Коронавирус: парижане бегут из города из-за карантина, пробки вытянулись на 700 км

Автор фото, EPA Подпись к фото, Автомобильные пробки растянулись на 700 км

Огромные автомобильные пробки общей протяженностью около 700 км образовались на всех шоссе в окрестностях Парижа вечером в четверг.

По мнению французских СМИ, парижане, которые могут себе это позволить, спешили перед началом общенационального локдауна уехать из города, чтобы провести карантин в провинции.

Жесткие ограничительные меры, о которых объявил во вторник президент Эммануэль Макрон, вступили в силу в полночь с четверга на пятницу.

Людям предписано оставаться дома, за исключением поездок на работу и с работы и по жизненной необходимости. Перед каждой вылазкой необходимо заполнить особую электронную форму. Такой режим продлится весь ноябрь.

24-летняя Анна рассказала корреспонденту "Фигаро", что едет в семейный загородный дом на севере Франции. По ее словам, первый карантин она провела в парижской квартире, и это было психологически тяжело, а там чистый воздух, лучше дышится и больше свободы.

Движение было затруднено в обоих направлениях. Вероятно, пока одни парижане покидали город, другие возвращались в столицу из отпусков, которые они совместили с осенними школьными каникулами, заканчивающимися в День Всех Святых 1 ноября.

Раздраженные водители отчаянно сигналили, но автомобильный поток почти не двигался.

Большие пробки образовались также вокруг Лиона, Бордо и других крупных городов.

Подобный массовый исход наблюдался и в марте, когда Франция в первый раз уходила на карантин.

Тогда многие провинциалы проявляли враждебность к приехавшим парижанам - из опасения, что те привезли коронавирус. Сейчас страна заражена практически равномерно, в отличие от весны, когда заболеваемость сконцентрировалась в Париже и на северо-востоке Франции.

В четверг во Франции заболели 47 637 человек, 250 больных скончались. Президент Макрон в телеобращении во вторник сказал, что "вторая волна коронавируса, без сомнения, хуже первой".

Автор фото, EPA Подпись к фото, Карантинные ограничения вступили в силу после полуночи

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