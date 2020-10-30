Коронавирус в России: впервые выявлено более 18 тысяч заражений за сутки

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В России впервые с начала пандемии Covid-19 выявлено более 18 тысяч новых случаев, умерло 355 человек.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции Covid-19 - 18 283 в 84 регионах, в том числе выявлено 4 072 (22,3%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении оперативного штаба.

Суточный прирост новых заболевших в России впервые за весь период превысил 18 тысяч. Накануне суточный прирост новых заболевших составил 17 717 случаев, был поставлен новый антирекорд смертности - в четверг сообщалось о 366 умерших. В пятницу умерших несколько меньше - 355 человек.

За все время наблюдений в России зарегистрировано 1 599 976 случаев коронавирусной инфекции.

Наиболее высокая заболеваемость наблюдается в Москве - за сутки в российской столице количество выявленных случаев составило 5 268. Таким образом, суточный прирост заболевших второй раз за неделю и пятый раз за осень превысил 5 тысяч.

Накануне заболевших было 4 906, 28 октября, - 3 670, 27 октября - 4 312. По данным оперативного штаба, в Москве за последние сутки 3 985 человек были выписаны, 69 человек умерло.

Пятерка российских регионов с наибольшим суточным приростом числа заболевших в пятницу выглядит следующим образом: