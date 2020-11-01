Два человека убиты в Квебеке неизвестным в средневековом костюме
По меньшей мере два человека погибли, пятеро получили ранения в результате вооруженного нападения в канадском Квебеке.
Нападавший был одет в средневековый костюм и имел при себе холодное оружие. Он был арестован в час ночи по местному времени (7 утра по Москве), сообщили в полиции.
Однако местным жителям по-прежнему не разрешено выходить на улицы, чтобы не помешать расследованию.
Нападение произошло возле Парламентского холма в старом городе. Первые сообщения об инциденте поступили около 22:30 по местному времени.
После задержания возле выставочного центра Espace 400e мужчину отправили в больницу. По предварительным данным, нападавшему около 25 лет.