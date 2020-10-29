Британские парламентарии подали в суд на правительство Бориса Джонсона из-за России

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Британские парламентарии предприняли еще одну попытку заставить правительство отреагировать на многочисленные сообщения о том, что Россия могла вмешиваться во внутреннюю политику страны. На этот раз депутаты обратились в суд, который должен решить, законно ли кабинет Бориса Джонсона принял решение не инициировать расследование якобы имевших место попыток России повлиять на британские выборы.

Шесть парламентариев — член Палаты лордов Пол Страсбургер, депутаты от Лейбористской партии Бен Брэдшоу и Крис Брайант, член Партии зеленых Кэролин Лукас, член Палаты общин от Шотландской национальной партии Алин Смит и баронесса Пейшенс Джейн Уиткрофт — подали иск к кабинету министров во главе с премьером Борисом Джонсоном. Они хотят выяснить, почему правительство "бездействовало в вопросе российского вмешательства".

В иске говорится, что парламентарии расценивают бездействие правительства как нарушение Европейской конвенции по правам человека. Одна из статей протокола к конвенции предполагает "проведение свободных выборов в условиях, которые обеспечивают свободное волеизъявление народа". Это положение не могло быть соблюдено из-за кампании со стороны России, которой британские власти не смогли противостоять, считают истцы.

Они уверены, что иск может подтолкнуть правительство к началу независимого расследования действий Москвы.

"По какой-то причине премьер-министр, кажется, хочет, чтобы мы пребывали в неведении относительно повторяющихся атак России на нашу демократию. Огромное количество дезинформации, распространяемой умным и хитрым способом Москвой, подрывает нашу суверенную свободу выбирать собственных лидеров и определять свой вектор развития. Нужно спросить у премьера, почему он не хочет, чтобы мы знали правду", — заявил Пол Страсбургер, комментируя иск.

Этот иск означает, что теперь судья может проверить законность решения или действия британского правительства. Хотя во время этого разбирательства суд не может сказать, было ли принято "правильное" решение. Задача судьи — определить, каким способом было вынесено это решение — законным или нет.

Никто не хотел знать

Заявление, которое сделал Пол Страсбургер, в той или иной форме звучало и раньше от парламентариев. Поводом стал доклад "Россия", авторы которого писали о попытке России повлиять на результаты референдума о независимости Шотландии, но не смогли найти прямых доказательств того, что Россия как-то пыталась повлиять на голосование о брексите.

Ожидалось, что доклад, опубликованный этим летом, ответит на вопрос: вмешивалась ли Россия во внутренние дела Британии. Но публикация документа вызвала больше вопросов, чем дала ответов. Авторы доклада пришли к выводу, что правительство не поручило спецслужбам изучить доказательства якобы имевшего место быть вмешательства со стороны Москвы. И теперь, благодаря иску, парламентарии рассчитывают сдвинуть дело с мертвой точки.

В тексте доклада нет сведений, которые бы доказывали, что Россия успешно повлияла на британские выборы. Речь идет о именно о попытках. Судя по формулировкам, содержащимся в докладе, члены парламентского комитета по разведке, которые готовили документ, не ставили цель найти неопровержимые доказательства влияния России на внутреннюю политику Британии. Скорее они пытались заставить работать британское правительство.

Например, комитет считает, что существуют "очевидные свидетельства того, что Британия была мишенью в кампании дезинформации", организованной Россией. Но настоящую проблему комитет видит в том, что ни одно британское ведомство не взяло на себя ответственность за решение этой проблемы, не инициировало дополнительное расследование.

Член комитета Стюарт Хоуси говорил, что никто в правительстве не знал, могла ли Россия вмешиваться в референдум о брексите, "потому что никто не хотел этого знать": "Не было никакой оценки российского вмешательства. Это резко контрастирует с ответной реакцией США на сообщения о вмешательстве в президентские выборы 2016 года. Правительство должно было дать оценку вмешательства России в референдум, и это можно сделать и сейчас, после чего сообщить о результатах этой оценки".