Собака - не просто друг человека. Ученые установили, что она самый старый друг человека

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Люди приручили собаку сразу после окончания последнего ледникового периода, раньше, чем каких-либо других животных. Об этом говорят результаты исследования Лаборатории древней геномики лондонского Института Фрэнсиса Крика.

Данные, опубликованные в журнале Science, позволяют пролить свет на белые пятна в истории давнего спутника человека.

11 тысяч лет назад собаки уже жили рядом с людьми во многих местах Северного полушария и уже тогда делились на пять разновидностей.

Несмотря на широкое расселение европейских собак в колониальную эпоху, потомки древних местных пород сохранились в Северной и Южной Америке, Азии, Африке и Океании.

"Если задуматься, удивительно: тогдашние люди, охотники и собиратели, первым делом приручили дикого хищника. Волков по-прежнему во многих частях света боятся. Так зачем люди это сделали? Как это случилось? Что особенного в собаке? Вот вопросы, на которые мы хотели получить ответ", - говорит руководитель исследовательской группы доктор Понтус Скоглунд.

Интернациональная команда ученых исследовала геномы (полные наборы ДНК в ядрах клеток), взятые из останков 27 древних собак, найденных в разных археологических культурах, и сравнили их друг с другом и с генами современных собак.

Отчасти генетическая эволюция собак повторяет человеческую, поскольку люди перемещались вместе со своими четвероногими компаньонами. Но есть и важные различия.

Подпись к фото, Предки родезийского риджбека жили в Африке

Например, в раннюю эпоху в Европе жили многочисленные разновидности собак, генетически восходившие к двум основным породам, обитавшим на Ближнем Востоке и в Сибири.

А затем в какой-то момент, предположительно с наступлением Бронзового века, всех их вытеснила одна генетическая линия, имевшая общих предков и широко распространившаяся по всему континенту. Причем с миграциями людей это не соотносилось.

"Если заглянуть в прошлое на 4-5 тысяч лет назад, то мы увидим, что в Европе царило широкое разнообразие в части собачьих пород. Однако все многочисленные и еще более непохожие друг на друга современные породы ведут начало от одной небольшой группы животных", - говорит участник исследования Андерс Бергстрём.

Анализ геномов родезийских риджбеков с юга Африки и чихуахуа и ксолоицкуинтли из Мексики подтвердил их местное происхождение.

Автор фото, SPL Подпись к фото, Новогвинейская поющая собака названа так за мелодичный вой, начинающийся с высокой ноты

У собак Восточной Азии более сложная родословная. Китайские породы возникли в результате скрещивания между предками австралийских динго и новогвинейских поющих собак с породами из Европы и российских степей.

Поющая собака названа так за мелодичный вой, начинающийся с высокой ноты.

"Собаки - наши самые близкие и давние партнеры в животном мире. Изучение ДНК древних собак позволяет узнать, насколько далеко в прошлое уходит наша общая история и где она началась", - говорит соавтор исследования Грегор Ларсон из Оксфордского университета.

Принято считать, что собаки произошли от волков, случайно забредавших на людские стоянки, вероятнее всего, в поисках пищи. После приручения они стали служить людям помощниками на охоте и сторожами.

Нынешнее исследование показывает, что все собаки произошли от одной или нескольких близкородственных ныне вымерших популяций волков. Если приручение происходило неоднократно и в разных местах, остальные генетические линии мало отразились в ДНК современных собак.

Пока не удалось выяснить, где и когда именно случилось это главное приручение.

"История собак настолько динамична, что непросто прочесть ее в генетических линиях. Это остается увлекательной загадкой", - говорит доктор Скоглунд.

Остальные домашние животные, в том числе кошки, были приручены, когда люди перешли к оседлой жизни и занялись сельским хозяйством, то есть свыше шести тысяч лет назад.

Кошек, вероятно, привлекли пищевые отбросы многолюдных поселений, а затем они пригодились новым хозяевам как охотники на мышей, опустошавших амбары. Очевидно, это случилось на Ближнем Востоке, колыбели земледелия.