Два человека убиты в Квебеке неизвестным в средневековом костюме

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Нападение произошло возле здания парламента в старом городе

По меньшей мере два человека погибли, пятеро получили ранения в результате вооруженного нападения в канадском Квебеке.

Нападавший был одет в средневековый костюм и имел при себе холодное оружие. Он был арестован в час ночи по местному времени (7 утра по Москве), сообщили в полиции.

Однако местным жителям по-прежнему не разрешено выходить на улицы, чтобы не помешать расследованию.

Нападение произошло возле Парламентского холма в старом городе. Первые сообщения об инциденте поступили около 22:30 по местному времени.