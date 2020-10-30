“Мелкого отчислили. Испытываю гордость”. Как в Беларуси прошла неделя после объявления "общенациональной забастовки"

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В Беларуси прошла первая рабочая неделя после того, как экс-кандидатка в президенты Светлана Тихановская призвала к общенациональной забастовке. Спустя пять дней можно констатировать: ее не случилось, предприятия работают. Но обстановка в стране значительно накалилась; Александр Лукашенко в беседах с силовиками все чаще говорит о применении огнестрельного оружия.

На заводах — волнения

Основа экономики Беларуси — государственные промышленные предприятия. Волнения в той или иной степени прошли на каждом, но работа не останавливалась.

Самая напряженная ситуация была на предприятии "Гродно Азот" — это один из крупнейших в мире производителей минеральных удобрений. Там на стихийный митинг у главного корпуса вышли более 100 человек, на заводской трубе вывесили бело-красно-белый флаг оппозиции, после этого на завод приехал ОМОН.

Порядка 10 человек были задержаны, в концерне "Белнефтехим", куда входит "Гродно Азот", заявили, что большинство собравшихся не являлись сотрудниками предприятия.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Завод "Гродно Азот" стал одним из центров забастовки, но работа там не останавливалась

Похожие по масштабу события были на электротехническом и тракторных заводах, "Белоруснефти", заводе колесных тягачей. Некоторые рабочие не вышли на свою смену, некоторые собирались на митинги, другие устраивали шествие прямо по цехам, призывая примкнуть к забастовке.

Но этими волнениями все и ограничилось. Ни одно большое предприятие работу не прерывало. Власти заявили, что никакой забастовки и не было. Как минимум шестерых рабочих уволили с "Белоруснефти" — за запись видеообращения в поддержку акций протеста. Уволенные есть и на других предприятиях, их точное количество неизвестно.

В ресторанах — проверки

Забастовку поддержали сотни малых предприятий, в основном в сфере услуг. 26 октября не работали кафе, рестораны, пиццерии, бары, интернет-магазины, спортзалы, службы доставки. Некоторые из них просто закрылись, на некоторых появились таблички вроде "санитарный день" или "обновление программного оборудования".

Впрочем, в течение недели подавляющее большинство из них продолжили работу, а власти нашли способ отомстить.

Согласно декрету президента Беларуси "О развитии предпринимательства", бизнес должен ставить в известность городские и районные власти об изменении режима работы, только если речь идет о ночных часах.

В то же время, по закону о государственном регулировании торговли (декреты, согласно белорусскому законодательству имеют приоритет над законами) предприниматели должны уведомлять власти о нерабочих днях за пять дней.

Воспользовавшись этим противоречием, власти начали проверки, и к окончанию недели предприятия малого бизнеса стали получать первые штрафы.

В вузах — отчисления

Белорусские вузы стали на этой неделе главными центрами противостояния власти и оппозиции. Прошлые протестные акции показали, что студенты и преподаватели в большинстве своем — за оппозицию.

Автор фото, AFP Подпись к фото, После сидячей забастовки десятки студентов попали под отчисление

Сидячие забастовки и стихийные выступления продолжались всю неделю во всех вузах страны.

Александр Лукашенко во вторник 27 октября потребовал отчислить студентов, участвующих в акциях, потому что они "перешли красную черту". Он призвал отправить их "кого в армию, кого на улицу".

Отчисления начались в тот же день. "Меня отчислили за активную гражданскую позицию. Пока все", — написала в "Твиттере" 27 октября студентка медицинского университета. "Меня не отчислили, но отчислений много", — написала другая. Позже она добавила еще один твит: "Мелкого [младшего брата - Ред.] отчислили. Испытываю гордость".

По данным на вечер 29 октября, студентов не отчисляли только из Белорусского государственного университета.

В Университете информатики и радиоэлектроники, по данным телеграм-канала "Мирный БГУИР", подготовлен приказ на отчисление 65 человек, кроме этого в знак протеста уволилась декан одного из факультетов.

Из Национального технического университета отчисляют около 50 человек, студентам-юношам сразу же отдают повестки в военкоматы.

В остальных вузах отчисляли двух-трех человек, многим объявляли предупреждения или выговоры. В ответ студенты и сочувствующие в течение недели устраивали пикеты. На одном из плакатов был нарисован сотрудник ОМОНа с подписью: "Наш новый преподаватель".

Протестная активность дошла даже до школ, где дети играют в задержания на митингах и выстраиваются в цепочки солидарности. В гимназию №4 28 октября пришел ОМОН — дети выстроились перед бойцами и взялись за руки. Впрочем, пришли не за ними, а за отцом четверых учеников гимназии. Он стоял с плакатом во дворе учебного заведения и 30 октября получил за это 15 суток.

У президента — мысли об оружии

Александр Лукашенко саму забастовку развернуто не комментировал, но его риторика ужесточилась даже по сравнению с прошедшими неделями.

29 октября он пообещал, что милиция и армия не уйдут с минских улиц, пока он остается президентом. Они будут работать и в спальных районах, где местные жители прячут в своих квартирах тех, кого преследует милиция (эта практика существует с первых дней протеста). И Лукашенко как верховный главнокомандующий никакого нарушения закона в этом не видит.

В тот же день он предложил создать народные дружины из бывших силовиков и дать им полномочия "вплоть до вооружения".

30 октября он перешел к прямым угрозам и сказал, что если кто-то дотронется до военного или милиционера, то он "должен уйти как минимум без рук".