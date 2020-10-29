Курьеру из "Нового величия" ужесточили приговор после отказа от прежних показаний

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Люблинский суд Москвы признал обвиняемого по делу "Нового величия" курьера Павла Ребровского виновным в создании экстремистского сообщества и назначил ему наказание в виде шести лет колонии.

Прокурор требовал для него семи лет колонии и принудительного психиатрического лечения.

Суд пересматривал дело Ребровского, после того как он в прошлом году, нарушив условия сделки со следствием, заявил, что следователь выдумал его показания с признанием вины и заставил их подписать.

Стратегия обвинения в отношении других фигурантов дела строилась главным образом на показаниях признавшего себя виновным Ребровского.

Показания Ребровского и дело "Нового величия"

В апреле прошлого года Люблинский суд Москвы приговорил Ребровского к двум с половиной годам колонии общего режима. Его признали виновным в создании и участии в экстремистском сообществе.

Из показаний Ребровского, данных в рамках сделки со следствием, следовало, что он и его соратники по "Новому величию" хотели свергнуть конституционный строй. Он признался в подготовке восстания, "предложениях приобрести взрывчатые вещества" и "необходимости начать проводить провокационные действия".

В показаниях следствию, от которых в июле отказался Ребровский, говорилось, что Анна Павликова - человек, "всегда мечтавший поджечь автозак", а Мария Дубовик - "хитрая и планирующая действия на несколько ходов".

В июле прошлого года Ребровский неожиданно отказался от показаний и заявил, что следователь угрожал ему террористической статьей.

"Условия досудебного соглашения были такими, что я должен был пойти домой. Следователь давил: если ты сейчас это не подписываешь, тебе 205-я статья", - рассказал в суде Ребровский. Статья 205 УК РФ - "Террористический акт". "В обмен на показания обещали условный срок", - говорил Ребровский.

В сентябре прокуратура потребовала отменить приговор Ребровскому. Она мотивировала это тем, что тот нарушил условия сделки со следствием, рассказывал его адвокат Иван Сустин.

Дело "Нового величия"

В августе семерых обвиняемых по делу "Нового величия" признали виновными в создании экстремистского сообщества. Они получили от четырех лет условно до семи лет реального срока.

Как сообщал адвокат Максим Пашков, среди подтверждений вины подсудимых судья перечислил в том числе показания Ребровского, от которых тот отказался.

Дело "Нового величия" вызвало общественный резонанс, когда стало известно о двух его фигурантках - 18-летней Анне Павликовой и 19-летней Марии Дубовик. Павликова на момент ареста была несовершеннолетней. Во время пребывания в СИЗО у девушек резко ухудшилось здоровье.

В приговор вошли в том числе показания Руслана Д. (он же - засекреченный свидетель Константинов), которого защита и обвиняемые называли провокатором. Судья объявил, что "показания обвиняемых и позиция защиты о том, что основные инициативы принадлежали Константинову и что обвиняемые были жертвой провокации, судом опровергаются".