Эдвард Сноуден решил получить российское гражданство

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Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден, который получил в России сначала убежище, а потом вид на жительство, объявил о намерении подать документы на российское гражданство.

"После многих лет жизни в разлуке с нашими родителями ни у меня, ни у моей жены нет желания жить в разлуке с нашим сыном. По этой причине в эпоху пандемии и закрытых границ мы подаемся на получение двойного гражданства США и России", - написал он в своей "Твиттере".

"Линдси и я останемся американцами и будем воспитывать нашего сына в соответствии с ценностями той Америки, которую мы любим - среди них свобода высказывать свое мнение. Я с нетерпением жду дня, когда я смогу вернутся в Штаты, чтобы вся наша семья воссоединилась", - добавил Сноуден.

Супруга Сноудена Линдси Миллс рассказала, что они они ждут ребенка, 29 октября.

"Вчера мы встречались с Эдвардом, и он сообщил мне радостную новость. К концу декабря они с супругой ожидают появления первенца", - сказал в тот же день Интерфаксу адвокат Сноудена Анатолий Кучерена.

В 2013 году Сноуден передал секретные документы Агентства национальной безопасности США британской газете Guardian и другим СМИ. В документах содержались данные о тайной слежке американских спецслужб за людьми. Это привело к международному скандалу.

В США Сноудену грозит тюремный срок - его обвиняют в краже государственного имущества, незаконном использовании информации, касающейся национальной обороны, а также в намеренном разглашении секретных данных.