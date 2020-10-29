"Сбер" полностью выкупил Rambler

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"Сбер" выкупил у Александра Мамута 45% акций Rambler Group, увеличив таким образом свою долю в компании до 100%. Об этом Би-би-си сообщили в пресс-службе "Сбера" и подтвердили в Rambler Group.

"Стороны подписали обязывающую документацию и закрыли сделку. Платёж за 45% акций Rambler Group будет осуществляться траншами. Первый - в размере 3 млрд рублей - будет выплачен сразу после закрытия сделки. Второй будет определён позднее и выплачен в течение года", - говорится в сообщении пресс-службы Сбера.

В рамках сделки Мамут также должен будет продать свою долю в кинотеатре "Художественный", отмечается в сообщении.

Экосистема "Сбера"

Сбербанк, который осенью этого года превратился просто в "Сбер", в последние годы создает партнерства с различными технологическими компаниями. Это связано со стратегией по строительству экосистемы. У Сбера благодаря этим партнерствам есть возможность предоставлять различные услуги, например, онлайн-кинотеатр, доставка продуктов и еды из ресторанов и другие.

"Сбер" стал совладельцем Rambler в августе 2019 года. В конце октября того же года банк подтвердил, что купил долю в Mail.ru.

Эксперты объясняли, что помимо различных услуг "Сбер" таким образом собирает еще и данные о пользователях различных сервисов.

"Сбер" также долгое время сотрудничал и с "Яндексом". С 2009 года у банка была "золотая акция" интернет-компании. "Сбер" и "Яндекс" создавали совместные предприятия, например, на базе "Яндекс.Маркет".

Тогда Греф говорил, что хочет построить "российский Amazon". СМИ сообщали о планах "Сбера" купить долю в "Яндексе" в 2018 году. Однако летом 2020 года стороны объявили о разрыве.

"Яндекс" также строит свою экосистему. "Яндекс" предоставляет похожие сервисы - доставку еды и продуктов и другие. Однако компания не предоставляет финансовых услуг. В этом году "Сбер" и "Яндекс" могли бы стать прямыми конкурентами, так как "Яндекс" объявил о покупке банка "Тинькофф" - но в итоге сделка сорвалась.

Судебные иски Rambler Co и позиция Сбера

В конце 2019 года Rambler попал в новости из-за многочисленных судебных исков. Например, компания пыталась взыскать рекордные 12,9 млрд долларов с американской компании Twitch.

Основанием стала трансляция на платформе Twitch матчей по футболу английской премьер-лиги, права на показ которых в России принадлежали Rambler. Иск был отозван.

Но самый крупный скандал был связан с компаний Nginx, которую основали программисты Игорь Сысоев и Максим Коновалов. Nginx - один из самых популярных веб-серверов в мире. Такие серверы хранят данные сайты, принимают http-запросы от пользователей и выдает им http-ответы. Nginx используют такие сайты как Netflix и Airbnb. В марте 2019 году Сысоев и Коновалов продали компанию американской F5 Network.

Согласно документам, которые были опубликованы в социальных сетях, уголовное дело было связано с авторскими правами: Сысоев и Коновалов были сотрудниками Rambler, и в компании якобы полагали, что они разработали программу в служебное время.

Rambler уступил права на предъявление исков компании Lynwood Investments, которая могла быть связана с Александром Мамутом. Позже компания подтвердила, что дело было связано с возможным нарушением авторских прав.

Бывшие сотрудники Rambler выпустили коллективное заявление, в котором осудили действия Rambler.

Глава Сбербака Герман Греф после начала конфликта сказал Forbes, что ему не нравится это уголовное дело. По его словам, спор должен решаться в арбитражном суде. К этому моменту банк уже владел практически половиной Rambler.

Через несколько Rambler принял решение отказаться от претензий к Nginx в рамках уголовного дела.

Позже Греф назвал дело Nginx ошибкой. Он сказал, что организация принимает все меры, чтобы разрешить конфликт. По словам Грефа, Сбербанк не предупредили о конфликте с компанией.

У Rambler были некоторые финансовые проблемы в последние годы. В 2017 году рейтинговое агентство "Эксперт РА" понизило рейтинг компании до мусорного уровня ССС и отозвало его по инициативе компании. Причиной стали долги компании.