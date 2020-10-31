Скончался легендарный британский актер Шон Коннери

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Сэр Шон Коннери - легендарный и для миллионов поклонников лучший исполнитель роли Джеймса Бонда - скончался в возрасте 90 лет.

Шотландский актер первым сыграл агента 007 на большом экране, он снялся в семи фильмах "бондианы".

Его актерская карьера продолжалась несколько десятилетий, за которые он снялся в более чем 70 фильмах. Среди многочисленных наград Коннери - премия "Оскар", две премии BAFTA и три "Золотых глобуса".

"Оскар" и "Золотой глобус" за лучшую роль он получил, снявшись гангстерской драме "Неприкасаемые".

Он был посвящен в рыцари королевой в 2000 году. В августе Коннери исполнилось 90 лет.

"Шотландия навсегда"

Детство Коннери при этом мало напоминало шикарную жизнь агента 007.

Он родился в Эдинбурге 25 августа 1930 года в простой семье. Его отец-католик работал рабочим на фабрике, мать протестантского вероисповедания была уборщицей.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Многие считают Коннери лучшим исполнителем роли Джеймса Бонда

Предки со стороны отца эмигрировали в Британию из Ирландии в конце XIX века. Семья юного Томми жила в крайне стесненных условиях, в одной комнате, без горячей воды и каких-либо удобств.

В 13 лет он ушел из школы и, не имея никакой профессиональной подготовки, стал разносить молоко, класть кирпичи, полировать гробы, чтобы как-то помочь семье.

Вскоре он поступил на службу в королевский военно-морской флот, но через три года вышел в отставку из-за язвы желудка. Он ушел из флота с двумя татуировками на руках, выражавших его самые крепкие сердечные привязанности: "Шотландия навсегда" и "Мама и папа".

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Первым полнометражным фильмом о Бонде стал "Доктор Ноу" 1962 года, в котором Коннери снялся с Урсулой Андресс

Вернувшись в Эдинбург, он вскоре заслужил себе славу крепкого орешка, после того как банда из шести человек попыталась сорвать с него пальто. Он выступил один против шестерых и отстоял свое пальто и честь - совершенно в духе своего будущего персонажа.

"Вылитый Адонис"

Никакой постоянной работы не появлялось, Томми продолжал зарабатывать, чем мог, - водил грузовики, работал охранником и даже моделью в Эдинбургском колледже искусств. А для себя занимался бодибилдингом.

Художник Ричард Демарко, который рисовал Коннери с натуры в это время, говорил, что он был "потрясающе красив, вылитый Адонис".

Коннери обожал футбол, что привлекло внимание тренера Мэтта Басби, который предложил ему контракт на 25 фунтов в неделю - чтобы играть с "Манчестер Юнайтед".

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, "Из России с любовью" вышел в следующем году. На фото: режиссер Теренс Янг руководит репетицией любовной сцены с участием Коннери и итальянской актрисы Даниэлы Бьянки

Но Коннери, ставший разнорабочим в местном театре, вдруг открыл для себя мир драматического искусства и, рассудив, что век футболиста короток, а искусства вечен, решил попытать счастья на сцене.

Как он сам об этом сказал много позже: "Это было одно из моих самых умных решений".

В 1953 году он в качестве бодибилдера участвовал в конкурсе "Мистер Вселенная" и там же узнал о наборе в массовку мюзикла "Юг Тихого Океана". А уже на следующий год он играл роль лейтенанта Базза Адамса.

С подачи американского актера Роберта Хендерсона, который снабжал друга пьесами Ибсена, Шекспира, Шоу, Коннери стал заниматься самообразованием и брать уроки дикции и ораторского искусства.

Его первой, эпизодической, ролью в кино стал фильм 1954 года "Сирень весной".

Женщинам он понравится

В 1957 году Коннери - на тот момент уже Шон, а не Томми - получил первую главную роль в кино. Он снялся в фильме "Кровавые деньги" о боксере на закате своей карьеры. Картина была римейком Би-би-си американского телефильма "Реквием по тяжеловесу" с легендой Голливуда Джеком Пэлансом.

Подпись к фото, Коннери в драме "Кровавые деньги"

Предполагалось переснять его с Пэлансом же, но тот отказался ехать в Лондон, и тогда жена режиссера предложила взять Шона, сказав, ставшую пророческой, фразу: "Женщинам он понравится…"

Год спустя он уже снимался с первой красавицей Голливуда Ланой Тернер в любовной мелодраме "Другое время, другое место". Поползли слухи не об экранном, а о самом настоящем романе между двумя актерами, что разгневало тогдашнего возлюбленного Тернер, главаря мафии Джонни Стомпанато.

Он ворвался на съемки фильма и стал угрожать пистолетом. Коннери невозмутимо выхватил у него пистолет и скрутил его, пока не подоспела подмога и Стомпанато не выдворили с площадки.