Во Франции тяжело ранен православный священник. Нападавший скрылся, его ищут

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Православный священник ранен в результате вооруженного нападения во французском городе Лионе. Полиция сообщила, что нападавший скрылся, ведутся его поиски.

Министерство внутренних дел Франции подтвердило в "Твиттере", что произошел серьезный инцидент, ситуация развивается, однако никаких подробностей не сообщил.

Как сообщается, на месте происшествия находятся сотрудники служб безопасности и врачи скорой помощи. Населению рекомендуется до окончания полицейской операции избегать этого района.

Очевидцы слышали два выстрела недалеко от греческой православной церкви в седьмом округе Лиона.

Выстрелы прогремели примерно в 16:00 по местному времени, когда священник закрывал церковь.

Источник в полиции сообщил агентству Франс пресс, что нападавший был вооружен обрезом. Независимого подтверждения этой информации пока нет.

Как сообщается, священник находится в тяжелом состоянии, Рейтер сообщает, что он получил опасные для жизни ранения и ему оказывается медицинская помощь на месте.

Полное имя священника не называется и, по некоторым сообщениям, он грек, Николас К. Известно, что ему 52 года.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Лион - третий по численности город Франции

Это нападение произошло через несколько дней после другого инцидента - нападения на церковь в Ницце, которое президент Макрон назвал терактом.