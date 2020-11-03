Режим психологической экономии: почему россияне снова резко сократили расходы

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Потребительские расходы россиян в конце октября продемонстрировали резкое падение на фоне ухудшения эпидемиологической обстановки в стране и мире, сообщили аналитики SberIndex.

В последнюю неделю октября, по данным "Сбера", россияне сократили расходы на 10,8% в сравнении с тем же периодом прошлого года. Это худшее недельное падение с мая этого года.

Самое значительное снижение расходов приходится на категории, связанные с отдыхом: покупки в duty free, отели, развлечения, авиабилеты, кафе и рестораны. Россияне экономят на них еще с весны.

Однако в конце октября россияне начали урезать расходы на то, на чем не сильно экономили даже в условиях самоизоляции. Теперь они тратят меньше денег на одежду, обувь и аксессуары, спорт, хобби и увлечения, топливо и автосервис. В октябре упали даже расходы в винных магазинах, которые до этого почти каждый месяц росли.

По некоторым позициям расходы, напротив, выросли. Спрос на лекарства и медицинские товары остается высоким - на 34,4% больше, чем в прошлом году. Траты на продукты оказались на 3,3% выше, чем в это же время год назад.

Также значительно больше денег, чем в прошлом году, россияне тратят на компьютеры и ПО (+43,7%) и телекоммуникационные услуги (+8,6%), хотя рост трат здесь уже более скромный, чем был весной и в начале лета.

По мнению аналитиков SberIndex, структура трат "однозначно свидетельствует о переключении потребителя в режим снижения рисков, связанных с Covid-19".

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SberIndex - это инициатива "Сбера", крупнейшего банка страны, у которого есть данные по большому количеству транзакций, поэтому данные исследования достаточно репрезентативны.

Однако эти выводы подтверждают и другие исследования. Например, на фоне роста числа заражений коронавирусом и возвращения некоторых ограничений жители Москвы и Санкт-Петербурга стали реже посещать торговые центры. По данным Watcom, по итогам октября Shopping Index (отражает число покупателей на 1 тысячу квадратных метров торговых площадей) в Москве и Петербурге в октябре сократился на 26,7% по сравнению с октябрем прошлого года, писала газета "Коммерсант".

Нетипичное падение

Падение потребительской активности в это время года - нетипичное явление, отмечают аналитики.

Резкое снижение потребительской активности в конце октября в первую очередь связано с падением уверенности потребителей в завтрашнем дне, а не с падением их доходов, объясняет экономист Райффайзенбанка Станислав Мурашов.

Он связывает это сокращение не только с пандемией коронавируса и ограничениями, но и с падением курса рубля.

"На этом фоне потребители решили подождать и посмотреть, что будет дальше. Просто люди видят, что что-то происходит, и решают повременить с какими-то покупками. Возможно, этот тренд не подтвердится в дальнейшем до конца года", - говорит Мурашов.

Генеральный директор информационного агентства INFOLine Иван Федяков также считает, что в данный момент значительно большее влияние на потребительскую активность оказывает психологическое состояние и ожидания населения.

Автор фото, Dmitry Rogulin/TASS Подпись к фото, Эксперты полагают, что россияне решили меньше тратить и стали копить на случай нового карантина или резкого обвала рубля

Резкое снижение потребительской активности в конце октября напрямую связано с "активной риторикой по мерам ограничения, направленных на то, чтобы сдержать распространение коронавируса", считает Иван Федяков.

"У нас мало кто надеется на государство, в основном все рассчитывают только на себя. Поэтому все копят запасы "на черный день", - так объясняет эксперт решение россиян отложить траты на потом.

Еще одной причиной падения могло стать сокращение доходов населения. Однако пик этого сокращения пришелся на II квартал, когда реальные располагаемые доходы сократились на рекордные 8,4%. В III квартале, когда было отменено большинство карантинных мер, темпы падения замедлились до 4,8%.

Мурашов считает, что заметного сокращения реальных располагаемых доходов в последние месяцы не наблюдалось. Росстат публикует только поквартальные данные по динамике доходов. Пока нет данных о том, что происходило с ними в октябре.

Экономист ожидает, что потребительский спрос будет "медленно и устойчиво" восстанавливаться.

"У нас даже немного выросли депозиты. То есть у населения есть сбережения, с одной стороны. С другой стороны, постепенно восстанавливаются зарплаты. И кредитная активность тоже постепенно восстанавливается, оживляется", - объясняет экономист.

Последствия: сокращение числа магазинов

Федяков ожидает, что по итогам октября, скорее всего, стоит ждать ухудшения статистики по торгово-розничному обороту.

"Мы ожидаем, что где-то около 10% магазинов не переживут этот кризис. Мы этот прогноз пока сохраняем. Развитие второй волны пока под вопросом", - говорит Иван Федяков.

Он имеет в виду не закрытие бизнеса, а именно торговых точек. По словам эксперта, многие торговые сети попытаются адаптироваться к ситуации и, скорее всего, постараются сократить число магазинов, но сохранить бизнес как таковой.

Автор фото, Sergey Fadeichev/TASS Подпись к фото, Летом спрос оживился после снятия карантина, но к осени эффект сошел на нет

Потребительские расходы в последние годы были основным драйвером российской экономики. Именно благодаря их ускоренному росту увеличивались темпы роста ВВП.

В октябрьском докладе о денежно-кредитной политике Банка России отмечается, что к осени темпы восстановительного роста экономики замедлились. Такую ситуацию в центробанке объясняли "исчерпанием эффектов отложенного спроса" и ухудшением эпидемиологической ситуации.