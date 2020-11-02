Обвал накануне выборов в США. Как долго будет дешеветь рубль?

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Рубль на торгах на Московской бирже в этот понедельник вновь устанавливал максимумы падения. Так, биржевой курс евро с утра 2 ноября превысил отметку в 94 рубля - это произошло впервые с 2014 года. Доллар торгуется выше 80 рублей. Экономисты полагают, что все может быть еще хуже.

Понедельник оказался не самым благоприятным днем для российской валюты: курс евро с утра достигал 94,14 рубля. В 16:49 мск евро торговался на отметке в 93,65 рубля.

Исторически евро был дороже в 2014 году: например, 16 декабря на торгах курс превышал 100 рублей за евро, но быстро откатился обратно. Тогда за день евро подорожал более чем на 10 рублей - с 74,9 рубля до 85,15 рубля на закрытии торгов.

В конце 2014 года произошла резкая девальвация российской валюты: ЦБ перешел на гибкий курс рубля, отказавшись от жесткого регулирования, а против России вводились санкции после аннексии Крыма.

В понедельник 2 ноября доллар с утра приблизился к 81 рублю, но потом курс немного снизился. К 16:50 мск доллар торговался вокруг отметки в 80,45 рубля. Это максимум с января 2016 года, когда в конце января курс доллара взлетал почти до 86 рублей.

В 2016 году цены на нефть резко упали на фоне избыточного предложения нефти в мире. Тогда нефть марки Brent стоила ниже 30 долларов за баррель. Падение нефти тянуло за собой и рубль.

В ноябре этого года действуют почти все факторы, которые в прошлом приводили к сильному падению рубля. Цены на нефть падают на фоне пандемии коронавируса и возобновления карантина в разных странах, в первую очередь - в Европе.

Кроме того, обострился геополитический фактор: на этой неделе в США пройдут президентские выборы. Кандидат от Демократической партии Джо Байден был сторонником санкций против России еще во время своего пребывания на посту вице-президента при Бараке Обаме. Именно он в 2014 году анонсировал новые санкции, а в 2017-м призывал мир противостоять агрессии России.

Американские выборы и российский рубль

Победа Джо Байдена для рынков уже стала базовым сценарием, говорится в обзоре Совкомбанка.

Это - одна из причин нынешнего ослабления рубля, считает главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова. По ее словам, инвесторов, вкладывающих деньги в Россию, пугают возможные новые санкции со стороны США.

Глобальные рынки, по ее мнению, воспримут победу Байдена позитивно и в этом случае будут расти, так как США, скорее всего, при новом президенте наладят отношения с Китаем и Европой. Россия в такой ситуации останется в аутсайдерах, прогнозирует Орлова.

Директор финансового центра "Сколково-РЭШ" Олег Шибанов полагает, что в случае победы Байдена рубль еще больше ослабнет, но вряд ли падение будет сильным, так как инвесторы уже учли многие риски. Шибанов полагает, что иностранные инвесторы, прежде всего, американцы, заранее начали выходить из российских активов.

В Конгрессе США уже несколько лет практически без движения лежит законопроект "санкций из ада", который предполагает, например, запрет на операции в Соединенных Штатах крупнейших российских банков, ограничения на операции с российским долгом и другие меры. Рассмотрение этого законопроекта тормозила администрация Дональда Трампа.

Российские экономисты не ждут, что администрация Байдена примет столь жесткие санкции против России.

В Совкомбанке, например, прогнозируют "умеренное ухудшение отношений" между двумя странами. Экономисты банка ожидают, что в результате со стороны США будут введены точечные персональные санкции, ограничения на некоторые несистемные компании и газопровод "Северный поток-2".

Шибанов тоже называет жесткие сценарии санкций маловероятными. "Те санкции, которые реально можно ожидать от президента Байдена, они на рубль повлияют очень слабо", - полагает он. Они не станут для России большой проблемой, считает директор финансового центра "Сколково-РЭШ".

Сразу после выборов не стоит сразу ждать ясности относительно того, что власти США будут делать в отношении России, говорит главный экономист "Ренессанс Капитал" Софья Донец. По ее мнению, важной точкой станет доклад о возможном вмешательстве в выборы, который должен быть представлен в США в течение 45 дней после завершения голосования. До этого на рынках будет сохраняться неопределенность.

Коронавирусное давление

Помимо выборов, на рубль давит пандемия коронавируса. В последние дни Великобритания, Бельгия, Австрия и ряд других стран объявили о новых ограничениях в связи с ростом заболеваемости.

Орлова объясняет, что вероятность новых локдаунов растет, а это оказывает давление на глобальные рынки и инвесторов.

В периоды мировой нестабильности инвесторы чаще всего выводят активы из развивающихся рынков, так как такие активы считаются более рисковыми. Российский рубль относится к валютам развивающихся стран.

Новые ограничения негативно влияют на спрос на основные товары российского экспорта - нефть и газ, говорится в отчете Совкомбанка.

Нефть марки Brent начала падать на прошлой неделе. В понедельник она торговалась на уровне 37,2 доллара за баррель - за день она снизилась на 2%.

В Совкобанке уточняют, что ноябрь - это исторически один из самых слабых месяцев для курса рубля. Каждый год в ноябре рубль в среднем слабеет к доллару на 2,6%, пишут экономисты. Это связано с сезонным снижением цен на нефть, а также с выплатами по внешнему долгу: компании покупают для этого доллары.

Рубль начнет дорожать только в 2021 году

Сейчас рынок находится на развилке: будет ли доллар дальше торговаться в интервале 75-80 рублей или передвинется в интервал 80-85 рублей, полагает Орлова.

Главный экономист "Уралсиба" Алексей Девятов считает, что ожидать резкого падения стоимости российской валюты после американских выборов не стоит. Дальнейшее развитие событий будет зависеть от того, решится ли Байден на более жесткие санкции в отношении России. Девятов также надеется, что рубль будет укрепляться, когда заболеваемость коронавирусом пойдет на спад.

В Совкомбанке уверены, что рубль будет оставаться слабым до конца года на фоне политической неопределенности в США и пандемии коронавируса. "На конец года ожидаем увидеть рубль вблизи 79 к доллару и 93 к евро", - говорится в докладе банка.

Зато уже в начале следующего года, по мнению экономистов, рубль будет укрепляться. Экономисты надеются на массовую вакцину от коронавируса в мире, а также на стимулирование экономики в США и Европе. В первом полугодии доллар подешевеет до 73-76 рублей, а евро - до 86-89 рублей, полагают эксперты.

"80 [рублей за доллар] - это уже высокий уровень, это уже недооцененный рубль с точки зрения фундаментальных факторов. Он может уйти выше на панике", - полагает Донец.

В этом случае Центральный банк может начать дополнительные операции, чтобы сдержать ослабление рубля - если, например, доллар будет выше 85 рублей.