Во Франции тяжело ранен православный священник. Нападавший скрылся, его ищут
Православный священник ранен в результате вооруженного нападения во французском городе Лионе. Полиция сообщила, что нападавший скрылся, ведутся его поиски.
Министерство внутренних дел Франции подтвердило в "Твиттере", что произошел серьезный инцидент, ситуация развивается, однако никаких подробностей не сообщил.
Как сообщается, на месте происшествия находятся сотрудники служб безопасности и врачи скорой помощи. Населению рекомендуется до окончания полицейской операции избегать этого района.
Очевидцы слышали два выстрела недалеко от греческой православной церкви в седьмом округе Лиона.
Выстрелы прогремели примерно в 16:00 по местному времени, когда священник закрывал церковь.
Источник в полиции сообщил агентству Франс пресс, что нападавший был вооружен обрезом. Независимого подтверждения этой информации пока нет.
Как сообщается, священник находится в тяжелом состоянии, Рейтер сообщает, что он получил опасные для жизни ранения и ему оказывается медицинская помощь на месте.
Полное имя священника не называется и, по некоторым сообщениям, он грек, Николас К. Известно, что ему 52 года.
Это нападение произошло через несколько дней после другого инцидента - нападения на церковь в Ницце, которое президент Макрон назвал терактом.
После нападения в Ницце Макрон мобилизовал тысячи военных на охрану общественных объектов, в том числе церквей.