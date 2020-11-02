Депп проиграл суд против таблоида Sun. Он утверждал, что актер бил бывшую жену

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Высокий суд Лондона отказался удовлетворить иск голливудского актера Джонни Деппа, который обвинял в клевете британский таблоид Sun. В публикациях этого издания утверждалось, что Депп систематически избивал и унижал свою бывшую жену Эмбер Херд.

Летом Высокий суд в течение трех недель суд слушал свидетельские показания Деппа и Херд. Бывшие супруги обвинили друг друга в насилии, пресса узнала множество скандальных подробностей об их браке, предполагаемых романах, гедонистическом образе жизни Деппа и борьбе с алкоголем и наркотиками, а также их яростных ссорах.

В решении суда сказано, что утверждения газеты, назвавшей Деппа "человеком, избивавшим жену", соответствуют действительности. Суд также отказался назначать компенсацию Деппу за якобы нанесенный его репутации ущерб.

"Я заключаю, что сторона защиты сумела продемонстрировать правдивость слов, которые она публиковала, - заявил судья Эндрю Никол. - Таким образом этот иск отвергается".

Официальный представитель газеты Sun приветствовал решение суда.

"У жертв домашнего насилия нельзя отбирать право говорить, - заявили в газете. - Мы благодарим судью за внимательное рассмотрение этого дела, а Эмбер Херд - за смелость, которую она проявила, когда давала показания в суде".

В 2018 году журналист британского таблоида Sun Дэн Вуттон опубликовал статью, в которой назвал Джонни Деппа "человеком, который избивает свою жену".

Юристы Sun утверждали, что у них нет сомнений в том, что актер систематически прибегал к насилию по отношению к своей супруге.

Актер обвинил таблоид в клевете и назвал утверждения в свой адрес полным вымыслом.

В рамках британской судебной системы именно газета Sun должна была доказать, что ее статья соответствует действительности.

Автор фото, NurPhoto Подпись к фото, Брак Деппа и Херд продолжался всего 15 месяцев

Ранее в защиту Джонни Деппа выступали его бывшая гражданская жена, французская певица Ванесса Паради и экс-подруга, актриса Вайнона Райдер.

Обе признали, что были не в курсе подробностей отношений между Джонни Деппом и Амбер Херд, но отметили, что актер никогда не применял к ним насилия.