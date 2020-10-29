Два британских подростка погибли во время парасейлинга на Родосе
Два британских подростка, девочка и мальчик, погибли во время парасейлинга на греческом острове Родос, еще один подросток получил серьезные травмы.
Как сообщили представители греческой береговой охраны, все трое - братья 15-ти и 13-ти лет и их 15-летняя двоюродная сестра - были участниками одного и того же полета на парашюте, когда лопнул трос и произошла трагедия.
Младший брат и его кузена погибли, а старший мальчик получил множественные травмы. Его доставили в ближайшую больницу острова. Два человека задержаны.
Трагедия произошла в среду около полудня по местному времени. Тела двух погибших подростков были обнаружены на скалах в бухте Линдос после того, как управлявший катером человек позвонил в береговую спасательную службу.
"Сейчас проводится расследование того, каким образом мог лопнуть трос, - сообщил представитель береговой спасательной службы. - Человек, управлявший катером, задержан вместе с еще одним мужчиной".
Вторым задержанным, как впоследствии подтвердили власти, стал владелец компании, предоставляющей услуги по этому эстремальному виду досуга.
По сообщениям греческих СМИ, после того, как оборвался трос, соединявший парашют с катером, сильный ветер отбросил группку подростков на скалы.
Все трое прибыли на Родос за несколько дней до этого вместе со своими родителями.
Что такое парасейлинг и насколько он опасен?
Парасейлинг представляет собой полёт на парашюте, который прикреплен тросом к катеру и поднимается в воздух по мере того, как катер-буксир набирает скорость.
К парашюту - как правило, купольной формы - крепится специальная подвесная система для одного или двух-трех человек.
Это водное развлечение из разряда "экстрим" стало в последние годы весьма популярным на многих курортах мира.
Идея предлагать отдыхающим покататься на парашюте над морской гладью заимствована из подготовительного тренинга, который проходят американские солдаты, обучающиеся парашютному спорту.
В то же время от отдыхающих не требуется никакой предварительной подготовки, им лишь дается небольшой инструктаж по технике безопасности.
Предполагается, что в случае аварии человек, летящий на парашюте и одетый в спасательный жилет, плавно опустится на воду, однако бывали случаи, когда ветер относил оторвавшийся парашют на сушу на большой скорости.
Греческие СМИ в связи с гибелью британских подростков пишут, что еще в 2019 году в Греции было запрещено использование трехместных подвесных систем для парасейлинга, а также принято ограничение по возрасту, запрещающее парасейлинг детям до 16 лет.
В сильный ветер, который, по сообщениям, наблюдался в день трагедии, также не разрешается заниматься парасейлингом.
Между тем, как отмечают британские СМИ, это не первая гибель британских отдыхающих во время парасейлинга.
В 2011 году в Турции были приговорены к тюремному сроку двое владельцев курортного бизнеса, предлагавшего парасейлинг, после трагической гибели мужчины из-за обрыва троса.
В сентябре 2019 года в турецкой Анталье погиб 18-летний студент из России, полетевший на парасейлинге с матерью. В этом случае тоже оборвался канат, а глайдеров с высоты 60 метров отбросило на пальмовые деревья.