Выборы в парламент Грузии: и оппозиция, и правящая партия заявляют о победе

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Лидер правящей партии Бидзина Иванишвили доволен результатом

После объявления данных экзит-полов как в правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия", так и в оппозиции празднуют победу на парламентских выборах, которые прошли в Грузии 31 октября.

По данным экзит-пола, проведенного компанией Public Opinion Strategy по заказу телекомпании "Имеди", на шесть часов вечера правящая партия одержала уверенную победу, набрав 55% голосов. Именно объявление этих данных в эфире телекомпании смотрели на большом экране собравшиеся к восьми часам вечера у офиса сторонники и активисты "Грузинской мечты".

"Поздравляю, поздравляю!" - под аплодисменты к собравшимся широко улыбаясь вышел председатель правящей партии Бидзина Иванишвили.

"Давайте поблагодарим наших избирателей, активистов "Грузинской мечты", лидеров, вас, молодых. Вы принесли эту победу. Особенно надо подчеркнуть, что "Грузинская мечта" как партия побеждает третий раз в принципиальных выборах. То, чего хотела наша страна - сформированную, солидную команду, мы это получили", - сказал он.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Бывший президент Михаил Саакашвили обращался к сторонникам оппозиции по видео связи

Сторонники оппозиции тем временем собрались на проспекте Руставели в центре Тбилиси. Здесь тоже говорили о победе, но не правящей партии, а оппозиции, ссылаясь на данные другого экзит-пола, проведенного компанией Ipsоs по заказу телекомпании "Мтавари".

По этим данным на пять часов вечера, правящая партия хоть и набрала больше всего голосов на пропорциональных выборах - 41%, в сумме оппозиционные партии опережают "Грузинскую мечту".

"Даже в условиях, когда у меня не было возможности приехать в страну и проводить кампанию, весь оппозиционный спектр с уверенным преимуществом одержал победу над так называемой "Грузинской мечтой", - сказал в эфире "Мтавари" экс-президент Грузии Михаил Саакашвили.

По его словам, кандидаты в мажоритарные депутаты "Единого Национального Движение" одерживает победу практически во всех больших городах.

"Это большой триумф грузинской оппозиции, несмотря на притеснения, запугивания и давление", - сказал он, добавив, что лично его не интересует получение какой-то должности.

Блок "Единое Национальное Движение- Объединенная Оппозиция "Сила в Единстве" называет Саакашвили своим кандидатом в будущие премьеры.

Экзит-полы также были проведены по заказу телекомпаний "Рустави-2" и "Формула". Согласно их данным, правящая партия также набирает больше всего голосов.

Согласно экзит-полу "Рустави-2", проведенному компанией Survation, по данным на 17:30, у правящей партии 52.26%.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Сторонники Иванишвили ликуют

Экзит-пол для телекомпании "Формула" проводила компания Edison Research. По ее данным на 16:00, правящая партия набирала 46%. При этом ведущий телекомпании сказал, что более 50% респондентов отказались давать ответы, назвав это беспрецедентным случаем.

Всего в парламентских выборах участвуют 48 партий и два избирательных блока. Выборы проходят по новой системе. Грузинские избиратели выбирают 120 депутатов по пропорциональной системе вместо прежних 77, и 30 мажоритариев, вместо 73.