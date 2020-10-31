СК сообщил о нападении на полицейских у здания МВД в Москве

Подпись к фото, Возле здания на Петровке нет ни скорых, ни оцепления

В Москве у здания МВД на Петровке мужчина избил полицейских, сообщили в Следственном комитете.

"По версии следствия, 31 октября 2020 года мужчина, находясь на улице Петровка в городе Москве, напал и нанес несколько ударов сотрудникам полиции, осуществляющим патрулирование в целях охраны общественного порядка", - цитирует РИА Новости представителя Следственного комитета.

Мужчина 1988 года рождения задержан, с ним проводятся следственные действия.

СК возбудил уголовное дело по статье о применении насилия в отношении представителя власти.

По данным анонимного источника ТАСС, нападавший - уроженец Дагестана, а правонарушение не имело экстремистской окраски.

В пресс-службе столичного главка МВД заявили, что он ударил одного из патрульных по лицу. Кроме того, при задержании мужчина сопротивлялся, не реагировал на требования полицейских прекратить свои действия и те применили силу.