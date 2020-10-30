Нефть и рубль вновь падают. Почему это происходит?

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Цены на нефть Brent снова упали ниже 40 долларов на фоне новостей о второй волне коронавируса. Рубль слабеет по отношению к ведущим валютам - курс евро превысил отметку в 90 рублей.

На торгах 30 октября стоимость декабрьских фьючерсов на нефть сорта Brent опускалась ниже отметки в 37 долларов. По состоянию на 17:00 мск котировки упали на 0,3% до 37,5 доллара за баррель.

В последний раз нефть на этом уровне торговалась в конце весны: 29 мая нефть марки Brent стоила чуть выше 37 долларов за баррель.

Обвал цен на нефть начался 28 октября: тогда цены упали сразу на 4,3%, а на следующий день еще на 2,2%.

Вслед за нефтью падает и рубль. По состоянию на 17:00 московского времени доллар подорожал на 28 копеек до 79,2 рубля, а евро - на 43 копеек до 92,4 рубля.

Почему дешевеет нефть?

Цены упали после публикации данных о запасах сырья в США, отмечает ING. Данные показали, что запасы нефти увеличились больше, чем ожидалось.

К этому добавляется еще один негативный фактор - рост производства в Ливии, отмечает аналитик Saxo Bank Джон Харди.

В этой стране с 2011 года продолжаются столкновения между признанным ООН правительством и силами генерала Халифа Хафтара. В конце августа враждующие стороны подписали перемирие, что позволило нарастить выпуск нефти.

Ливийская национальная нефтяная корпорация прогнозирует рост производства в два раза - до 1 млн баррелей в сутки - всего через месяц. Аналитики ожидают, что таких объемов удастся достичь к марту 2021 года.

Кроме того, на цены влияет рост новых случаев Covid-19, пишут аналитики ING. Новости о локдауне во Франции и частичном локдауне в Германии означают, что спрос на бензин и другие нефтепродукты будет ниже, чем ожидалось, говорится в обзоре.

Байден или Трамп?

Волатильность на нефтяном рынке может усилиться на следующей неделе в связи с выборами президента США 3 ноября, считает Джон Харди из Saxo Bank.

Кандидаты в президенты - действующий глава государства Дональд Трамп и кандидат от Демократической партии Джо Байден - известны своими разными взглядами на рынок ископаемого топлива.

Во время дебатов с Трампом Джо Байден заявил, что нефть со временем должна быть заменена возобновляемыми источниками энергии. В ответ Трамп сказал, что Байден хочет разрушить нефтяную индустрию.

Кроме того, Байден, который был вице-президентом при Бараке Обаме, с высокой долей вероятности вернется к ядерной сделке с Ираном, о которой договаривалась администрация Обамы, напоминает ING. Впоследствии Трамп отменил эту сделку и вернул санкции в отношении Ирана, запрещающие покупать у Тегерана нефть.

Экономическая ситуация в Иране ухудшается, пишет в обзоре главный экономист "Альфа-банка" Наталия Орлова: "Темпы инфляции там превышают уровень 20% уже на протяжении более двух лет, и возврат на рынок был бы крайне желательным вариантом развития событий для иранского правящего режима".

Если сделка с Ираном будет возобновлена, то санкции отменят, и на рынок могут попасть дополнительные 1,5-2 млн баррелей нефти в сутки, оценивает ING.

Часть аналитиков считает, что победа Байдена на выборах будет все же позитивным событием для нефтяного рынка. Goldman Sachs полагает, что сырьевые котировки могут, напротив, вырасти, потому что команда Байдена, скорее всего, сделает добычу сырья - особенно сланцевого - более зарегулированной и более дорогой.

Как ожидается, в случае своей победы Байден сократит выдачу разрешений на бурение скважин на федеральных землях и на строительство новых трубопроводов. Также аналитики ожидают увеличения налогов и ужесточения ограничений на выброс метана. Все эти нормы были смягчены при Трампе.

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, Трамп vs. Байден: Что они думают о России и других важных вопросах

В случае возврата к прежним нормам себестоимость добычи нефти в США может вырасти примерно на 5 долларов за баррель, оценивает Goldman Sachs. В результате добыча сократится, и цены могут вырасти, полагают аналитики. Кроме того, котировки может поддержать ожидаемое при Байдене ослабление доллара.

Что с рублем?

Ослабление рубля к доллару спровоцировано негативным внешним фоном, говорится в обзоре Альфа-банка: "Неопределенность по поводу перспектив восстановления мировой экономики вызывает резкое падение цен на нефть, создавая опасения по поводу спроса".

Экономисты ожидают, что в связи с этим инвесторы продолжат распродавать рисковые активы, к которым относят и рубль.

Для рубля новостной фон остается неблагоприятным, соглашаются аналитики Росбанка. Спрос на валюту в России поддерживает "нервозность перед разрешением интриги с американскими выборами", считает банк.

Наталия Орлова ранее прогнозировала, что курс евро в России может вырасти до 100 рублей, если на выборах в США победит кандидат от Демократической партии Джо Байден.

Она отмечала, что в случае победы Байдена отношения Европы и США, скорее всего, нормализуются, что приведет к укреплению евро.

Глава минэкономразвития Максим Решетников заявил в середине сентября, что рубль недооценен, и в конце этого года или начале следующего российская нацвалюта укрепится.