"Марш против террора" в Минске: стрельба в воздух и вездеходы с пулеметами

Автор фото, TUT.BY

В преддверии очередной несанкционированной акции протеста в Минске появились бронированные вездеходы с пулеметами. Спецтехнику регулярно стягивают в центр города после президентских выборов, но подобные машины появились впервые.

Около 20 силовиков в камуфляже с оружием в руках перекрыли проезжую часть проспекта Независимости по ходу движения колонны, сообщает Интерфакс. Когда протестующие стали их обходить, сотрудники сил безопасности сделали несколько выстрелов в воздух, прямого столкновения не произошло.

Воскресный "Марш против террора" призван выразить несогласие с увольнениями, отчислениями из учебных заведений и избиениями участников протестных акций.

"Всех несогласных объявили врагами народа, которые подлежат в лучшем случае увольнению", - говорится в анонсе марша.

По данным СМИ, в акции пока принимают участие около 10 тысяч человек. Сообщается о задержаниях.

Около полудня минское метро уже по традиции объявило о закрытии нескольких станций, а мобильные операторы - об ограничении интернета по требованию госорганов.

Это первая крупная акция протеста после "национальной забастовки", объявленной с 26 октября соперницей Александра Лукашенко на президентских выборах Светланой Тихановской.

Автор фото, EPA

Автор фото, Getty Images

Автор фото, Getty Images

Накануне в городе прошел марш женщин и акция людей с инвалидностью - на них собрались несколько сотен человек.

Итоги забастовки

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, Часть рабочих "Гродно Азота" отказываются приступать к работе уже неделю. Это забастовка?

"Я не просто оставляю свою работу, я останавливаю беззаконие и несправедливость", - именно под таким лозунгом должна была пройти забастовка, которая, впрочем, не привела к значительным изменениям в жизни Беларуси.

Волнения в той или иной степени прошли практически на каждом промышленном предприятии, но работа не останавливалась.

Забастовку поддержали сотни малых предприятий, в основном в сфере услуг.

26 октября не работали кафе, рестораны, пиццерии, бары, интернет-магазины, спортзалы, службы доставки. Некоторые из них просто закрылись, на некоторых появились таблички вроде "санитарный день" или "обновление программного обеспечения". Однако в течение недели подавляющее большинство из них продолжили работу.

Тихановская призвала не только не выходить на работу, но также блокировать дороги, отказаться от покупок в государственных магазинах, от пользования государственными услугами и сервисами и даже снять деньги со счетов в банках.

Условия, при которых забастовка бы отменилась, неприемлемы для Александра Лукашенко - это его собственная отставка, прекращение милицейского насилия и освобождение всех политзаключенных.