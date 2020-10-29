Война в Карабахе, день 33-й: азербайджанская армия подошла к Шуше

Автор фото, EPA Подпись к фото, Поврежденный обстрелами дом в Шуше

В четверг провалилась очередная попытка дипломатии - встреча глав МИД Азербайджана и Армении в Женеве под эгидой ОБСЕ не состоялась в последний момент из-за решения официального Баку.

Президент России Владимир Путин вновь заявил о необходимости прекращения огня - однако эти призывы повторяются уже больше месяца, а война в Карабахе продолжается.

Кроме того, в четверг стало известно о первом случае передачи тел погибших в этой войне - он произошел благодаря посредничеству России. Именно с целью обмена пленными и телами погибших уже объявлялись три гуманитарных перемирия, но ни одно не вступило в силу.

А вечером в четверг лидер непризнанной НКР заявил, что азербайджанская армия стоит под Шушой - городом в центре Нагорного Карабаха, контроль над которым имеет стратегическое значение.

Кроме того, правозащитная организация Amnesty International осудила использование армянскими силами кассетных боеприпасов при обстреле Барды. В начале октября организация уличила Азербайджан в использовании кассетных бомб при обстрелах Степанакерта.

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"Пять километров от Шуши"

Автор фото, Reuters Подпись к фото, В Шуше после обстрела

В четверг президент непризнанной НКР Араик Арутюнян обратился к соотечественникам из Шуши, второго по размеру города Нагорного Карабаха. Он заявил, что азербайджанская армия находится в нескольких километрах, максимум в пяти, и призвал их сплотиться для обороны города.

В Баку пока не прокомментировали это сообщение, но оно имеет крайне важное значение - Шуша возвышается над Степанакертом, самым большим городом Карабаха. Оттуда столица непризнанной НКР остается открытой для обстрелов практически из всех видов орудий. Взятие Шуши в 1992 году стало поворотным моментом, с которого начались победы армянских сил в первой Карабахской войне.

"Шушу называли "Карабахским Иерусалимом". Владеюший городом контролирует не только стратегически важную цитадель в самом сердце анклава, но и место, имеющее историческое значение", - писал Томас де Ваал в книге "Черный сад".

Автор фото, Science Photo Library Подпись к фото, Собор в Шуше подвергся обстрелу в начале войны

Об активных боях под Шушой представители минобороны Армении сообщают уже несколько дней. В четверг вновь говорилось о боях в районе села Аветараноц (азербайджанское название - Чанахчи), в нескольких километрах к юго-востоку от города.

Шуша (по-армянски — Шуши) занимает важное место в памяти обоих народов. Город был ключевым культурным и экономическим центром Карабаха с середины XIX века, когда регион был присоединен к Российской империи. Десятилетиями он развивался как город со смешанным армяно-азербайджанским населением, но после резни 1920 года армяне бежали из Шуши, а в 1992 году азербайджанцы вынуждены были покинуть город, и в него вошли армянские силы.

Очередной провал дипломатии и комментарий Путина

В четверг в Женеве с сопредседателями Минской группы ОБСЕ должны были встретиться главы дипведомств воюющих стран Джейхун Байрамов и Зограб Мнацаканян. Но азербайджанский министр отложил поездку на пятницу, как сообщает агентство АПА со ссылкой на пресс-службу МИД Азербайджана. О причинах переноса не говорится, и неизвестно, прибудет ли в пятницу в Женеву армянский министр.

Главы МИД должны были встретится с сопредседателями Минской группы ОБСЕ Игорем Поповым (Россия), Стефаном Висконти (Франция) и Эндрю Шафером (США).

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Минская группа ОБСЕ занимается попытками мирного урегулирования карабахского конфликта, и именно о ней как ключевом формате для переговоров в четверг вновь говорил президент России Владимир Путин.

"На первом этапе нужно прекратить боевые действия, прекратить гибель людей, сесть за стол переговоров и на основе предложений, которые были сформулированы Минской группой и сопредседателями Россией, США, Францией, с участием других участников этой Минской группы, там много стран, включая Турцию, ряд европейских государств, на основе этой работы найти консенсус и баланс интересов", - сказал российский президент.

Некоторые журналисты увидели в словах Путина признание новой роли Турции в решении карабахского конфликта, на которой Анкара настаивает с начала этой войны. Однако российский президент лишь констатировал тот факт, что Турция - участница Минской группы ОБСЕ.

Российский президент также коснулся возможных сценариев решения конфликта, настаивая на том, что они должны быть приемлемы как для армян, так и для азербайджанцев.

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"Мы изначально исходили из того, что нужно говорить о возможности передачи Азербайджану пяти плюс двух районов с обеспечением определенного режима зоны Карабаха, взаимодействия с Арменией", - сказал Путин. Речь идет о семи районах Азербайджана, оставшихся под контролем армянских сил в результате войны. Их возвращение предусмотрено Мадридскими принципами, разработанными Минской группой ОБСЕ. О том, что Россия остается приверженной этому сценарию, в октябре говорил и министр иностранных дел Сергей Лавров.

Эти принципы, однако, отвергают и в Баку, и в Ереване. Азербайджан добивается контроля не только над районами, но и над Нагорным Карабахом. В Армении же общественное мнение со временем стало считать идею возвращения семи районов предательством, и руководство непризнанной НКР называет их неотъемлемой частью Арцаха (армянское название региона).

Самое примечательное в комментарии российского лидера - признание ошибок советского руководства в начале карабахского конфликта, после погрома в Сумгаите в 1988 году.

"Тогдашнее руководство Советского Союза не приняло никаких действенных мер для того, чтобы обеспечить безопасность людей. Армяне взялись за оружие и сделали это сами", - сказал Путин.

Армения официально подтвердила передачу тел

В четверг в Баку и Ереване подтвердили информацию о передаче тел армянских военных - это первый известный случай с начала боевых действий 27 сентября.

"Благодаря исключительным посредническим усилиям России, при участии полевой группы Международного комитета Красного Креста и личного представителя действующего председателя ОБСЕ 29 октября армянской стороне переданы тела 29 армянских военнослужащих, погибших в ходе боевых действий в зоне карабахского конфликта", - сообщила пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян. Она добавила, что армянская сторона готова передавать тела погибших азербайджанских солдат.

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Кроме того, из Азербайджана в Армению была возвращена пожилая жительница Гадрута, оставшаяся в городе после того, как его заняла азербайджанская армия.

Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев также заявил, что передача тел и мирных жителей была организована при посредничестве министра обороны России Сергея Шойгу.

Amnesty осудила использование Арменией кассетных боеприпасов

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Последствия обстрела в Барде

Международная правозащитная организация Amnesty International осудила применение запрещенных кассетных боеприпасов при обстреле жилых кварталов города Барда в Азербайджане.

"Вчера (28 октября 2020 года) примерно в 13:30 по местному времени по Барде была запущена одна из нескольких ракет "Смерч", которая попала в жилой квартал, неподалеку от больницы. Генеральная прокуратура Азербайджана заявила, что был убит по меньшей мере 21 человек, и примерно 70 человек получили ранения", - говорится в сообщении.

Под обстрелом Барды погиб и местный волонтер Красного Полумесяца.

"Эксперты Amnesty International's Crisis Response подтвердили подлинность фотоснимков (сделанных журналистами Vice News в городе) с фрагментами кассетных боеприпасов 9N235 из ракет 9М55 "Смерч", произведенных в России, которые, судя по всему, были запущены по городу армянскими силами", - говорится в заявлении.

Региональный директор организации по Восточной Европе и Центральной Азии Мари Струтерс назвала применение кассетных боеприпасов жестоким и безответственным. "Пока продолжается эскалация этого конфликта, вооруженные силы Армении, силы, поддерживаемые Арменией, и силы Азербайджана оказывались виновны в использовании запрещенных вооружений, что ставит под угрозу жизни мирных граждан", - сказала она.