советует не трогать животных и не разорять места их обитания.

"Какие-то (пока что неизвестно, какие именно) коронавирусы в летучих мышах, живущих в России, есть. Какие именно - предмет исследования. Также исследование позволило установить последовательности геномов целого ряда других вирусов (не коронавирусов), которые были найдены заодно", - сказала РИА Новости руководитель группы геномики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Анна Сперанская.

Роспотребнадзора еще в августе объявил, что его эксперты планируют изучить случаи коронавирусов у летучих мышей. Исследования планировалось провести в Москве и Подмосковье, а также в некоторых областях Центрально-Черноземного региона и Южного федерального округа.