Война в Карабахе: встреча глав МИД и бои под Шушой

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В пятницу в Женеве встретились министры иностранных дел Азербайджана и Армении соответственно Джейхун Байрамов и Зограб Мнацаканян. Они ведут переговоры вместе с сопредседателями Минской группы ОБСЕ, встреча закрыта для журналистов.

Это вторая попытка диалога министров с начала войны. Пока что все дипломатические усилия не смогли остановить боевые действия.

На самом театре боевых действий бои продолжились под Шушой и к югу от Лачина - по сообщениям армянской стороны, азербайджанская армия вновь предприняла попытки наступления на эти стратегические пункты, от которых может зависеть исход войны.

В Баку подробностей с фронта не сообщали, но президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил о взятии еще девяти сел в трех районах, которые уже частично контролируют его военные.

Очередная попытка дипломатического урегулирования

На момент публикации заметки главы дипломатических ведомств Армении и Азербайджана говорили за закрытыми дверьми больше шести часов.

Это далеко не рекорд: 9 октября их встреча в Москве при участии главы МИД России Сергея Лаврова продлилась больше девяти часов и закончилась договоренностью о прекращении огня, которая так не возымела практических результатов, как и два других, последовавших за нею.

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Байрамов и Мнацаканян встречаются в Женеве в присутствии сопредседателей Минской группы ОБСЕ Игоря Попова (Россия), Стефана Висконти (Франция) и Эндрю Шафера (США).

Повестка переговоров - выполнение гуманитарного перемирия, которое бы дало возможность обменяться телами погибших и пленными. Первая передача тел состоялась накануне при посредничестве российских военных: азербайджанские военные передали тела 29 армянских военнослужащих.

Однако полноценный процесс обмена телами, которых с обеих сторон могут быть сотни, так и не начался. Очень мало известно и о судьбе военнопленных - обе стороны до сих пор почти не публикуют информации о них.

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Бои под Шушой и Лачином - по версии армянской стороны

В пятницу власти непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) сообщили об "активизации" азербайджанских войск в направлении Лачина - города, который стоит на ключевой магистрали, связывающей Армению и Карабах. По их словам, атака азербайджанских отрядов была отбита, и те отступили с большими потерями. В Азербайджане не комментировали эти сообщения, и подтверждений их в независимых источниках нет.

Кроме того, советник президента непризнанной НКР Давид Бабаян заявил о том, что готовилась атака на Шушу - второй по величине город Карабаха, ключевой форпост и важное место в исторической памяти как азербайджанцев, так и армян.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, История Шуши - это купола церквей, и минареты мечетей

По его словам, вооруженные силы Азербайджана подтянули к Шуше большое количество солдат и техники и готовились к атаке, но армянские силы сумели остановить их продвижение. В четверг о том, что азербайджанские войска стоят уже в пяти километрах от Шуши, заявил лидер НКР Араик Арутюнян.

В пятницу же в минобороны Армении сообщили, что азербайджанские "диверсионные группы" якобы были выбиты из деревень к востоку от Каринтака (азербайджанское название - Дашалты). Это деревня прямо возле Шуши, а к востоку от нее, за горами, находится ущелье с деревнями Сигнах и Чанахчи (Аветараноц), где уже несколько дней продолжаются бои, по сообщениям официального Еревана.

Вечером представитель МО Армении Арцрун Ованнисян заявил о том, что в селах к западу от села Красный Базар продолжается "нейтрализация вражеских групп". Это село расположено в нескольких километрах от Шуши.

Новые села под контролем Азербайджана?

В пятницу президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о взятии еще девяти сел в Джебраильском, Зангеланском и Кубатлинском районах, значительные части которых были отбиты у армянских сил в октябре.

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Алиев назвал следующие селения: Вежнали находится в Зангеланском районе, у самой границы с Арменией, Аладин - к северу от Зангелана, а села Мамар, Моллалы и Кевдадых - в долине реки Базарчай, на которой стоит Кубатлы.

Большинство из сел (или их руин) должны находиться в тылу азербайджанской армии, но взятие Вежнали, если оно подтвердится, может говорить о некотором продвижении.