Протесты в Беларуси: Лукашенко сменил министра внутренних дел

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Александр Лукашенко назначил нового министра внутренних дел страны. Им стал Иван Кубраков, до сих пор руководивший ГУВД Минска. Юрий Караев, который возглавлял МВД во время протестов и запомнился жесткими заявлениями, стал помощником президента - инспектором по Гродненской области. Чем запомнился Караев?

Особо ответственные участки

Помимо смены министра внутренних дел, Лукашенко сделал еще две кадровых перестановки. Валерий Вакульчик, который почти восемь лет возглавлял КГБ, а в начале сентября был назначен секретарем Совбеза Беларуси, стал помощником президента в Брестской области. Замминистра внутренних дел Александр Барсуков стал инспектором по Минску.

Объявляя о назначении, Лукашенко упомянул о протестах, продолжающихся с начала августа после президентских выборов, победителем которых он был объявлен.

"Мною принято кадровое решение, и вы втроем направляетесь не то что на особо опасные участки, но очень ответственные участки нашей страны. В связи с теми событиями, прежде всего, которые произошли (они еще не закончены, мы еще не знаем, во что это может вылиться)", - цитирует его государственное агентство БЕЛТА.

"Почему вы? Вы люди военные, осведомленные, вас не надо вводить в курс дела и учить", - добавил Лукашенко.

"Это и есть война"

54-летний генерал Юрий Караев возглавил МВД в июне 2019 года, до этого он командовал бригадами спецназа.

Караев особенно запомнился жесткими публичными заявлениями о протестах, последовавших за президентскими выборами в этом году.

"Они вышли против чего-то там попротестовать. Не учли, что, хоть в органах внутренних дел служат в основном толерантные и спокойные люди, мы всегда серьезно готовились к массовым беспорядкам, потому что это то, что может разрушить государство. Мы видели это на примерах других стран и понимаем, что с этих якобы мирных протестов начинается разрушение государства. Мы четко, принципиально и спокойно дали им отпор", - говорил министр на этой неделе в эфире программы "Понятная политика" на телеканале "Беларусь 1".

"Это и есть война, скрытая гибридная война, в которой, к сожалению, разменной монетой стали наши граждане, а наглые, хладнокровные кукловоды (я повторю этот избитый штамп со 100-процентной уверенностью) бросают с той стороны тех, кто думает не головой, а телефоном", - говорил Караев.

В сентябре Караев заявлял, что не исключает силовых действий со стороны протестующих, и предупреждал, что милиция готова к такому развитию событий.

Власти "замечают" на протестных акциях "группы молодых людей, которые неумело маскируются в толпе", говорил он. "Они тоже явно видны - такие боевики, похожи на футбольных фанатов, анархистов. Просто на бойцов, назовем их так, которых много было именно 9-10 числа [августа]", - сказал тогда Караев.

"Говорят о жестокости белорусской милиции. А я хочу сказать так: более гуманной, выдержанной и хладнокровной милиции нету нигде в мире, я в этом уверен", - говорил он в начале сентября в эфире передачи "Неделя" на телеканале СТВ.

"Прославиться, будучи Иудой"

В конце августа Караев в интервью российскому телеканалу RT назвал предателями силовиков, которые уволились и присоединились к протестам.

"Может они были и хорошие ребята, но у них не хватило мудрости, стойкости, знаний, - рассуждал он. - Если ты чего-то не хочешь, просто напиши рапорт, а вот это демонстративное выкладывание погон, жетона и удостоверения на публику - это явно за какую-то обещанную сумму. Или второй мотив - это прославиться, но прославиться, будучи Иудой, это какая-то слабенькая слава".

21 августа Караев встречался с главой Римско-католической церкви в Беларуси Тадеушем Кондрусевичем, которого позже перестали пускать в страну.

"Все их заголовки, скандальные статьи и видео направлены на дискредитацию правоохранительных органов, - жаловался архиепископу министр внутренних дел. - Не написано о пострадавших милиционерах. А ведь только за последние дни на нескольких сотрудников милиции намеренно совершены наезды. С тяжелыми травмами они сейчас находятся в госпитале".

МВД при этом отрицало информацию о массовых избиениях и издевательствах над задержанными, о которых рассказывали сами пострадавшие и СМИ.

"Я вообще не кровожадный человек и не хочу никакого насилия. Все ж наши граждане, у всех - семьи, дети", - говорил Караев 13 августа, извинившись за травмы "случайных людей" на уличных акциях протеста.

В начале октября страны ЕС ввели санкции против 40 представителей белорусских властей. Караев оказался в санкционном списке, Лукашенко - нет.