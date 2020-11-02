Трамп и Байден завершают кампанию марафоном по колеблющимся штатам

Автор фото, Anadolu Agency Подпись к фото, Трамп в воскресенье совершил марафон по пяти штатам

В последние часы предвыборной гонки кандидаты в президенты США колесят по стране.

74-летний Дональд Трамп задал самому себе беспощадный темп, облетев в воскресенье целых пять колеблющихся штатов. 77-летний Джо Байден выступил в одном из них - Пенсильвании.

Байден лидирует в опросах, но его преимущество куда меньше там, где и решится исход выборов.

Свыше 94 миллионов человек уже проголосовали досрочно или по почте, суля самую высокую явку за последние 100 лет.

В США голоса на президентских выборах считаются не по стране в целом, а в отдельных штатах.

Чтобы стать президентом, надо получить не менее 270 голосов в коллегии выборщиков, в которой штаты представлены пропорционально численности их населения. Всего в коллегии 538 человек.

Выборщики от каждого штата (за исключением Мэна и Небраски) обязаны проголосовать единогласно за того кандидата, который набрал в их штате большинство.

Поэтому случается, что кандидат набирает большинство в масштабах страны, но проигрывает выборы, как Эл Гор в 2000-м и Хиллари Клинтон в 2016 году.

В этот раз голосование проходит на фоне пандемии коронавируса, от которой США пострадали сильнее всех в мире. Только в воскресенье заболела еще 81 тысяча человек.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Джо Байден посетил свой родной штат Пенсильвания

На что упирали кандидаты?

Дональд Трамп за один день провел предвыборные митинги в Айове, Мичигане, Северной Каролине, Джорджии и Флориде.

В Мичигане, где президент выступал при снежном буране и температуре, близкой к нулю, он похвалился возрождением автомобильной индустрии.

"Экономика растет быстрее, чем когда-либо прежде", - сказал Трамп.

В Айове пообещал защищенные границs и еще больше консервативных членов Верховного суда.

Говоря о пандемии коронавируса, Трамп заявил, что предстоит выбор между "байденовским убийственным локдауном" и "безопасной вакциной, которая покончит с пандемией".

Тем временем его соперник отправился в свой родной штат Пенсильвания, где исход выборов тоже висит на волоске.

В Филадельфии он обратился к чернокожим избирателям, пообещав бороться с "системным расизмом" и раскритиковав подход нынешней администрации к преодолению пандемии, от которой пострадало непропорционально много афроамериканцев.

"То, как он [Трамп] решает эту проблему, граничит с преступлением, - заявил кандидат от демократов. - Афроамериканская община понесла тяжелые и совершенно необязательные потери".

Ранее Байден пофлиртовал с избирателями латиноамериканского происхождения, разместив в "Твиттере" запись на испанском языке о разлучении семей нелегальных мигрантов на границе и, как он считает, равнодушии Трампа к страданиям жителей Пуэрто-Рико, пострадавших от урагана "Мария" в 2017 году.

Штаб Байдена заявил, что их кандидат в понедельник "прочешет все уголки" Пенсильвании вместе с агитирующими за него поп-звездами Леди Гагой и Джоном Леджендом, а напоследок посетит Огайо.

Трамп проведет еще несколько митингов в Северной Каролине, Пенсильвании, Мичигане и Висконсине.

Автор фото, AFP Подпись к фото, Почти 100 млн американцев уже проголосовало досрочно

Ждать ли результата наутро?

В большинстве штатов результат выборов практически известен заранее, но ни один из кандидатов благодаря им не дотягивает до заветной планки.

Все решится в восьми колеблющихся штатах: Флориде (29), Пенсильвании (20), Огайо (18), Джорджии и Мичигане (по 16), Северной Каролине (15), Аризоне (11) и Висконсине (10), в сумме дающих 135 голосов в коллегии выборщиков.

Окончательное подведение итогов на президентских выборах в США нередко занимает несколько суток, но имя победителя обычно делается очевидным ранним утром следующего дня.

В 2016 году Дональд Трамп поднялся на трибуну в Нью-Йорке и обратился с речью к торжествующим сторонникам около 3 часов ночи.

Но в этот раз не спешите заводить будильник. Официальные лица предупреждают, что из-за беспрецедентного масштаба голосования по почте ждать результатов придется несколько дней, а то и недель.

В последний раз такое случилось в 2000 году, когда будущий победитель определился в Верховном суде спустя месяц.

В разных штатах действуют разные правила касательно обработки и подсчета почтовых бюллетеней, и они будут сообщать данные не одновременно. Кое-где процесс займет недели.

В воскресенье новостной сайт Axios сообщил, что Дональд Трамп якобы намерен публично объявить себя победителем, если выяснится, что он опережает соперника.

Президент опроверг эту информацию, добавив, однако, что долгий подсчет голосов - ужасная вещь.