Поезд, повисший на хвосте кита. Машиниста метро в Нидерландах спасла скульптура

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Поезд метро в Нидерландах не смог затормозить в конце путей и чуть не упал с большой высоты с моста. Находившегося в вагоне машиниста спасла современная скульптура в виде двух гигантских хвостов кита, на одном из которых завис состав.

Авария произошла в воскресенье вечером на станции метро "Де Аккерс" в городе Спейкениссе, который находится около Роттердама.

Если бы не инсталляция нидерландского архитектора и скульптора Маартена Струйса, поезд упал бы в воду с десятиметровой высоты.

"Теперь мы пытаемся понять, как аккуратно спустить вагоны вниз", - сказал один из представителей местных властей вещательной компании NOS.

Машинист, имя которого не называется, смог самостоятельно выбраться из зависшего над пропастью поезда. Он не пострадал, однако был доставлен в больницу для медосмотра.

Прочный пластик

Пластиковая скульптура под названием "Китовые хвосты" была установлена в одном из каналов в Спейкениссе в 2002 году.

Ее автор Маартен Струйс рассказал NOS, что его удивила прочность структуры.

"Прошло почти 20 лет, и пластик вполне мог рассыпаться. Но, как мы видим, этого не случилось, - сказал скульптор. - Обязательно попрошу отправить мне фотографии. Даже представить себе не мог, что она так будет выглядеть".