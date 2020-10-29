Война в Карабахе, день 33-й: азербайджанская армия подошла к Шуше
В четверг провалилась очередная попытка дипломатии - встреча глав МИД Азербайджана и Армении в Женеве под эгидой ОБСЕ не состоялась в последний момент из-за решения официального Баку.
Президент России Владимир Путин вновь заявил о необходимости прекращения огня - однако эти призывы повторяются уже больше месяца, а война в Карабахе продолжается.
Кроме того, в четверг стало известно о первом случае передачи тел погибших в этой войне - он произошел благодаря посредничеству России. Именно с целью обмена пленными и телами погибших уже объявлялись три гуманитарных перемирия, но ни одно не вступило в силу.
А вечером в четверг лидер непризнанной НКР заявил, что азербайджанская армия стоит под Шушой - городом в центре Нагорного Карабаха, контроль над которым имеет стратегическое значение.
Кроме того, правозащитная организация Amnesty International осудила использование армянскими силами кассетных боеприпасов при обстреле Барды. В начале октября организация уличила Азербайджан в использовании кассетных бомб при обстрелах Степанакерта.
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"Пять километров от Шуши"
В четверг президент непризнанной НКР Араик Арутюнян обратился к соотечественникам из Шуши, второго по размеру города Нагорного Карабаха. Он заявил, что азербайджанская армия находится в нескольких километрах, максимум в пяти, и призвал их сплотиться для обороны города.
В Баку пока не прокомментировали это сообщение, но оно имеет крайне важное значение - Шуша возвышается над Степанакертом, самым большим городом Карабаха. Оттуда столица непризнанной НКР остается открытой для обстрелов практически из всех видов орудий. Взятие Шуши в 1992 году стало поворотным моментом, с которого начались победы армянских сил в первой Карабахской войне.
"Шушу называли "Карабахским Иерусалимом". Владеюший городом контролирует не только стратегически важную цитадель в самом сердце анклава, но и место, имеющее историческое значение", - писал Томас де Ваал в книге "Черный сад".
Об активных боях под Шушой представители минобороны Армении сообщают уже несколько дней. В четверг вновь говорилось о боях в районе села Аветараноц (азербайджанское название - Чанахчи), в нескольких километрах к юго-востоку от города.
Шуша (по-армянски — Шуши) занимает важное место в памяти обоих народов. Город был ключевым культурным и экономическим центром Карабаха с середины XIX века, когда регион был присоединен к Российской империи. Десятилетиями он развивался как город со смешанным армяно-азербайджанским населением, но после резни 1920 года армяне бежали из Шуши, а в 1992 году азербайджанцы вынуждены были покинуть город, и в него вошли армянские силы.
Очередной провал дипломатии и комментарий Путина
В четверг в Женеве с сопредседателями Минской группы ОБСЕ должны были встретиться главы дипведомств воюющих стран Джейхун Байрамов и Зограб Мнацаканян. Но азербайджанский министр отложил поездку на пятницу, как сообщает агентство АПА со ссылкой на пресс-службу МИД Азербайджана. О причинах переноса не говорится, и неизвестно, прибудет ли в пятницу в Женеву армянский министр.
Главы МИД должны были встретится с сопредседателями Минской группы ОБСЕ Игорем Поповым (Россия), Стефаном Висконти (Франция) и Эндрю Шафером (США).
Минская группа ОБСЕ занимается попытками мирного урегулирования карабахского конфликта, и именно о ней как ключевом формате для переговоров в четверг вновь говорил президент России Владимир Путин.
"На первом этапе нужно прекратить боевые действия, прекратить гибель людей, сесть за стол переговоров и на основе предложений, которые были сформулированы Минской группой и сопредседателями Россией, США, Францией, с участием других участников этой Минской группы, там много стран, включая Турцию, ряд европейских государств, на основе этой работы найти консенсус и баланс интересов", - сказал российский президент.
Некоторые журналисты увидели в словах Путина признание новой роли Турции в решении карабахского конфликта, на которой Анкара настаивает с начала этой войны. Однако российский президент лишь констатировал тот факт, что Турция - участница Минской группы ОБСЕ.
Российский президент также коснулся возможных сценариев решения конфликта, настаивая на том, что они должны быть приемлемы как для армян, так и для азербайджанцев.
"Мы изначально исходили из того, что нужно говорить о возможности передачи Азербайджану пяти плюс двух районов с обеспечением определенного режима зоны Карабаха, взаимодействия с Арменией", - сказал Путин. Речь идет о семи районах Азербайджана, оставшихся под контролем армянских сил в результате войны. Их возвращение предусмотрено Мадридскими принципами, разработанными Минской группой ОБСЕ. О том, что Россия остается приверженной этому сценарию, в октябре говорил и министр иностранных дел Сергей Лавров.
Эти принципы, однако, отвергают и в Баку, и в Ереване. Азербайджан добивается контроля не только над районами, но и над Нагорным Карабахом. В Армении же общественное мнение со временем стало считать идею возвращения семи районов предательством, и руководство непризнанной НКР называет их неотъемлемой частью Арцаха (армянское название региона).
Самое примечательное в комментарии российского лидера - признание ошибок советского руководства в начале карабахского конфликта, после погрома в Сумгаите в 1988 году.
"Тогдашнее руководство Советского Союза не приняло никаких действенных мер для того, чтобы обеспечить безопасность людей. Армяне взялись за оружие и сделали это сами", - сказал Путин.
Армения официально подтвердила передачу тел
В четверг в Баку и Ереване подтвердили информацию о передаче тел армянских военных - это первый известный случай с начала боевых действий 27 сентября.
"Благодаря исключительным посредническим усилиям России, при участии полевой группы Международного комитета Красного Креста и личного представителя действующего председателя ОБСЕ 29 октября армянской стороне переданы тела 29 армянских военнослужащих, погибших в ходе боевых действий в зоне карабахского конфликта", - сообщила пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян. Она добавила, что армянская сторона готова передавать тела погибших азербайджанских солдат.
Кроме того, из Азербайджана в Армению была возвращена пожилая жительница Гадрута, оставшаяся в городе после того, как его заняла азербайджанская армия.
Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев также заявил, что передача тел и мирных жителей была организована при посредничестве министра обороны России Сергея Шойгу.
Amnesty осудила использование Арменией кассетных боеприпасов
Международная правозащитная организация Amnesty International осудила применение запрещенных кассетных боеприпасов при обстреле жилых кварталов города Барда в Азербайджане.
"Вчера (28 октября 2020 года) примерно в 13:30 по местному времени по Барде была запущена одна из нескольких ракет "Смерч", которая попала в жилой квартал, неподалеку от больницы. Генеральная прокуратура Азербайджана заявила, что был убит по меньшей мере 21 человек, и примерно 70 человек получили ранения", - говорится в сообщении.
Под обстрелом Барды погиб и местный волонтер Красного Полумесяца.
"Эксперты Amnesty International's Crisis Response подтвердили подлинность фотоснимков (сделанных журналистами Vice News в городе) с фрагментами кассетных боеприпасов 9N235 из ракет 9М55 "Смерч", произведенных в России, которые, судя по всему, были запущены по городу армянскими силами", - говорится в заявлении.
Региональный директор организации по Восточной Европе и Центральной Азии Мари Струтерс назвала применение кассетных боеприпасов жестоким и безответственным. "Пока продолжается эскалация этого конфликта, вооруженные силы Армении, силы, поддерживаемые Арменией, и силы Азербайджана оказывались виновны в использовании запрещенных вооружений, что ставит под угрозу жизни мирных граждан", - сказала она.
Ранее исследователи Amnesty International установили, что ВС Азербайджана использовали кассетные боеприпасы при обстреле Степанакерта, столицы непризнанной НКР и самого большого города Карабаха.