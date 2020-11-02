Дайджест: последний рывок Трампа и Байдена и протесты в Грузии после парламентских выборов

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Президентская гонка в США выходит на финишную прямую, и оба кандидата - нынешний президент Дональд Трамп и бывший вице-президент Джо Байден - последние два дня встречаются с избирателями в ключевых штатах, способных решить исход голосования.

Трамп хочет переизбраться на второй срок и не повторить судьбу Джорджа Буша-старшего, который провел в Белом доме всего четыре года и уступил кандидату-демократу Биллу Клинтону в 1992 году. Выступая в Северной Каролине, Трамп сказал сторонникам, что в случае победы Байден введет жесткий локдаун, что, по его словам, американцам не понравится. Трамп сам недавно переболел коронавирусом, президента не раз критиковали за недостаточные меры противодействия распространения пандемии.

Выступая в штате Мичиган, Трамп пообещал в случае переизбрания еще больше снизить налоги. "Под моим руководством наша экономика растет самыми быстрыми темпами в истории", - сказал он, не преминув добавить, что в случае победы Байдена страну ждет экономическая депрессия.

Байден выступил в своем родном штате - Пенсильвании. Он в частности обратился к чернокожим избирателям и сказал, что у них есть два дня, чтобы поставить точку под правлением Трампа в должности президента, которое подлило масло в огонь ненависти.

"Мы должны заслужить нашу демократию. Мы должны выйти и проголосовать", - сказал Байден.

Все опросы общественного мнения показывают, что Джо Байден уверенно опережает своего соперника, но исход, как это и бывало и ранее, могут предрешить штаты, колеблющиеся в своих симпатиях между республиканцами и демократами.

ФБР тем временем пообещало разобраться с инцидентом, случившимся на шоссе в штате Техас между автобусом, участвовавшим в предвыборной кампании Байдена, и машинами, в которых находились сторонники Трампа. На распространенном видео видно, как несколько грузовиков, украшенных флагами с агитацией за Трампа, окружают и тормозят автобус.

Руководство Демократической партии сообщило, что в автобусе находился кандидат на пост члена Палаты представителей от штата. В результате происшествия ему пришлось прервать поездку и отменить два выступления перед избирателями из соображений безопасности. Трамп выложил видео инцидента в своем "Твиттере", подписав его: "Я люблю Техас".

О сложившейся в президентской гонке ситуации можно прочитать в статье нашего американского корреспондента Кирилла Белянинова.

Оппозиция в Грузии говорит об украденных выборах

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Парламентские выборы в Грузии 31 октября завершились протестами. Официальные данные отдали победу правящей партии "Грузинская мечта-Демократическая Грузия", оппозиция результаты не приняла и призвала сторонников к "перманентным протестам". Некоторые демонстранты выразили готовность в знак протеста ночь с воскресенья на понедельник провести у парламента.

Принц Уильям переболел Covid-19

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Принц Уильям еще в апреле переболел коронавирусом, сообщили Би-би-си осведомленные источники в Кенсингтонском дворце. Предположительно, он заразился примерно в то же время, что и его отец принц Чарльз.

Как сообщил таблоид Sun, принц Уильям решил не предавать этот факт огласке, потому что не хотел беспокоить страну, находившуюся тогда в локдауне. Согласно изданию, он решил, что "есть дела и посерьезнее, и лучше никого не беспокоить". Он находился под наблюдением врачей и самоизолировался с семьей в поместье в графстве Норфолк.

Официально Кенсингтонский дворец эту информацию комментировать отказался.

Исход выборов в Молдове решит второй тур

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В Молдове первый тур президентских выборов не выявил победителя, поэтому 15 ноября в стране пройдет второй тур, в котором примут участие действующий президент страны Игорь Додон и экс-премьер Майя Санду. Согласно данным ЦИК, после обработки 98% голосов у Санду 34,47%, у Додона - 34,05%.

Коротко о ситуации с коронавирусом

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Полицейские во Франции проверяют документы у прохожего. В рамках нового карантина для выхода на улицу всем нужно заполнять специальную форму.

По данным Университета Джонса Хопкинса, число заболевших в мире превысило 46 млн человек, умерли 1 миллион 199 тысяч человек. Власти европейских стран, пытаясь остановить новую волну заболеваний, объявляют о новых локдаунах: о грядущих ограничениях в минувшие выходные объявили власти Бельгии и Британии, еще раньше о карантинных мерах объявили вслед за Испанией и Италией Франция и Германия. Кантон Женева распорядился закрыть бары, рестораны и магазины не первой необходимости.

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус рассказал, что он контактировал с человеком, заболевшим Covid-19. Он отметил, что чувствует себя хорошо, и никаких симптомов не проявляется.

"Чувствую себя нормально, симптомов нет, но в ближайшие дни буду на самоизоляции, как того требуют правила ВОЗ. Буду работать из дома", - написал он в "Твиттере".

Главный инфекционист США Энтони Фаучи призвал немедленно и кардинально пересмотреть подход американских властей к борьбе с коронавирусом. "Обстоятельства складываются не в нашу пользу, начинается осень, а затем зима, люди собираются вместе в домах. Хуже ситуацию и представить нельзя", - сказал он. США продолжают обновлять рекорды по количеству суточных заражений и смертей.

Фаучи сказал, что методы системы здравоохранения необходимо срочно менять, чтобы не допустить еще большего ухудшения ситуации.

Ранее ученый информировал Дональда Трампа о ситуации с коронавирусом практически ежедневно, но, как сказал Фаучи в интервью Washington Post, президенту больше не нужны его советы, теперь Трамп, по словам специалиста, отдает предпочтение эпидемиологу Скоту Атласу, научные взгляды которого неоднократно критиковались ученым сообществом.

Пресс-секретарь Белого дома Джадд Дир назвал поведение Фаучи недопустимым. По его словам, ученому прекрасно известно, что сейчас коронавирус представляет меньший риск, чем несколько месяцев назад. Также он обвинил инфекциониста в политических играх накануне президентских выборов.

Джонни Депп против таблоида

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В понедельник будет вынесено решение по иску кинозвезды Джонни Деппа, который обратился в лондонский суд, обвинив британский таблоид в клевете. Исход дела может сильно повлиять на репутацию и будущую карьеру голливудского актера.

Депп подал в суд на News Group Newspapers, издателя газеты Sun и журналиста Дэна Вуттона из-за статьи 2018 года, в которой говорилось, что он проявлял насилие к своей бывшей жене, актрисе Эмбер Херд.

В течение трех недель суд заслушал свидетельские показания Деппа и Херд с подробностями об их браке, предполагаемых романах, его гедонистическом образе жизни и борьбе с алкоголем и наркотиками, а также их яростных ссорах. Обе стороны обвинили друг друга в проявлении насилия.

Шон Коннери: 1930-2020

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Сэр Шон Коннери - легендарный и для миллионов поклонников лучший исполнитель роли Джеймса Бонда - скончался в возрасте 90 лет. Шотландский актер первым сыграл агента 007 на большом экране, всего он появлялся в этом образе семь раз. За свою актерскую карьеру он сыграл в 70 фильмах.

Среди многочисленных наград Коннери - премия "Оскар", две премии BAFTA и три "Золотых глобуса". "Оскар" и "Золотой глобус" за лучшую роль он получил, снявшись в гангстерской драме "Неприкасаемые". Он был посвящен в рыцари королевой в 2000 году. В августе Коннери исполнилось 90 лет.

Более подробно о жизни Коннери можно почитать тут: Шон Коннери: 1930 - 2020

Мачу-Пикчу вновь открыт

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Древний город инков Мачу-Пикчу в Перу вновь открыт для посещения с 1 ноября. Главная достопримечательность Перу была недоступна восемь месяцев из-за пандемии коронавируса. Древний город сможет принять только 30% туристов из-за необходимости соблюдения социальной дистанции. Число заболевших коронавирусом в Перу в последние дни идет на спад. после одной из - страна - всего в стране у. Перу стала одной из первых стран в регионе, где был введен строгий карантин, несмотря на ранний локдаун, умерли от инфекции 34 476 человек - один из самых высоких показателей в регионе.

Малое паломничество - теперь и для иностранцев

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В воскресенье 20 тысяч паломников из-за рубежа смогли совершить умру, так называемое малое паломничество в Мекку, которое может, в отличие от хаджа, происходить в любое время года. Саудовская Аравия закрыла границы для иностранных паломников в январе, а для своих граждан - в июле, а с 1 ноября сняла ограничения для посещения Мекки для иностранцев.

Фарадж против локдауна

Автор фото, PA Media Подпись к фото, Найджел Фарадж считает локдауны бессмысленными

Британский политик Найджел Фарадж объявил о переименовании созданной им ранее партии брексита в Reform UK (Реформирование Британии), главным посылом которой станет - "локдауны не дают желанного результата", пишет Daily Telegraph.

В ребрендинге партии Фараджу помогает политик Ричард Тайс. Они считают, что необходимо ограничивать от угрозы заражения коронавирусом лишь людей, входящих в группу риска, а все остальным необходимо развить групповой иммунитет.

Руководство обновленной партии надеется, что сможет поучаствовать в региональных выборах в мае а также в следующих парламентских выборах, составив конкуренцию консервативной партии.

Найджел Фарадж ранее уже семь раз не смог избраться в Палату общин.

Как пишет издание, на ребрендинг партии брексита было собрано несколько сот тысяч фунтов. "Вся система правления в Британии не работает, и поэтому ей требуется радикальная реформа. Брексит призван сделать нас свободными, но после брексита нам потребуется лучшее управление. Брексит это начало того, что нам нужно. Брексит дает нам самоуправление, теперь нам нужно хорошее самоуправление", - цитирует его газета.

Тихановская для FT: нужны новые санкции против Лукашенко

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Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская в интервью Financial Times призвала ЕС ввести более жесткие санкции в отношении президента Беларуси Александра Лукашенко, победу на выборах которого в августе многие называют спорной. После выборов в стране продолжаются протесты, которые власти жестко подавляют.

В октябре ЕС ввел санкции в отношении примерно 40 человек, связанных с белорусским режимом. Тихановская считает, что на этом не стоит останавливаться, небходимо идти дальше и вводить ограничения против людей и компаний, поддерживающих Лукашенко.

В интервью FT она сказала, что Европа четко продемонстрировала свое желание помочь, но зачастую она в этом не спешит. "Помощь нужна сейчас. И если европейские страны и все страны, поддерживающие наше движение, будут действовать быстрее в принятии решений, будет замечательно", - цитирует Тихановскую FT.

Она рассказала, что передала ЕС список людей, которые участвовали в насилии над протестующими. Также она привала ввести санкции в отношении Белорусского олимпийского комитета, который возглавляет сам Лукашенко. "Это для него станет личным ударом", - сказала политик.

Тихановская считает, что ЕС мог бы ввести для белорусов безвизовую систему. "Мы это будем обсуждать в Европе. Если люди без проблем смогут выезжать из страны, у режима будет не так много власти над ними", - цитирует ее газета.

Автор фото, PA Media Подпись к фото, Олимпийская чемпионка по боксу Никола Адамс и Катя Джонс

Почитайте интервью с танцовщицей и хореографом из России Катей Джонс - она давно выступает в британском популярном конкурсном шоу Strictly Come Dancing ("Танцы со звездами" в русской версии). В этом году Катя Джонс (до замужества Соколова) танцует в паре с женщиной - двукратной Олимпийской чемпионкой по боксу и кавалером ордена Британской империи Николой Адамс.

О себе и работе в самом популярном шоу на британском телевидении Катя Джонс рассказала Катерине Архаровой.

В воскресенье в Минске несогласные с августовскими итогами выборов президента Беларуси вновь вышли на несанкционированную акцию протеста. "Марш против террора" был призван выразить несогласие с увольнениями, отчислениями из учебных заведений и избиениями участников протестных акций. Это первая крупная акция протеста после "национальной забастовки", объявленной с 26 октября соперницей Александра Лукашенко на президентских выборах Светланой Тихановской.

Власти вновь согнали спецтехнику в центр города, сотрудники сил безопасности стреляли в воздух, применяли светошумовые гранаты.