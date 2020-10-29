Экс-лидер лейбористов Джереми Корбин исключен из партии за потакание антисемитизму

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Джемери Корбин возглавлял лейбористскую партию с 2015 по 2020 год

Британская оппозиционная Лейбористская партия приостановила членство своего бывшего лидера Джереми Корбина после того, как он не согласился с выводами отчета Комиссии по равенству и правам человека, которая провела расследование случаев антисемитизма в партии. Корбин сказал, что обвинения в антисемитизме, выдвигавшиеся СМИ и его оппонентами, сильно преувеличены.

Партия заявила, что членство Корбина приостанавливается, потому что он не готов отказаться от своих слов. Заявление бывшего лидера лейбористов появилось вскоре после того, как был опубликован отчет, в котором говорится, что руководство партии всячески препятствовало серьезному рассмотрению жалоб на антисемитизм в партии, что является нарушением закона о борьбе с дискриминацией.

"Даже один антисемит - это слишком много, - заявил Корбин. - Но масштаб проблемы был сильно преувеличен оппонентами в партии и за ее пределами и многими СМИ в угоду политическим целям. Это сочетание больно ранило евреев и никогда не должно повториться. Я очень надеюсь, что отношения с еврейскими общинами смогут быть восстановлены. Хотя я не согласен со всеми выводами отчета, я надеюсь, что данные в нем рекомендации будут быстро приняты, и это позволит оставить этот период в прошлом".

Нынешний глава партии, сэр Кир Стармер, заявил, что выводы комиссии знаменуют день позора для лейбористов. Вскоре после публикации заявления Корбина он выступил на пресс-конференции и сказал, что "те, кто отрицают наличие проблемы, сами являются частью проблемы… Те, кто притворяются, что она преувеличена или вымышлена, сами являются частью проблемы". Он обещал как можно скорее учесть рекомендации, содержащиеся в отчете, и изменить культуру в партии.

В чем обвинили лейбористов?

В отчете комиссии говорится, что закон о равных правах был нарушен по трем пунктам:

Политическое вмешательство в рассмотрение жалоб на проявления антисемитизма

Бездействие, вылившееся в отсутствие необходимого обучения людей, занимавшихся рассмотрением жалоб об антисемитизме

Травля

В отчете говорится: "Анализ Комиссии по равенству указывает на сложившуюся культуру внутри партии, которая в лучшем случае не приложила достаточных усилий для предотвращения антисемитизма, а в худшем случае демонстрирует, что принимает его".

В ходе расследования были обнаружены доказательства 23 случаев неправомерного вмешательства окружения Корбина в решения о рассмотрении жалоб и наказании виновных.

Череда антисемитских скандалов

Скандалы из-за обвинений в антисемитизме продолжаются в Лейбористской партии уже некоторое время.

В 2018 году критике подвергся принятый тогда партийный кодекс поведения. В нем говорилось: "Антисемитизм - это расизм. Он неприемлем в нашей партии и в обществе в целом". Однако, по мнению еврейского сообщества, в кодексе не было представлено официальное определение антисемизма, которое содержится в документах международного "Союза памяти Катастрофы европейского еврейства". Партия с такими доводами не согласилась.

В том же году в центре скандала оказался сам Корбин, когда выяснилось, что в январе 2010 года в день памяти жертв Холокоста он - тогда рядовой член британского парламента - открывал в Палате общин круглый стол на тему "Больше никогда - от Аушвица до Газы".

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Бывший мэр Лондона Кен Ливингстон был исключен из Лейбористской партии за антисемитские высказывания

Скандальный оттенок дискуссии придало выступление известного антисиониста, бывшего узника Освенцима Хайо Майера: в последние годы он стал известен критикой действий Израиля на палестинских территориях. Корбину тогда пришлось извиниться за участие в мероприятии.