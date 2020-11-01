Оппозиция в Грузии заявляет об украденных выборах и призывает к перманентным протестам

Автор фото, EPA Подпись к фото, Демонстранты у здания парламента в Тбилиси 1 ноября

В воскресенье в центре Тбилиси у здания парламента прошла акция оппозиции, несогласной с итогами состоявшихся 31 октября парламентских выборов, на которых, согласно официальным результатам, большинство голосов набрала правящая партия "Грузинская мечта-Демократическая Грузия".

Лидеры грузинской оппозиции объявили о перманентных протестах и проведении масштабной акции 8 ноября. Некоторые из демонстрантов собираются провести ночь с воскресенья на понедельник у парламента, в знак протеста против, как они говорят, украденных у них выборов.

Автор фото, ZURAB KURTSIKIDZE/EPA

"Отступать нельзя. Тут отступление не только равнозначно предательству, это предательство. Такое предательство, такой предательский акт мы не совершим. Множество поколений стояло на этой площади, и все побеждали на всех этапах государственного развития Грузии. И мы тоже победим. Иной исход просто запрещает история", - обратился к собравшимся мажоритарный кандидат и один из лидеров оппозиционной партии Единое Национальное Движение Ника Мелия.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Некоторые активисты собираются провести всю ночь на понедельник у здания парламента в Тбилиси

По его словам, ЕНД - а это крупнейшая оппозиционная партия в Грузии - не признает результаты выборов и требует проведения новых выборов в свободной обстановке. Он отметил важноcть того, что весь оппозиционный спектр сегодня стоит плечом к плечу, и еще раз призвал всех к единству.

Кульминацией воскресной акции стал момент, когда Мелия под аплодисменты собравшихся снял с себя и выкинул электронный браслет, который носил с прошлого лета в связи с обвинениями в руководстве и участии в групповых насильственных действиях в так называемую "гавриловскую ночь".

"Я не собираюсь носить этот браслет, - сказал Мелия. - Я этот браслет не ношу, потому что это символ несправедливости, это браслет насилия, который я больше не надену".

Лидеры других оппозиционных партий, которые до акции собрались в офисе Лейбористской партии, чтобы обсудить дальнейшие шаги, также говорили о серьезных нарушениях и непризнании этих выборов.

Лидер оппозиционной партии "Европейская Грузия" Гиги Угулава, обращаясь к собравшимся, анонсировал "грандиозную акцию" 8 ноября.

"Грузинская мечта" перешла все "красные линии", поэтому слоган, который нас объединял весь этот год: "Вместе - против одного" сегодня актуален как никогда и до тех пор, пока не избавимся от этого режима. Этого российского режима, одетого в грузинский камуфляж", - обратился к протестующим Угулава.

После акции перед парламентом часть протестующих и лидеры оппозиции двинулись к бизнес-резиденции Бидзины Иванишвили, скандируя: "Уходи!" Здесь их встретил кордон полиции, и они снова вернулись к парламенту.

Некоторые заявили, что собираются провести ночь у парламента. В их числе - и один из мажоритарных кандидатов и член ЕНД Хатия Деканоидзе,

Автор фото, ZURAB KURTSIKIDZE/EPA

В то время как оппозиция не доверяет результатам выборов, в правящей партии называют выборы очередным шагом к усилению демократии.

Премьер-министр Грузии Георгий Гахария поблагодарил международных наблюдателей, за то, что они приехали в Грузию в условиях пандемии. Даже в таких сложнейших условиях Грузия смогла провести свободные, открытые и конкурентные выборы, написал он на своей странице в "Фейсбуке".

"Отдельные недостатки исправимы, и мы должны над ними работать. Именно это стремление приближает нас к строительству европейского государства", - написал Гахария.

По его словам, Гахария находится в самоизоляции и продолжает работать в этом режиме, так как у одного из его сотрудников подтвердился коронавирус.

Что сообщает ЦИК

Центральная избирательная комиссия уже обнародовала предварительные результаты со всех избирательных участков.

Согласно этим данным, правящая партия "Грузинская мечта-Демократическая Грузия" на этих выборах получила 48,15% голосов.

За ней следует оппозиционный блок "Единое Национальное Движение - Объединенная оппозиция "Сила в Единстве", набравший 27,14%.

Еще шесть оппозиционных партий получили более одного процента, а "Лейбористская партия" - ровно один процент голосов.

Кроме того, 14 мажоритарных кандидатов побеждают в первом же туре, причем все они - кандидаты правящей партии. В 16 округах, в том числе и во всех 8 округах столицы, состоится второй тур.

Всего в парламентских выборах 31 октября участвовали 48 партий и два избирательных блока.

Субботние выборы впервые проходили по новой системе, когда грузинские избиратели выбирали 120 депутатов по пропорциональной системе вместо прежних 77, а также 30 мажоритариев вместо 73.