Коронавирус в России: снова больше 18 тысяч заболевших, в челябинской больнице прогремел взрыв

Автор фото, NAIL FATTAKHOV/TASS Подпись к фото, Из челябинской больницы после взрыва эвакуируют пациентов

В субботу утром возле больницы в Челябинске, где лечили пациентов с коронавирусом, произошел взрыв кислородных баллонов. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.

Из больницы эвакуировали 158 человек, сообщили в администрации Челябинска. Троих пациентов, которым нужна искусственная вентиляция легких перевели в городскую больницу № 1. "Взорвалась кислородная станция, без нее сложно обеспечить лечение ковидных больных", - сообщили в мэрии.

"Обеспечение больных кислородом никак не пострадает, поскольку у нас на всех базах есть резервные кислородные концентраторы", - сказала позже вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт.

Прокурор Челябинской области Виталий Лопин позже поручил организовать проверку по факту взрыва кислородной станции в больнице.

"Все больные развезены по больницам, в больнице находилось порядка 150 человек, все эвакуированы. Пострадавших, слава богу, нет. На место я организовал выезд представителей Следственного комитета для дачи оценки по халатности ответственных лиц, которые должны были следить за техническим состоянием оборудования", - цитирует его издание 74.RU.

В СМИ появились сообщения о гибели двух пациентов во время эвакуации из-за нехватки кислороды, однако местные власти опровергли эту информацию.

Автор фото, NAIL FATTAKHOV/TASS

Кроме того, по данным портала, из соседнего с ковидным госпиталем дома эвакуировали 25 жильцов. Многоэтажка серьёзно пострадала, специалистам предстоит обследовать конструкции. Людям пока там находиться нельзя,

Кислородное оборудование, разгерметизация которого привела к взрыву и пожару в поликлинике горбольницы № 2 в Челябинске, было новым и использовалось впервые. Причиной инцидента могли стать нарушения при монтаже или эксплуатации оборудования, сообщил начальник ГУ МЧС по региону Юрий Буренко в ходе заседания оперативного штаба.

Врач скорой медицинской помощи Челябинска рассказал ресурсу Znak.com, что накануне вечером в кислородной будке велись технические работы: "Стояли в очереди в ГБ-2. Рабочий в спецодежде усиленно что-то делал в этой будке. Обычно такие будки стоят или в подвалах или на территории больницы в кирпичном здании. Эта стояла на улице, видимо, как резервная".

Четверть регионов России испытывает проблемы с медицинским кислородом, сообщил накануне глава минпромторга Денис Мантуров.

"У нас есть информация от нескольких регионов, таких около 20-ти, причем мы как только получили первые сигналы о проблемах с наличием достаточного количества медицинского кислорода, мы опросили все 85 субъектов - и мы видим, что есть определенный дисбаланс в наличии медицинского кислорода", - цитирует Мантурова РИА Новости.

Снова более 18 тысяч заболевших

В России за сутки коронавирус обнаружили еще у 18 140 человек, сообщил оперативный штаб по борьбе с Covid-19. Накануне было выявлено 18 283 заболевших, что стало максимальным значением с начала пандемии.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 - 18 тыс. 140 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 4 тыс. 401 (24,3%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении штаба. Скончались 334 человека.