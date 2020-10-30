Дайджест: Франция мобилизует армию, Трамп и Байден провели дуэль в ключевом штате

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Эммануэль Макрон обещает жестко противостоять исламскому экстремизму

Президент Франции Эммануэль Макрон накануне прибыл в Ниццу, где в четверг исламист зарезал нескольких человек во время службы в соборе, и заявил, что страна в очередной раз подверглась террористической атаке.

По словам Макрона, Франция не уступит в борьбе за свои ценности и не поддастся духу террора. Свобода слова и самовыражения есть и будут основополагающими принципами республики, добавил он.

Макрон распорядился мобилизовать военных и усилить охрану церквей. По всей стране ранее был объявлен максимальный уровень террористической угрозы.

Тем временем появляются сведения о человеке, совершившем теракт в Ницце. По сообщениям французской и итальянской прессы, он прибыл в Европу из Туниса чуть больше месяца назад.

20 сентября он прибыл на остров Лампедуза, а 9 октября был отправлен в центр временного содержания для мигрантов в итальянском городе Бари. Из Италии во Францию он прибыл на поезде в день нападения, имея при себе документы итальянского Красного Креста.

По словам главы антитеррористической прокуратуры Франции Жана-Франсуа Рикарда, камеры видеонаблюдения зафиксировали, как тунисец переоделся на железнодорожном вокзале Ниццы. После этого он пешком отправился в сторону собора.

При задержании у нападавшего изъяли нож с 17-сантиметровым лезвием, два телефона и Коран. Он получил огнестрельное ранение и был отправлен в больницу под охраной.

Локдаун во Франции

Во Франции до 1 декабря вводится общенациональный карантин из-за второй волны коронавируса.

Выходить из дома можно только в случае крайней необходимости, для выхода нужно заполнить специальную форму.

Прекращают работу рестораны и бары, а также предприятия не первостепенной важности. Собираться компаниями запрещено.

Как сообщил накануне вечером премьер-министр Франции Жан Кастекс, штраф за нарушение правил локдауна составляет 135 евро.

Дуэль во Флориде

Автор фото, Reuters

Президент США Дональд Трамп и его соперник на предстоящих президентских выборах демократ Джо Байден одновременно провели последние предвыборные встречи со своими сторонниками во Флориде - одном из ключевых электоральных штатов.

Трамп делал акцент на растущей экономике и предупреждал, что Байден в случае победы "запрет страну в локдауне", что обрушит все экономические показатели.

Байден напирал на то, что раскол, произошедший в американском обществе, - дело рук Трампа, и будет только усугубляться, если он удержится в Белом доме.

Митинги проходили в разных форматах: Байден устроил встречу на огромной парковке, его сторонники не выходили из своих автомобилей и были в масках; Трамп стоял на трибуне в кольце своих избирателей, подавляющее большинство которых было без масок.

Байден заявил, что отношение к пандемии коронавируса уже вышло за рамки политических игр, теперь это вопрос простого патриотизма и любви к своему народу, а Трамп своим поведением демонстрирует полное презрение к людям.

Согласно общенациональным предвыборным опросам, Джо Байден уверенно лидирует в большинстве штатов, однако основная борьба предстоит в так называемых колеблющихся штатах, и предсказать итоги голосования там невозможно.

Жестких мер в Москве не будет

Автор фото, Vladimir Gerdo/TASS

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ситуация с коронавирусом в Москве стабилизировалась, а динамика роста заболеваемости Covid-19 замедлилась почти в 10 раз.

По его словам, жёстких мер из-за коронавируса, как во Франции, Германии и других странах Европы, в Москве вводить не будут, поскольку в этом нет необходимости.

"Если мы будем соблюдать четко те требования, которые мы уже предъявляем, дополнительных мер не понадобится, очень надеюсь, что никаких жестких мер, которые применяют сегодня в Европе - во Франции, Германии, других странах - мы вводить не будем. Сегодня ситуация, по крайней мере, говорит о том, что можем обойтись без этого", - сказал он в эфире телеканала "Россия 1".

Введение комендантского часа из-за коронавируса ночью, который действует в некоторых странах, Собянин назвал популизмом.

"Мне забавно видеть, когда вводят комендантский час с 23.00 до 6 утра. Я не очень понимаю, что там такое происходит ночью в этих городах, если надо вводить комендантский час. То есть днём можно передвигаться и заражать друг друга, а ночью комендантский час", - добавил он.

Walmart прячет оружие

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Сеть магазинов Walmart убрала из витрин тысяч своих магазинов в США оружие и боеприпасы из-за угрозы беспорядков. Такое решение было принято после того, как в ходе протестов, вызванных гибелью афроамериканца от рук полиции в Филадельфии, были разграблены некоторые торговые точки.

Это обычная практика для Walmart, в прошлом сеть уже изымала часть продукции из торговых залов. В частности, это делалось в июне во время протестов из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда. Однако никогда ранее меры предосторожности не были столь масштабными.

Как отмечает Wall Street Journal, несмотря на ограничения, Walmart остается крупнейшим розничным продавцом оружия в США.

Добровинского лишили статуса

Автор фото, Alexandra Mudrats/TASS

Совет Адвокатской палаты Москвы лишил Александра Добровинского, представлявшего интересы потерпевших по делу о смертельном ДТП с участием актера Михаила Ефремова, статуса адвоката.

"Принято решение о прекращении статуса адвоката Александра Добровинского с запретом на допуск к квалификационному экзамену на два года", - сообщили в палате.

Добровинский заявил, что ого возмутило решение Адвокатской палаты Москвы, и он намерен обжаловать его в суде.

"Я, конечно, обращусь в суд и буду его обжаловать, поскольку дорожу статусом адвоката", - сказал Интерфаксу Добровинский.

По мнению дисциплинарной комиссии, в ходе процесса над актером Добровинский позволял себе высказывания, противоречащие кодексу адвокатской этики.

Ранее адвокатского статуса за неэтичное поведение в суде был лишен и адвокат Ефремова Эльман Пашаев.

Автор фото, Artem Geodakyan/TASS

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