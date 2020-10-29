Протесты в Беларуси: Лукашенко сменил министра внутренних дел
Александр Лукашенко назначил нового министра внутренних дел страны. Им стал Иван Кубраков, до сих пор руководивший ГУВД Минска. Юрий Караев, который возглавлял МВД во время протестов и запомнился жесткими заявлениями, стал помощником президента - инспектором по Гродненской области. Чем запомнился Караев?
Особо ответственные участки
Помимо смены министра внутренних дел, Лукашенко сделал еще две кадровых перестановки. Валерий Вакульчик, который почти восемь лет возглавлял КГБ, а в начале сентября был назначен секретарем Совбеза Беларуси, стал помощником президента в Брестской области. Замминистра внутренних дел Александр Барсуков стал инспектором по Минску.
Объявляя о назначении, Лукашенко упомянул о протестах, продолжающихся с начала августа после президентских выборов, победителем которых он был объявлен.
"Мною принято кадровое решение, и вы втроем направляетесь не то что на особо опасные участки, но очень ответственные участки нашей страны. В связи с теми событиями, прежде всего, которые произошли (они еще не закончены, мы еще не знаем, во что это может вылиться)", - цитирует его государственное агентство БЕЛТА.
"Почему вы? Вы люди военные, осведомленные, вас не надо вводить в курс дела и учить", - добавил Лукашенко.
"Это и есть война"
54-летний генерал Юрий Караев возглавил МВД в июне 2019 года, до этого он командовал бригадами спецназа.
Караев особенно запомнился жесткими публичными заявлениями о протестах, последовавших за президентскими выборами в этом году.
"Они вышли против чего-то там попротестовать. Не учли, что, хоть в органах внутренних дел служат в основном толерантные и спокойные люди, мы всегда серьезно готовились к массовым беспорядкам, потому что это то, что может разрушить государство. Мы видели это на примерах других стран и понимаем, что с этих якобы мирных протестов начинается разрушение государства. Мы четко, принципиально и спокойно дали им отпор", - говорил министр на этой неделе в эфире программы "Понятная политика" на телеканале "Беларусь 1".
"Это и есть война, скрытая гибридная война, в которой, к сожалению, разменной монетой стали наши граждане, а наглые, хладнокровные кукловоды (я повторю этот избитый штамп со 100-процентной уверенностью) бросают с той стороны тех, кто думает не головой, а телефоном", - говорил Караев.
В сентябре Караев заявлял, что не исключает силовых действий со стороны протестующих, и предупреждал, что милиция готова к такому развитию событий.
Власти "замечают" на протестных акциях "группы молодых людей, которые неумело маскируются в толпе", говорил он. "Они тоже явно видны - такие боевики, похожи на футбольных фанатов, анархистов. Просто на бойцов, назовем их так, которых много было именно 9-10 числа [августа]", - сказал тогда Караев.
"Говорят о жестокости белорусской милиции. А я хочу сказать так: более гуманной, выдержанной и хладнокровной милиции нету нигде в мире, я в этом уверен", - говорил он в начале сентября в эфире передачи "Неделя" на телеканале СТВ.
"Прославиться, будучи Иудой"
В конце августа Караев в интервью российскому телеканалу RT назвал предателями силовиков, которые уволились и присоединились к протестам.
"Может они были и хорошие ребята, но у них не хватило мудрости, стойкости, знаний, - рассуждал он. - Если ты чего-то не хочешь, просто напиши рапорт, а вот это демонстративное выкладывание погон, жетона и удостоверения на публику - это явно за какую-то обещанную сумму. Или второй мотив - это прославиться, но прославиться, будучи Иудой, это какая-то слабенькая слава".
21 августа Караев встречался с главой Римско-католической церкви в Беларуси Тадеушем Кондрусевичем, которого позже перестали пускать в страну.
"Все их заголовки, скандальные статьи и видео направлены на дискредитацию правоохранительных органов, - жаловался архиепископу министр внутренних дел. - Не написано о пострадавших милиционерах. А ведь только за последние дни на нескольких сотрудников милиции намеренно совершены наезды. С тяжелыми травмами они сейчас находятся в госпитале".
МВД при этом отрицало информацию о массовых избиениях и издевательствах над задержанными, о которых рассказывали сами пострадавшие и СМИ.
"Я вообще не кровожадный человек и не хочу никакого насилия. Все ж наши граждане, у всех - семьи, дети", - говорил Караев 13 августа, извинившись за травмы "случайных людей" на уличных акциях протеста.
В начале октября страны ЕС ввели санкции против 40 представителей белорусских властей. Караев оказался в санкционном списке, Лукашенко - нет.
Министр внутренних дел попал и под американские санкции, введенные в ответ на жесткое подавление протестов в Беларуси.