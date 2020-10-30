Полиция в Татарстане застрелила подростка с ножом. Он ранил полицейского

Автор фото, Sergei Bobylev/TASS

В городе Кукмор в Татарстане полицейские застрелили подростка. По утверждению властей, он напал на отделение полиции, а при задержании ранил полицейского. Возбуждено уголовное дело о покушении на теракт.

В ночь на пятницу парковавший у здания ОМВД машину участковый заметил возгорание на земле и осколки стекла, говорится в сообщении МВД по Татарстану. Вскоре в сторону парковки прилетела бутылка с, предположительно, горючей семью, после чего злоумышленник попытался скрыться.

Тогда участковый начал преследовать его вместе дежурившим начальником изолятора временного содержания.

Когда полицейские настигли юношу, тот начал угрожать им ножом, сказано в сообщении. При задержании молодой человек оказал сопротивление и нанес одному из полицейских несколько ножевых ранений.

"Учитывая агрессивное и общественно-опасное поведение гражданина, в соответствии с Законом "О полиции", правоохранители применили табельное оружие. В результате злоумышленник, местный житель 2004 года рождения, от полученных ранений скончался на месте", - сообщили в МВД.

Раненый полицейский был госпитализирован, его жизни ничего не угрожает. Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 3 статьи 30, части 1 статьи 205 УК РФ (покушение на террористический акт), ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа), сообщает Интерфакс.

Как пишет местное издание Бизнес Online, злоумышленник использовал четыре "коктейля Молотова", еще пять нашли в его рюкзаке. Всего полицейские 12 раз выстрелили в сторону подростка, шесть пуль попали в юношу, утверждает источник издания.