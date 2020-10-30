В Москве у посольства Франции разогнали протестующих мусульман

Автор фото, Mikhail Japaridze/TASS

У посольства Франции в Москве в пятницу снова собрались протестующие мусульмане. Их задерживали, вытеснили ниже по улице Якиманке, последних участников акции полиция ловила уже на другой стороне улицы, в сотне метров от посольства, передает корреспондент Би-би-си Наталья Зотова с места событий.

При задержании протестующих били, валяли по земле.

Отношения Франции с мусульманскими общинами резко обострились из-за высмеивающих ислам карикатур в журнале "Шарли эбдо" и из-за твердой позиции ее президента Эммануэля Макрона в защиту свободы самовыражения и светских принципов Пятой республики.

В выступлении 2 ноября Макрон заявил, что не позволит создать во Франции государство в государстве и вскоре внесет в парламент законопроект с мерами против, по его выражению, "исламского сепаратизма".

Слова Макрона вызвали негодующую реакцию в ряде мусульманских стран. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган публично назвал его психически нездоровым, а глава Чечни Рамзан Кадыров - террористом.

Накануне у французского посольства в Москве также собирались протестующие, но вчерашняя акция была не столь многочисленной.

Как сообщает корреспондент Би-би-си Анастасия Голубева, католический храм Москвы, окормляющий французскую диаспору, временно закроют ради безопасности прихожан. О решении закрыть церковь Святого Людовика на Малой Лубянке с 1 по 4 ноября объявил глава католической архиепархии в Москве Паоло Пецци.

Ранее в пятницу борец из Дагестана Хабиб Нурмагомедов опубликовал в "Инстаграме" пост с оскорблениями в адрес президента Франции Эммануэля Макрона.

"Да обезобразит Всевышний лицо этой твари и всех его последователей, которые под лозунгом свободы слова оскорбляют чувства более полутора миллиарда верующих мусульман. Да унизит их Всевышний в этой жизни, и в следующей. Аллах скор в расчете и вы это увидите. Мы - мусульмане, любим нашего Пророка Мухаммада (да благословит его Аллах и приветствует) больше, чем наших матерей, отцов, детей, жен и всех остальных близких нашему сердцу людей. Поверьте мне, эти провокации им выйдут боком, конец всегда за Богобоязненными", - заявил Нурмагомедов.

27 октября с резким заявлением в адрес Макрона выступил глава Чечни Рамзан Кадыров. "Французские власти поддерживают публикации карикатур на пророка Мухаммада. Об этом заявил президент страны Эммануэль Макрон. Оскорбительные почти для двух миллиардов мусульман мира действия он называет "свободой слова", - написал Кадыров в своем телеграм-канале.

"Я не знаю, в каком состоянии находился Макрон, делая это заявление, но последствия такой реакции могут быть очень трагическими. Президент Франции сам сейчас становится похож на террориста", - добавил он.

Что произошло во Франции

Школьный учитель Самюэль Пати был обезглавлен 23 октября в пригороде Парижа. На него напал, по данным прокуратуры, 18-летний мужчина по имени Абдулак А., этнический чеченец, родившийся в Москве и получивший во Франции статус беженца.

Злоумышленник, вооруженный большим ножом, напал на учителя возле средней школы города Конфлан-Сент-Онорин, расположенного в 25 километрах от центра Парижа. Нанеся серию резаных ран в области шеи, преступник отрезал голову своей жертве.

Полицейские догнали нападавшего в соседнем городе Эраньи. На требование сдаться он стал угрожать им оружием, после чего был застрелен.

Пати начали поступать угрозы после того, как на уроке он показал ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда, сообщали французские СМИ.