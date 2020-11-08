Покушение на православного священника во Франции: подозреваемый сказал, что действовал из ревности
Подозреваемый в попытке убийства священника греческой православной церкви во французском Лионе сознался в содеянном, сообщила прокуратура.
У священника, по его словам, была любовная связь с женой 40-летнего нападавшего.
Нападавший два раза выстрелил в 52-летнего отца Николаоса Какавелакиса из обреза охотничьего ружья 31 октября, когда тот выходил из церкви.
Изначально причины нападения были не ясны и власти опасались, что речь идет об очередном теракте.
Сейчас полиция заявляет, что нападавший найден и задержан.
Сам священник был тяжело ранен и находился в коме до среды. Выйдя из комы, он дал показания полиции.
Согласно заявлению полиции, нападавший гражданин Грузии. Он был задержан в пятницу у себя дома в Лионе, сообщает газета Le Parisien.
Газета цитирует прокурора Лиона Николя Жаке, согласно которому, нападавший был мужем 35-летней женщины из России, у которой была любовная связь со священником.
Обвиняемый заявляет, что не хотел убивать священника.
Сам священник уже сказал, что покидает свой пост и паству.
Осмотревший задержанного врач пришел к выводу, что по состоянию здоровья тот подлежит принудительной госпитализации.
Нападение на священника произошло через несколько дней после нападения на церковь в Ницце, которое президент Франции Эммануэль Макрон назвал терактом, а затем мобилизовал тысячи военных на охрану церквей и общественных зданий.