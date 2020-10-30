Землетрясение в Эгейском море: разрушения в Греции и Турции, сообщения о погибших

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, There are reports of collapsed buildings after a 7.0 magnitude earthquake struck Izmir in Turkey

Сильное подводное землетрясение произошло в пятницу в Эгейском море юго-западнее побережья турецкой провинции Измир и севернее греческого острова Самос.

Служба геологических наблюдений США оценила магнитуду замлетрясения в 7,0, власти Турции - в 6,6.

Сообщается, что в Турции погибли четыре человека, и 120 получили травмы. В городе Измир обрушились 20 зданий. Колебания почвы ощущались в Стамбуле, Афинах и на Крите.

Землетрясение вызвало мини-цунами, затопившее порт Самос.

Видео в соцсетях показывает жителей Измира, высыпавших на улицу и роющихся в обломках домов.

Автор фото, Anadolu Agency via Getty

Автор фото, Anadolu Agency via Getty Подпись к фото, В некоторых городах были разрушены здания

Автор фото, Reuters Подпись к фото, В Измире спасатели ищут людей под завалами

Землетрясения - не редкость в регионе.

24 января этого года 41 человек погиб и 1607 получили травмы в результате землетрясения в городе Сивридж в провинции Элязыг на востоке Турции.

19 июля 2019 года подземный толчок вывел из строя систему энергоснабжения в Афинах, оставив значительную часть города без электричества.