Покушение на православного священника во Франции: подозреваемый сказал, что действовал из ревности

Автор фото, EPA Подпись к фото, Церковь, где служил священник

Подозреваемый в попытке убийства священника греческой православной церкви во французском Лионе сознался в содеянном, сообщила прокуратура.

У священника, по его словам, была любовная связь с женой 40-летнего нападавшего.

Нападавший два раза выстрелил в 52-летнего отца Николаоса Какавелакиса из обреза охотничьего ружья 31 октября, когда тот выходил из церкви.

Изначально причины нападения были не ясны и власти опасались, что речь идет об очередном теракте.

Сейчас полиция заявляет, что нападавший найден и задержан.

Сам священник был тяжело ранен и находился в коме до среды. Выйдя из комы, он дал показания полиции.

Согласно заявлению полиции, нападавший гражданин Грузии. Он был задержан в пятницу у себя дома в Лионе, сообщает газета Le Parisien.

Газета цитирует прокурора Лиона Николя Жаке, согласно которому, нападавший был мужем 35-летней женщины из России, у которой была любовная связь со священником.

Обвиняемый заявляет, что не хотел убивать священника.

Сам священник уже сказал, что покидает свой пост и паству.

Осмотревший задержанного врач пришел к выводу, что по состоянию здоровья тот подлежит принудительной госпитализации.