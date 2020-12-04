Россия не смогла отбиться в суде от выплаты $57 млрд экс-акционерам ЮКОСа. Но это еще не конец

Автор фото, AFP Подпись к фото, Дело ЮКОСа тянется с 2003 года, когда был арестован Ходорковский

Россия не смогла убедить Верховный суд Нидерландов приостановить исполнение решения арбитража о выплате акционерам ЮКОСа рекордной компенсации в 57 млрд долларов.

Бывшие владельцы опальной компании могут продолжить охоту за активами России до окончания тяжбы. Прения намечены на начало 2021 года, сообщил в пятницу Верховный суд Нидерландов.

"Дело ЮКОСа" тянется уже почти два десятилетия и сыграло решающую роль в распределении ролей между властью, бизнесом и судами в России эпохи Владимира Путина.

Активы некогда крупнейшей нефтяной компании страны достались госпредприятию Роснефть во главе с Игорем Сечиным - давним товарищем президента Путина. А бывший хозяин ЮКОСа Михаил Ходорковский был отправлен в тюрьму, откуда после 10 лет ему позволили уехать в изгнание за границу.

Кремль считает, что Ходорковский со товарищи сам все украл: сначала нефтяные госпредприятия для ЮКОСа, а потом - всю нефть у собственной компании. Налоги не заплатил, деньги - отмыл.

Разбирательство в России не выдержало проверки международными судами. Они признали банкротство ЮКОСа экспроприацией.

В 2014 году Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) присудил акционерам ЮКОСа компенсацию в 1,9 млрд евро. А тремя днями ранее завершилось главное дело - 10-летняя тяжба а международном арбитраже в Гааге, по которому компенсация составила беспрецедентные 50 млрд долларов.

Через полтора года окружной суд Гааги отменил решение арбитража, но в феврале 2020 года уже Апелляционный суд Гааги отменил это решение об отмене того решения и подтвердил вердикт: Россия должна заплатить.

Причем за время тяжбы капали проценты, и сумма выросла до 57 млрд долларов.

В июне дело дошло до последней инстанции: Россия обратилась с жалобой в Верховный суд Нидерландов. На ее рассмотрение может уйти еще несколько лет.

Минюст России не согласился с пятничным решением.

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"Российская Федерация расценивает решение Верховного суда Нидерландов как необоснованное и продолжит отстаивать свои законные интересы в Нидерландах и других юрисдикциях", - говорится в его заявлении.

Минюст считает, что Верховный суд Нидерландов "неправомерно применил чрезмерно строгий стандарт при оценке шансов на удовлетворение поданной в мае этого года кассационной жалобы".

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков воздержался от комментариев на эту тему.

"Я сейчас не готов прокомментировать, потому что не владею детальной информацией. Я воздерживаюсь от комментариев", - сказал Песков.

Даже если Кремль проиграет решающее дело, добиться выплат акционерам ЮКОСа будет непросто. Им придется найти за границей России активы, которыми правительство владеет напрямую и которые не защищены от взыскания дипломатическим иммунитетом. И доказать, что это так, прежде чем продавать их с молотка.

Более того, пока длится тяжба, Россия сама себе выписывает одно за другим разрешения не платить в случае поражения.

В 2015 году Путин подписал закон, позволяющий Конституционному суду признавать неисполнимыми решения международных судов. Им Россия отмахнулась от решения ЕСПЧ о компенсации на сумму 1,9 млрд евро.