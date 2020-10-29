Два британских подростка погибли во время парасейлинга на Родосе

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Полет над бухтой Линдос проходил при сильном ветре, пишут греческие СМИ

Два британских подростка, девочка и мальчик, погибли во время парасейлинга на греческом острове Родос, еще один подросток получил серьезные травмы.

Как сообщили представители греческой береговой охраны, все трое - братья 15-ти и 13-ти лет и их 15-летняя двоюродная сестра - были участниками одного и того же полета на парашюте, когда лопнул трос и произошла трагедия.

Младший брат и его кузена погибли, а старший мальчик получил множественные травмы. Его доставили в ближайшую больницу острова. Два человека задержаны.

Трагедия произошла в среду около полудня по местному времени. Тела двух погибших подростков были обнаружены на скалах в бухте Линдос после того, как управлявший катером человек позвонил в береговую спасательную службу.

"Сейчас проводится расследование того, каким образом мог лопнуть трос, - сообщил представитель береговой спасательной службы. - Человек, управлявший катером, задержан вместе с еще одним мужчиной".

Вторым задержанным, как впоследствии подтвердили власти, стал владелец компании, предоставляющей услуги по этому эстремальному виду досуга.

По сообщениям греческих СМИ, после того, как оборвался трос, соединявший парашют с катером, сильный ветер отбросил группку подростков на скалы.

Все трое прибыли на Родос за несколько дней до этого вместе со своими родителями.

Автор фото, Anadolu Agency/Getty Подпись к фото, Парасейлинг популярен, в частности, в Анталии (архивное фото)

Что такое парасейлинг и насколько он опасен?

Парасейлинг представляет собой полёт на парашюте, который прикреплен тросом к катеру и поднимается в воздух по мере того, как катер-буксир набирает скорость.

К парашюту - как правило, купольной формы - крепится специальная подвесная система для одного или двух-трех человек.

Это водное развлечение из разряда "экстрим" стало в последние годы весьма популярным на многих курортах мира.

Идея предлагать отдыхающим покататься на парашюте над морской гладью заимствована из подготовительного тренинга, который проходят американские солдаты, обучающиеся парашютному спорту.

В то же время от отдыхающих не требуется никакой предварительной подготовки, им лишь дается небольшой инструктаж по технике безопасности.

Предполагается, что в случае аварии человек, летящий на парашюте и одетый в спасательный жилет, плавно опустится на воду, однако бывали случаи, когда ветер относил оторвавшийся парашют на сушу на большой скорости.

Греческие СМИ в связи с гибелью британских подростков пишут, что еще в 2019 году в Греции было запрещено использование трехместных подвесных систем для парасейлинга, а также принято ограничение по возрасту, запрещающее парасейлинг детям до 16 лет.

В сильный ветер, который, по сообщениям, наблюдался в день трагедии, также не разрешается заниматься парасейлингом.

Между тем, как отмечают британские СМИ, это не первая гибель британских отдыхающих во время парасейлинга.

В 2011 году в Турции были приговорены к тюремному сроку двое владельцев курортного бизнеса, предлагавшего парасейлинг, после трагической гибели мужчины из-за обрыва троса.